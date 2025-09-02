Смотрим тизер криминальной драмы «Тоннель» с Елизаветой Боярской

Елизавета Боярская

Актриса, исполнительница главной роли:

У моей героини Светланы очень интересное развитие от начала и до конца. Мы встречаем ее практически гоголевским персонажем, «маленькой женщиной», у которой есть убежденные представления о том, как все должно быть устроено дома и на работе. Она такая правильная, порядочная, дотошная, совсем не гибкая, очень ответственная. Светлана убеждена в том, что она всегда во всем права, и в том, что семья у нее счастливая, но это не так — как раз-таки из-за рамок и из-за ее жесткости. Когда Светлана сталкивается с обстоятельствами, в которых на кону оказывается жизнь ее семьи, она обнаруживает в себе тайные желания и качества. По ходу истории ей приходится не просто мириться с ними — они ее полностью подчиняют, и Светлана обнаруживает в себе человека, которого она затыкала. Она боялась признаться самой себе в том, кто она на самом деле и из чего она состоит. Для меня это история о том, что нужно прислушиваться к себе и не пытаться жить навязанными ценностями, даже если эти ценности навязаны семьей. Нужно довериться себе и понять, чего именно вы хотите от жизни. А эти желания могут быть самыми неожиданными. Выбор жизненного пути должен принадлежать только вам.