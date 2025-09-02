Смотрим тизер криминальной драмы «Тоннель» с Елизаветой Боярской

Съемки проходили в аутентичных локациях Петербурга, Калининградской области и на границе с Финляндией. А одной из главных особенностью кастинга стали российские театральные актеры, которые дебютировали в кино, сыграв финских мафиози.
Сюжет разворачивается вокруг Светланы Суворовой (Елизавета Боярская), принципиальной и неподкупной таможенницы из маленького приграничного городка. Её жизнь рушится, когда мафия похищает мужа. Чтобы его спасти, героине приходится забыть о своих правилах и пойти на сделку с совестью, переступив через невидимую черту.
Актриса, исполнительница главной роли:
У моей героини Светланы очень интересное развитие от начала и до конца. Мы встречаем ее практически гоголевским персонажем, «маленькой женщиной», у которой есть убежденные представления о том, как все должно быть устроено дома и на работе. Она такая правильная, порядочная, дотошная, совсем не гибкая, очень ответственная. Светлана убеждена в том, что она всегда во всем права, и в том, что семья у нее счастливая, но это не так — как раз-таки из-за рамок и из-за ее жесткости. Когда Светлана сталкивается с обстоятельствами, в которых на кону оказывается жизнь ее семьи, она обнаруживает в себе тайные желания и качества. По ходу истории ей приходится не просто мириться с ними — они ее полностью подчиняют, и Светлана обнаруживает в себе человека, которого она затыкала. Она боялась признаться самой себе в том, кто она на самом деле и из чего она состоит. Для меня это история о том, что нужно прислушиваться к себе и не пытаться жить навязанными ценностями, даже если эти ценности навязаны семьей. Нужно довериться себе и понять, чего именно вы хотите от жизни. А эти желания могут быть самыми неожиданными. Выбор жизненного пути должен принадлежать только вам.
В касте сериала режиссера Флюзы Фархшатовой также Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Кирилл Болтаев, Александр Семчев, Женя Бурлак, Артём Рагузин, Сергей Уусталу, Андрей Некрасов, Евгений Зайфрид, Алексей Мацепура, Настя Зайцева, Андрей Полищук, Белова Полина, Арина Шелобанова, Анатолий Петров, Игорь Лепихин, Денис Зыков, Глеб Савчук, Александр Громыко, Артем Лещик и Николай Горшков.
Премьера напряженной истории о сотруднице таможни, втянутой в криминальные разборки на границе, состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION, а позднее — в эфире НТВ.
18+
