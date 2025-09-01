Смотрим тизер «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша — первого фильма режиссера за шесть лет

Культовый современник спустя шесть лет после абсурдистской зомби-комедии «Мертвые не умирают» вернулся в большое кино. Накануне премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.
Антология — триптих о семьях из разных уголков мира. «Отец» разворачивается в Нью-Йорке, «Мать» в Дублине, а «Сестра, брат» — в Париже. Каждая из историй посвящена взаимоотношениям взрослых детей и их отстраненных родителей.
Ведущие роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс, Вики Крипс, Маим Бялик, Индия Мур, Лука Саббат и Шарлотта Рэмплинг. Продюсерами драмеди выступают Чарльз Гиллиберт, Джошуа Астрачан, Картер Логан и Атилла Салих Юсер.
Картина выйдет в мировой прокат 24 декабря.
18+
Фото: Animal Kingdom /badjetlag/CG Cinéma/Cinema Inutile/Cofiloisirs S.A/Exoskeleton/Irish Film Board/Les Films du Losange /MUBI/Saint Laurent /The Apartment/TYM Productions/Weltkino Filmverleih
