Смотрим тизер «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша — первого фильма режиссера за шесть лет

Антология — триптих о семьях из разных уголков мира. «Отец» разворачивается в Нью-Йорке, «Мать» в Дублине, а «Сестра, брат» — в Париже. Каждая из историй посвящена взаимоотношениям взрослых детей и их отстраненных родителей.

Ведущие роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс, Вики Крипс, Маим Бялик, Индия Мур, Лука Саббат и Шарлотта Рэмплинг. Продюсерами драмеди выступают Чарльз Гиллиберт, Джошуа Астрачан, Картер Логан и Атилла Салих Юсер.

Картина выйдет в мировой прокат 24 декабря.

18+