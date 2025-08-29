Детектив «Клуб убийств по четвергам» c Броснаном и Миррен, хитовый мультфильм «Нэчжа» и «Пила X»: что смотреть дома на этой неделе

А также — четвертый (и финальный) сезон проекта «Загрузка», Крис Пратт и Тейлор Китч в приквеле «Списка смертников», легаси-сиквел «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и семейная комедия с Юрием Стояновым «На деревню дедушке». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Клуб убийств по четвергам» / The Thursday Murder Club, премьера (18+)
Пенсионный детектив в исполнении режиссера «Один дома» и двух первых фильмов о Гарри Поттере Криса Коламбуса. Четверо обитателей британского дома престарелых для богачей развлекают себя расследованием старых (и новых!) нераскрытых убийств, при этом бэкграунд у всех весьма полезный: от медсестры до самой настоящей шпионки в отставке. Каст максимально звездный — Пирс Броснан, Хелен Миррен, Бен Кингсли и Селия Имри.
C 28 августа, Netflix
Фильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» / Ne Zha 2 (18+)
Труднообъяснимый феномен, который невозможно отрицать — сиквел китайского мультфильма о магическом огненном мальчике Нэчжа перебил по сборам все возможные рекорды в анимационном сегменте. Он собрал в мировом прокате более двух миллиардов долларов и уверенно забрался в пятерку самых кассовых фильмов в истории. На родине лента вышла в январе, к концу мая добралась до проката в России, а сейчас вышла и на отечественных стримингах.
C 28 августа, «Кинопоиск», Wink, «Иви», Okko, Kion
Фильм «Пила X» / Saw Х (18+)
Юбилейная часть культовой франшизы-эксплотейшена. Речь в ней идет о Джоне Крамере (Тобин Белл) — садисте с извращенными представлениями о морали, который и придумал кровавую игру с ловушками. Примерно 20 лет назад (то есть в хронологии это между первой и второй «Пилой»), когда у него обнаружили рак в терминальной стадии, он стал жертвой мошенников — те обманули его, что существует экспериментальное лечение, которому якобы не дают ход фармкомпании. Крамер начинает мстить — со всей жестокостью.
Снял десятый фильм Кевин Гротерт, работавший на франшизе монтажером, а позже поставивший шестой и седьмой выпуски.
С 29 августа, «Кинопоиск», «Иви», Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Загрузка» / Upload, 4 сезон (18+)
Автор американской версии «Офиса» Грег Дэниелс создал сериал о дивном новом мире, в котором ты не умираешь, так как все твои данные перекачивают в цифровую реальность. В ней погибший в ДТП программист Нэйтан (Робби Амелл) влюбляется в живую девушку Нору (Энди Алло).
Этот сезон станет для проекта финальным: он будет состоять из четырех эпизодов, в которых герои попытаются спасти человечество от окончательно сошедшего с ума искусственного интеллекта.
С 25 августа, Prime Video
Сериал «Догументалки», премьера (0+)
Любопытный экспериментальный проект, снятый не для людей, а исключительно для собак — чтобы питомцы могли смотреть небольшие сюжеты о самих себе вместе с хозяевами. Авторы ответственно подошли к вопросу: сделали соответствующую собачьему зрению цветокоррекцию, выставили нужный звук и придумали несколько захватывающих внимание животных сюжетов (исходя из постулатов зоопсихологии).
С 26 августа, Okko
Фильм «Обитель» / The Home (18+)
Хоррор Джеймса ДеМонако («Судная ночь») с Питом Дэвидсоном в главной роли — известный комик здесь играет уличного художника Макса, которого отправили ухаживать за жителями дома престарелых в качестве наказания за вандализм. Проблема в том, что тихая с виду обитель постепенно начинает раскрывать свои тайны: от просто странных до откровенно ужасающих.
C 26 августа, Prime Video, iTunes
Фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer (18+)
Возвращение легендарного слэшера спустя почти 30 лет с новыми актерами (впрочем, и звезды оригинального фильма Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший вернулись к своим ролям). Фабула в легаси-сиквеле осталась прежней — компания молодых людей устраивает аварию со смертельным исходом, а через некоторое время сталкивается с маньяком с рыболовным крюком. Режиссером выступила Дженн Робинсон («Отомсти за меня»).
С 26 августа, Apple TV
Сериал «Список смертников: Темный волк» / The Terminal List: Dark Wolf, премьера (18+)
Вселенная сериала «Список смертников» получила полноценное расширение — история экс-спецназовца Бена (Тейлор Китч из второго сезона «Настоящего детектива») эволюционировала в подробный рассказ о его сложной дружбе и совместной работе с напарником Джеймсом (Крис Пратт, «Стражи Галактики»). Шоураннером проекта остался Дэвид ДиДжилио (сценарист «Белого плена» и новой части «Трона»).
C 27 августа, Prime Video
Сериал «Рак. На пороге открытия», премьера (16+)
Документальный сериал о нюансах битвы с тяжелейшим заболеванием — рассказами делятся как пациенты, которым удалось победить рак, так и ученые, десятилетиями разрабатывающие методики лечения.
Режиссер — Александр Македонский, автор проекта о ментальных расстройствах «Со всеми бывает».
С 27 августа, Kion
Сериал «Моя жизнь с мальчиками Уолтер» / My Life with the Walter Boys, 2 сезон (18+)
Второй сезон экранизации подросткового бестселлера Эли Новак о недавно осиротевшей 15-летней Джеки из Нью-Йорка (Никки Родригес, «У меня на районе»), которая вынужденно переехала в Колорадо к семье Уолтерсов — счастливым родителям семи сыновей и одной дочери. Третью порцию их приключений создатели уже анонсировали заранее: предварительно, она выйдет в следующем году.
С 28 августа, Netflix
Фильм «На деревню дедушке» (6+)
Жизнеутверждающая семейная комедия с Юрием Стояновым в роли дедушки, к которому на лето отправляют 10-летнего внука Владика (Ярослав Головнев, «Любовь Советского Союза»). Как и во многих бадди-муви, все начинается с взаимных подколов и мелких пакостей, а заканчивается бесконечной теплотой. Сценарий написал Александр Бережной, автор «Пара на пару» и «Мой папа — медведь».
С 28 августа, «Иви», Start, Kion, Okko
