Детектив «Клуб убийств по четвергам» c Броснаном и Миррен, хитовый мультфильм «Нэчжа» и «Пила X»: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Пила X» / Saw Х (18+)

Юбилейная часть культовой франшизы-эксплотейшена. Речь в ней идет о Джоне Крамере (Тобин Белл) — садисте с извращенными представлениями о морали, который и придумал кровавую игру с ловушками. Примерно 20 лет назад (то есть в хронологии это между первой и второй «Пилой»), когда у него обнаружили рак в терминальной стадии, он стал жертвой мошенников — те обманули его, что существует экспериментальное лечение, которому якобы не дают ход фармкомпании. Крамер начинает мстить — со всей жестокостью.

Снял десятый фильм Кевин Гротерт, работавший на франшизе монтажером, а позже поставивший шестой и седьмой выпуски.

С 29 августа, «Кинопоиск», «Иви», Okko