Новый фильм Пак Чхан-ука «Метод исключения» со звездой «Игры в кальмара» выйдет в российский прокат

Премьера картины режиссера «Олдбоя» состоится на Венецианском кинофестивале, стартующем уже сегодня. В России фильм появится в расписании кинотеатров с 4 декабря.

По сюжету «Метода исключения», снятого по роману «Топор» американца Дональда Уэстлейка, сотрудника бумажной фабрики Ман-су увольняют с работы, которой мужчина отдал десятки лет. В отчаянии он решает физически устранить конкурентов за свое место. В главных ролях — одна из звезд «Игры в кальмара» Ли Бен-хон и Сон Е-джин из «Любовного приземления».

CJ Entertainment, Moho Film, 2025
CJ Entertainment, Moho Film, 2025

Это первый корейский фильм за 13 лет, который будет претендовать на «Золотого льва», и возвращение Пак Чхан-ука в Венецию — последний раз он участвовал в основном конкурсе фестиваля в 2005 году с «Сочувствием госпоже Месть».

