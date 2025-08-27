Новый фильм Пак Чхан-ука «Метод исключения» со звездой «Игры в кальмара» выйдет в российский прокат

По сюжету «Метода исключения», снятого по роману «Топор» американца Дональда Уэстлейка, сотрудника бумажной фабрики Ман-су увольняют с работы, которой мужчина отдал десятки лет. В отчаянии он решает физически устранить конкурентов за свое место. В главных ролях — одна из звезд «Игры в кальмара» Ли Бен-хон и Сон Е-джин из «Любовного приземления».