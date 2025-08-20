Второй сезон Fallout получил дебютный трейлер

Во втором сезоне сверхпопулярного проекта Prime Video герои отправятся на поиски других членов Vault-Tec, а находят Мистера Хауса, Легиона Цезаря и Когтя смерти — одного из опаснейших хищников лора.

Исполнительница главной роли Элла Пернелл поделилась аркой развития своего персонажа — Люси: «Я хочу, чтобы в конце шоу зрители задались вопросом, остался ли их герой хорошим человеком. Я не знаю, кем она будет во втором сезоне, [но] вот что происходит, когда ломаешь несокрушимого. Я не знаю, кем она собирается стать».

Полный каст пока не разглашается, но известно, что к актерскому составу сериала присоединится Маколей Калкин в качестве периодического персонажа. Его персонажа описывают как «сумасшедшего гения». Во втором сезоне также может дебютировать еще один актер: Аарон Пол («Во все тяжкие»). По словам Джонатана Нолана, он очень хочет сняться в сериале.

Создателями постапокалиптической драмы на основе одноименной серии игр компании Bethesda Softworks выступили Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет. Режиссеры: Джонатан Нолан Клер Килнер и Фред Туа.

В ролях: Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл Маклоклен, Мойзес Ариас, Сарита Чоудри, Фрэнсис Тернер, Лесли Аггамс, Маколей Калкин и другие.

Сериал уже продлили на третий сезон.

18+