Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Второй сезон Fallout получил дебютный трейлер

В нем Люси вместе с Гулем отправляется на поиски отца в место, где началась ядерная катастрофа — Нью-Вегас. Релиз — 17 декабря.

Во втором сезоне сверхпопулярного проекта Prime Video герои отправятся на поиски других членов Vault-Tec, а находят Мистера Хауса, Легиона Цезаря и Когтя смерти — одного из опаснейших хищников лора.

Нолан и бомбы, опять: Каким получился сериал Fallout (спойлер: лучше The Last of Us!)?

Исполнительница главной роли Элла Пернелл поделилась аркой развития своего персонажа — Люси: «Я хочу, чтобы в конце шоу зрители задались вопросом, остался ли их герой хорошим человеком. Я не знаю, кем она будет во втором сезоне, [но] вот что происходит, когда ломаешь несокрушимого. Я не знаю, кем она собирается стать».

Полный каст пока не разглашается, но известно, что к актерскому составу сериала присоединится Маколей Калкин в качестве периодического персонажа. Его персонажа описывают как «сумасшедшего гения». Во втором сезоне также может дебютировать еще один актер: Аарон Пол («Во все тяжкие»). По словам Джонатана Нолана, он очень хочет сняться в сериале.

Создателями постапокалиптической драмы на основе одноименной серии игр компании Bethesda Softworks выступили Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет. Режиссеры: Джонатан Нолан Клер Килнер и Фред Туа. 

В ролях: Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл Маклоклен, Мойзес Ариас, Сарита Чоудри, Фрэнсис Тернер, Лесли Аггамс, Маколей Калкин и другие.

Сериал уже продлили на третий сезон.

18+

Фото: Amazon MGM Studios /Amazon Studios /Bethesda Game Studios /Bethesda Softworks /Big Indie Pictures /Kilter Films

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: