Disney снимает «Академию Ковен» — история трех молодых ведьм

Действие сериала происходит в Новом Орлеане, где три юные ведьмы должны бороться со злом и одновременно преодолевать трудности взросления, дружбы и первой любви.

«Я задумывал «Академию Ковен» как любовное письмо подростковым шоу, на которых вырос. Невероятно рад воплотить эту историю с Disney и представить миру наш потрясающий актерский состав», — подчеркнул режиссер Тим Федерле.

В главных ролях снялись Малина Вайссман («Лемони Сникет: 33 несчастья»), Тиффани Тиссен («Беверли-Хиллз, 90210»), Малакай Бартон («Зомби 4: Рассвет вампиров»), Джордан Лефтвич («Семейный обмен»), Сваям Бхатия («Наследники») и другие. Премьера сериала намечена на следующий год на Disney+ и Disney Channel.

По сюжету сериал напоминает «Зачарованных», выходивших на канале The WB с 1998 по 2006 год, где главные роли исполнили Шеннен Доэрти, Холли Мэри Комбс, Алисса Милано и Роуз МакГоуэн.

Тим Федерле давно сотрудничает с Disney: он является исполнительным продюсером комедийного сериала «Вампирина», премьера которого состоится 12 сентября на Disney Channel.

