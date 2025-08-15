С 8 по 14 августа в Выборге состоялся XXXIII кинофестиваль «Окно в Европу» и представил более 60 игровых и документальных лент, короткометражную анимацию. В этом году смотр посвятили режиссеру, сценаристу и актеру Петру Тодоровскому.
"День рождения Сидни Люмета"
Лауреаты конкурса игрового кино
- Главный приз — «День рождения Сидни Люмета», режиссер Рауль Гейдаров
- Специальный приз жюри «За искренность и человечность» — «Встречные», режиссер Камила Рамазанова
- Специальный приз «За энергию на экране» — «Геля», режиссер Стас Иванов
- Специальный приз «За смелость» — «Делириум», режиссер Слава Березовский
- Особое упоминание жюри «За актерский дуэт» — Дмитрий Куличков, Виктория Тихомирова, «Встречные»
- Особое упоминание жюри «За соединение миров» — «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая
- Приз президента фестиваля — Михаил Дементьев, «Большая земля»
- Приз имени Саввы Кулиша — «Великанцы», режиссер Юрий Мокиенко
- Приз за лучший сценарий — Павел Кошелев, «35 страница»
- Приз Гильдии продюсеров России — «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова
- Приз кинокритиков «Пять звезд» — «День рождения Сидни Люмета», режиссер Рауль Гейдаров
- Спецприз «Окно ВКонтакте» — «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая.
«Жемчуг»
Победители конкурсной программы «Выборгский счет»
- Приз имени Армена Медведева — «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая
- 2 место — «Мужу привет», режиссер Антон Маслов
- 3 место — «День рождения Сидни Люмета», режиссер Рауль Гейдаров.
Победители конкурса документального кино
- Главный приз — «Инстинкт», режиссер Филипп Устинов
- Специальный приз жюри «За клоунов и детей как главных героев нашего времени» — «Сказка про ЖилаБыла», режиссер Сергей Дорогов
- Специальный приз жюри «За проницаемость современности» — «Магазин», режиссер Елизавета Саввина
- Специальный приз жюри «За визуальное решение» — «Пацаны ракету строили», режиссер Алексей Головков.
"Делириум"
Лауреаты конкурса анимационного кино
- Главный приз — «Жил-был тигр», режиссеры Мария Верик, Дмитрий Мосягин
- Специальный приз жюри «За мастерство» — «Булгаковъ», режиссер Станислав Соколов
- Специальный приз жюри «За магию анимации» — «Катунь», режиссер Мария Железнова
- Специальный приз жюри «За поэзию простых вещей» — «Михалыч», режиссер Вадим Иванов.
