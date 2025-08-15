Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Драма с Евгением Цыгановым и продюсерский проект Алексея Учителя: в Выборге выбрали лучшие фильмы 33-го кинофестиваля «Окно в Европу»

С 8 по 14 августа в Выборге состоялся XXXIII кинофестиваль «Окно в Европу» и представил более 60 игровых и документальных лент, короткометражную анимацию. В этом году смотр посвятили режиссеру, сценаристу и актеру Петру Тодоровскому.

"День рождения Сидни Люмета"
ООО «АРТ-ЭРИЯ»

"День рождения Сидни Люмета"

Лауреаты конкурса игрового кино

  • Главный приз — «День рождения Сидни Люмета», режиссер Рауль Гейдаров
  • Специальный приз жюри «За искренность и человечность» — «Встречные», режиссер Камила Рамазанова
  • Специальный приз «За энергию на экране» — «Геля», режиссер Стас Иванов
  • Специальный приз «За смелость» — «Делириум», режиссер Слава Березовский
  • Особое упоминание жюри «За актерский дуэт» — Дмитрий Куличков, Виктория Тихомирова, «Встречные»
  • Особое упоминание жюри «За соединение миров» — «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая
  • Приз президента фестиваля — Михаил Дементьев, «Большая земля»
  • Приз имени Саввы Кулиша — «Великанцы», режиссер Юрий Мокиенко
  • Приз за лучший сценарий — Павел Кошелев, «35 страница»
  • Приз Гильдии продюсеров России — «Большая земля», режиссер Юлия Трофимова
  • Приз кинокритиков «Пять звезд» — «День рождения Сидни Люмета», режиссер Рауль Гейдаров
  • Спецприз «Окно ВКонтакте» — «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая.
«Жемчуг»
«ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО», Kartina Entertainment and Sports Limited при поддержке Министерства культуры РФ

«Жемчуг»

Победители конкурсной программы «Выборгский счет»

  • Приз имени Армена Медведева — «Жемчуг», режиссер Тина Баркалая
  • 2 место — «Мужу привет», режиссер Антон Маслов
  • 3 место — «День рождения Сидни Люмета», режиссер Рауль Гейдаров.

Победители конкурса документального кино

  • Главный приз — «Инстинкт», режиссер Филипп Устинов
  • Специальный приз жюри «За клоунов и детей как главных героев нашего времени» — «Сказка про ЖилаБыла», режиссер Сергей Дорогов
  • Специальный приз жюри «За проницаемость современности» — «Магазин», режиссер Елизавета Саввина
  • Специальный приз жюри «За визуальное решение» — «Пацаны ракету строили», режиссер Алексей Головков.
"Делириум"
Кинокомпания «Переворот»

"Делириум"

Лауреаты конкурса анимационного кино

  • Главный приз — «Жил-был тигр», режиссеры Мария Верик, Дмитрий Мосягин
  • Специальный приз жюри «За мастерство» — «Булгаковъ», режиссер Станислав Соколов
  • Специальный приз жюри «За магию анимации» — «Катунь», режиссер Мария Железнова
  • Специальный приз жюри «За поэзию простых вещей» — «Михалыч», режиссер Вадим Иванов.

Напомним, на сайте Собака.ru вышло интервью с Евгением и Полиной Цыгановыми, в котором актеры прошлись по историческому центру Петербурга и рассказали о предстоящем фильме Алексея Учителя о Шостаковиче.

