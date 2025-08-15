С 8 по 14 августа в Выборге состоялся XXXIII кинофестиваль «Окно в Европу» и представил более 60 игровых и документальных лент, короткометражную анимацию. В этом году смотр посвятили режиссеру, сценаристу и актеру Петру Тодоровскому.