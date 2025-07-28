Лариса Гузеева сыграла деспотичную чиновницу в криминальной драме «Холод»

Криминальная драма «Холод» режиссера Алексея Казакова рассказывает историю несправедливо осужденной Жени. В аварии на Кутузовском мосту погибают ее муж и дочь, а виновники преступления — мажоры — подставляют героиню, чтобы избежать наказания. В колонии она случайно спасает влиятельную заключенную Яну, которая помогает героине сбежать из тюрьмы. На свободе Женя начинает вершить самосуд над обидчиками.

Лариса Гузеева сыграла в сериале крупную чиновницу Цапкову — суровую и набожную женщину, жестокую даже к своей внучке. «Играть таких героев, как Цапкова, очень тяжело — я погрузилась в чужого человека и для этого полностью изменила себя внешне. Исполнять роль такого антипода со своим лицом и в своем теле было просто невозможно. Тотальное перевоплощение было полностью моей идеей — и на экранах зритель увидит именно мое видение образа», — делится актриса.