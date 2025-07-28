Лариса Гузеева сыграла деспотичную чиновницу в криминальной драме «Холод»

По ее словам, для подготовки к роли деспотичной и набожной чиновницы актриса изучала «много фотографий и хроники Ильзы Кох» — нацистской преступницы, известной под прозвищем «Бухенвальдская ведьма».
Криминальная драма «Холод» режиссера Алексея Казакова рассказывает историю несправедливо осужденной Жени. В аварии на Кутузовском мосту погибают ее муж и дочь, а виновники преступления — мажоры — подставляют героиню, чтобы избежать наказания. В колонии она случайно спасает влиятельную заключенную Яну, которая помогает героине сбежать из тюрьмы. На свободе Женя начинает вершить самосуд над обидчиками.
Лариса Гузеева сыграла в сериале крупную чиновницу Цапкову — суровую и набожную женщину, жестокую даже к своей внучке. «Играть таких героев, как Цапкова, очень тяжело — я погрузилась в чужого человека и для этого полностью изменила себя внешне. Исполнять роль такого антипода со своим лицом и в своем теле было просто невозможно. Тотальное перевоплощение было полностью моей идеей — и на экранах зритель увидит именно мое видение образа», — делится актриса.
Помимо Ларисы Гузеевой в касте ленты кавер-герл Собака.ru Любовь Аксенова, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Денис Прытков, Влад Ценев, Ольга Смирнова, Всеволод Володин и другие. Продакшном занимаются онлайн-кинотеатр Иви, онлайн-кинотеатр START и кинокомпания Algorithm.
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