По вселенной «Рика и Морти» создадут спин-офф

Новый сериал сосредоточится на приключениях президента Кёртиса и его необычной команды, которые решают проблемы, слишком «мелкие» для Рика Санчеса: от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований.



«Президент Кёртис — один из наших любимых персонажей. Он — единственный, кто способен поспорить с Риком и при этом остаться у власти. Теперь мы сможем рассказывать научно-фантастические истории с его точки зрения. И с Китом Дэвидом во главе это будет настоящее безумие», — заявили Хармон и Сичилиано во время Comic-Con в Сан-Диего.



Напомним, что сейчас заканчивается восьмой сезон «Рик и Морти». В России сериал стал популярен благодаря озвучке лауреата нашей премии «ТОП50» — Дмитрия Сыендука. Предлагаем прочесть наше интервью.



В ожидании премьеры советуем посмотреть нашу подборку новинок этой неделе. Внутри: Сиквел «Счастливчика Гилмора» с Сэндлером, ремейк «Лило и Стича» и эротический триллер «Горячая штучка», А также — комедия «Настоящие детективы», второй сезон проекта «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем и шоу Neflix «Жены на охоте».