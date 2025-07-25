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Кино и сериалы

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Сиквел «Счастливчика Гилмора» с Сэндлером, ремейк «Лило и Стича» и эротический триллер «Горячая штучка»: что смотреть дома на этой неделе

А также — комедия «Настоящие детективы», второй сезон проекта «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем и шоу Neflix «Жены на охоте». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Happy Madison Productions, Netflix Studios, Pro Shop Studios, STX Films, 2025

Фильм «Счастливчик Гилмор 2» / Happy Gilmore 2 (18+)

Сиквел культовой комедии из девяностых об эксцентричном гольфисте: Адам Сэндлер возвращается к роли спортсмена-аутсайдера с неконтролируемым гневом. Режиссером выступил Кайл Ньюачек (сериальная версия «Чем мы заняты в тени»).

С 25 июля, Netflix

Redwire Pictures, Filmopoly, Lane E Productions, Pollywog Films., Torchlight Productions, 2025

Фильм «Настоящие детективы» / Neighborhood Watch (18+)

Комедийный детектив Дункана Скайлза («Узел смерти»). Мужчина с психическим расстройством по имени Саймон (Джек Куэйд, «Новокаин», «Пацаны») становится свидетелем похищения девушки — но не может внятно описать подробности, поэтому полиция принимает его рассказ за плод больного воображения. Однако тот не сдается и вместе с ворчливым охранником-пенсионером (Джеффри Дин Морган из «Ходячих мертвецов») начинает собственное расследование.

Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Иви», Okko

Great Escape, Yale Productions, The Syndicate3, 2025

Фильм «Горячая штучка» / Pretty Thing (18+)

Эротический триллер режиссера «Королевской кобры» Джастина Келли со звездой девяностых Алисией Сильверстоун («Бестолковые», «Рептилии») и Карлом Глусманом («Неоновый демон»). Бизнесвумен Софи знакомится в ресторане с красавчиком Эллиотом и ради развлечения заводит с ним небольшую интрижку без расчета на дальнейшие отношения. Однако не желающий смириться с этим парень быстро превращается в опасного сталкера.

Вышел на «Кинопоиске», «Иве», Okko

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТЕТЬ

Netflix, 2025

Сериал «Жены на охоте» / The Hunting Wives, премьера (18+)

Детективная история с классической завязкой: респектабельные дамы собираются в загородном клубе (в данном случае — стрелковом), где через некоторое время происходит убийство. Приехавшую из города редактора глянца играет Бриттани Сноу («Идеальный голос»), главу сообщества — Малин Акерман («Настоящие детективы»). Шоураннером выступила Ребекка Перри Каттер («Менталист»).

С 21 июля, Netflix

Walt Disney Pictures, Rideback, The Walt Disney Company, Walt Disney Studios, 2025

Фильм «Лило и Стич» / Lilo & Stitch (6+)

Ремейк популярного мультфильма о дружбе девочки и странного существа с другой планеты — он разрушает все вокруг, но весьма мил, обаятелен и пытается стать лучшей версией себя. Картина Дина Флейшера-Кэмпа собрала в прокате около миллиарда долларов — кассовый хит, как он есть.

Вышел на Prime Video, iTunes

Okko, 2025

Фильм «Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк» (18+)

Документальное исследование региональной музыкальной субкультуры, при этом существенно дальше Омска и Новосибирска Егора Летова: от Иркутска и Бурятии до самых дальних закоулков страны. Режиссером выступил местный автор Павел Скоробогатов, окончивший ВКСР имени Георгия Данелии.

Вышел на Okko

Кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии», 2025

Сериал «Ухожу красиво», 2 сезон (18+)

Продолжение комедийного боевика с Владимиром Яглычем. Оперуполномоченный Борис с семейными проблемами и тяжелой алкозависимостью вроде бы отходит от дел и устраивается продавцом. Однако мастерство, что называется, не пропьешь. В касте проекта — Федор Лавров, Мария Ахметзянова, Катя Кабак и другие. Режиссером вновь выступил Михаил Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»). 

Вышел на «Кинопоиске» и Wink

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