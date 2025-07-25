Сиквел «Счастливчика Гилмора» с Сэндлером, ремейк «Лило и Стича» и эротический триллер «Горячая штучка»: что смотреть дома на этой неделе

А также — комедия «Настоящие детективы», второй сезон проекта «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем и шоу Neflix «Жены на охоте». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Счастливчик Гилмор 2» / Happy Gilmore 2 (18+)
Сиквел культовой комедии из девяностых об эксцентричном гольфисте: Адам Сэндлер возвращается к роли спортсмена-аутсайдера с неконтролируемым гневом. Режиссером выступил Кайл Ньюачек (сериальная версия «Чем мы заняты в тени»).
С 25 июля, Netflix
Фильм «Настоящие детективы» / Neighborhood Watch (18+)
Комедийный детектив Дункана Скайлза («Узел смерти»). Мужчина с психическим расстройством по имени Саймон (Джек Куэйд, «Новокаин», «Пацаны») становится свидетелем похищения девушки — но не может внятно описать подробности, поэтому полиция принимает его рассказ за плод больного воображения. Однако тот не сдается и вместе с ворчливым охранником-пенсионером (Джеффри Дин Морган из «Ходячих мертвецов») начинает собственное расследование.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Иви», Okko
Фильм «Горячая штучка» / Pretty Thing (18+)
Эротический триллер режиссера «Королевской кобры» Джастина Келли со звездой девяностых Алисией Сильверстоун («Бестолковые», «Рептилии») и Карлом Глусманом («Неоновый демон»). Бизнесвумен Софи знакомится в ресторане с красавчиком Эллиотом и ради развлечения заводит с ним небольшую интрижку без расчета на дальнейшие отношения. Однако не желающий смириться с этим парень быстро превращается в опасного сталкера.
Вышел на «Кинопоиске», «Иве», Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТЕТЬ
Сериал «Жены на охоте» / The Hunting Wives, премьера (18+)
Детективная история с классической завязкой: респектабельные дамы собираются в загородном клубе (в данном случае — стрелковом), где через некоторое время происходит убийство. Приехавшую из города редактора глянца играет Бриттани Сноу («Идеальный голос»), главу сообщества — Малин Акерман («Настоящие детективы»). Шоураннером выступила Ребекка Перри Каттер («Менталист»).
С 21 июля, Netflix
Фильм «Лило и Стич» / Lilo & Stitch (6+)
Ремейк популярного мультфильма о дружбе девочки и странного существа с другой планеты — он разрушает все вокруг, но весьма мил, обаятелен и пытается стать лучшей версией себя. Картина Дина Флейшера-Кэмпа собрала в прокате около миллиарда долларов — кассовый хит, как он есть.
Вышел на Prime Video, iTunes
Фильм «Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк» (18+)
Документальное исследование региональной музыкальной субкультуры, при этом существенно дальше Омска и Новосибирска Егора Летова: от Иркутска и Бурятии до самых дальних закоулков страны. Режиссером выступил местный автор Павел Скоробогатов, окончивший ВКСР имени Георгия Данелии.
Вышел на Okko
Сериал «Ухожу красиво», 2 сезон (18+)
Продолжение комедийного боевика с Владимиром Яглычем. Оперуполномоченный Борис с семейными проблемами и тяжелой алкозависимостью вроде бы отходит от дел и устраивается продавцом. Однако мастерство, что называется, не пропьешь. В касте проекта — Федор Лавров, Мария Ахметзянова, Катя Кабак и другие. Режиссером вновь выступил Михаил Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»).
Вышел на «Кинопоиске» и Wink
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