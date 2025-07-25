Сиквел «Счастливчика Гилмора» с Сэндлером, ремейк «Лило и Стича» и эротический триллер «Горячая штучка»: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Лило и Стич» / Lilo & Stitch (6+)

Ремейк популярного мультфильма о дружбе девочки и странного существа с другой планеты — он разрушает все вокруг, но весьма мил, обаятелен и пытается стать лучшей версией себя. Картина Дина Флейшера-Кэмпа собрала в прокате около миллиарда долларов — кассовый хит, как он есть.

Вышел на Prime Video, iTunes