Стартовали съемки сериала «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман

Семейная история охватит несколько десятилетий: с конца восьмидесятых до 2012 года.
Иван и Марина Счастливые (звезда Александринского театра и «Майора Грома»Тихон Жизневский и Ольга Лерман из «Поехавшей») — молодая интеллигентная семья, живущая на сломе эпох. Вслед за относительно спокойными восьмидесятыми приходят турбулентные девяностые, которые невероятно сложно переживать, особенно когда у тебя трое детей.
Драмеди снял Илья Силаев («Сестры», «Хутор», «ИП Пирогова»). Также в проекте сыграли Софья Аржаных («Цикады»), Евгения Леонова («Опасная близость»), Вадим Соснин («Три плюс три»), Виктория Заболотная («Инспектор Гаврилов»), Анна Завтур («Высокий сезон») и другие.
Тихон Жизневский
Актер
«Пока мы еще только создаем героя, но, тем не менее, при подготовке мы обсуждали, что Иван — человек-консолидатор, который постоянно пытается собрать какие-то куски воедино, собрать свою семью, как-то пытается все время держать ее вместе. Мне даже пришла в голову ассоциация с котом Леопольдом. Мой герой — большой интеллектуал, педагог, деликатный и умный человек. Я, к сожалению, не застал своего дедушку, но, судя по тому, что рассказывает мама, это был человек энциклопедических знаний. И никто никогда не видел его злым. Он все время был очень добр, весел, любопытен. Он любил изучать все вокруг себя, любил рассказывать всем какие-то интересности, факты. Ему удавалось делать семью сплоченной и любить ее по-настоящему. Мне кажется, что история моего героя как будто связана с моим дедом»
Выход сериала анонсирован на платформах Start и Okko.
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