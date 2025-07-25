Стартовали съемки сериала «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман

Иван и Марина Счастливые (звезда Александринского театра и «Майора Грома»Тихон Жизневский и Ольга Лерман из «Поехавшей») — молодая интеллигентная семья, живущая на сломе эпох. Вслед за относительно спокойными восьмидесятыми приходят турбулентные девяностые, которые невероятно сложно переживать, особенно когда у тебя трое детей.

Драмеди снял Илья Силаев («Сестры», «Хутор», «ИП Пирогова»). Также в проекте сыграли Софья Аржаных («Цикады»), Евгения Леонова («Опасная близость»), Вадим Соснин («Три плюс три»), Виктория Заболотная («Инспектор Гаврилов»), Анна Завтур («Высокий сезон») и другие.