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«Ночь на Земле», «Выживут только любовники» и другие фильмы Джармуша покажут на «Ленфильме»

Ночь свободы, джазовые импровизации, вампиры, таксисты, бродяги и философствования за чашечкой кофе: в киноцентре на Каменноостровском проспекте покажут, из чего состоит киноязык культового американского режиссера-современника.

"Выживут только любовники", 2013
ARD Degeto Film GmbH /Faliro House Productions /HanWay Films /Lago Film /Le Pacte /Pandora Filmproduktion GmbH /Recorded Picture Company (RPC) /Snow Wolf Produktion /Wenders Images

"Выживут только любовники", 2013

"Ночь на Земле"
Canal+ [fr] /Channel Four Films /JVC Entertainment /Locus Solus Entertainment /Pandora Cinema /Pandora Filmproduktion GmbH /Pyramide Productions/ Victor Company of Japan Ltd. (JVC)/Victor Musical Industries

"Ночь на Земле"

С 16 по 22 июля на «Ленфильме» пройдет мини-ретроспектива классики Джима Джармуша — режиссера, сценариста, музыканта и иконы независимого кино. Ему не интересен глянец, спецэффекты и хэппи-энда. Его персонажи — маргиналы, вечные аутсайдеры и потерянные в пути — изображены в медленных поэтических кинозарисовках на тему одиночества, красоты повседневности и иронии жизни.

Расписание сеансов:

  • 16 июля, 19:00 — «Выживут только любовники» 2013. История вампиров-интеллектуалов Адама (Том Хиддлстон) и Евы (Тильда Суинтон), в стремительно меняющемся мире. «Криптовампирская любовная история» была представлена на 66-м Каннском кинофестивале, где чуть не получила «Золотую пальмовую ветвь».
  • 18 июля, 19:00 — «Ночь на Земле» 1991 года. Пять новелл о таксистах и пассажирах в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Риме и Хельсинки. Каждая из них — портрет города. Сценарий написан за восемь дней, а роли создавались под конкретных актеров. 
  • 20 июля, 21:00 — «Кофе и сигареты» 2003. Антология из 11 черно-белых короткометражек, снятых режиссером за 17 лет — в период с 1986 по 2003 год. Все они объединены абсурдными диалогами за чашкой кофе и сигаретой. Постановщик не прямо следовал сценарию: Джармуш обычно делал всего 2-3 дубля одной сцены, позволяя актерам импровизировать диалоги. В камео появляются легенды: Игги Поп, Кейт Бланшетт, Билл Мюррей и многие другие.
  • 22 июля, 19:30 — «Отпуск без конца» 1980. Музыкант-неудачник (Джон Лурье) бродяжничает по Америке, мечтая стать как джазист Чарли Паркер. Встречает маргиналов, пьет и отчаянно бежит от ответственности. Картина стала режиссерским дебютом Джармуша, где впервые появился его классический герой — «вечный бродяга-турист», чей эскапизм стал внутренней религией. Здесь же использованы диалоги, почти полностью импровизированные актерами. Сценарий был для Джармуша лишь основой. 

Напомним, увидеть Джармуша можно и в летнем кинотеатре Новой Голландии. Там его «Кофе и сигареты» покажут на открытом воздухе 17 июля.

А любимое отечественное кино, снятое на киностудии «Ленфильм», можно смотреть совершенно бесплатно все лето. Следите за расписанием здесь.

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