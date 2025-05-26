Фестиваль «Ленфильм-клуб» впервые пройдет летом! Бесплатно покажут более 100 фильмов: отечественную классику и премьеры

Ежегодный фестиваль (с 2017 года!) актуального кино впервые стартует летом. Покажут более сотни картин на разных площадках города — от кинозала «Ленфильма» до Елагина острова. В афише — любимая классика и премьеры. Публикуем подробности программы на июнь.
"Мусоргский"
Показы «Ленфильм-клуб» стартуют 1 июня и пройдут все лето в пространстве киностудии, на Елагином острове, а также в городских библиотеках Центрального, Петроградского, Василеостровского, Кировского, Курортного и Выборгского районов Петербурга.
Параллельно фестивалю в киностудии 23 мая открылась выставка «Герои Ленфильма» — о жизни сотрудников во время Великой Отечественной войны. В экспозиции — архивные документы, реквизит, костюмы из военных фильмов и искусство.
"Человек-амфибия"
Расписание показов на июнь
Киноцентр «Ленфильм»:
- 2 июня, 15:00 — «Небесный тапер» и «Мусоргский»
- 9 июня, 15:00 — «Сергей Курехин — человек, который изменил мир» и «Римский — Корсаков»
- 16 июня, 15:00 — «Наука и жизнь» и «Александр Попов»
- 23 июня, 15:00 — «Академические хроники» и «Иван Павлов»
T2 Art Space&Co:
- 1 июня, 18:00 — «Развод по собственному желанию» (Илья Северный)
- 7 июня, 18:00 — «Папу мне заверни» (Иван Архипов)
- 8 июня, 18:00 — «Лебединая верность» (Юрий Фетинг)
- 15 июня, 18:00 — «Ключ времени» (Алексей Телешов)
- 21 июня, 18:00 — «Человек-амфибия»
- 28 июня, 18:00 — «Лапландцы»
Центральная районная библиотека Пушкина
- 11 июня, 15:00 — «Зеленые цепочки»
- 21 июня, 15:00 — «На войне как на войне»
Библиотека Ленина
- 22 июня, 16:00 — «Женя, Женечка и “Катюша”»
- 29 июня, 15:00 — «Мусоргский»
3-я районная библиотека
- 22 июня, 15:00 — «Старик Хоттабыч»
- 28 июня, 15:00 — «Зеленые цепочки»
Юношеская библиотека № 3
- 3 июня, 18:00 — «Хроники пикирующего бомбардировщика»
- 10 июня, 18:00 — «Женя, Женечка и “Катюша”»
- 17 июня, 18:00 — «Ксения, любимая жена Федора»
- 24 июня, 18:00 — «Старая, старая сказка»
Библиотека «На Морской»
- 4 июня, 18:00 — «Человек-амфибия»
- 18 июня, 18:00 — «Чапаев»
- 25 июня, 18:00 — «На войне как на войне»
Центральная районная библиотека Шолохова
- 4 июня, 16:00 — «Старая, старая сказка»
- 25 июня, 16:00 — «Зеленые цепочки»
Библиотека № 1
- 19 июня, 09:30 — «Золушка»
"Старая, старая сказка"
ДК «Созвездие»
- 2 июня, 12:30 — «Сергей Курехин»
- 9 июня, 18:30 — «Лебединая верность»
- 16 июня, 18:30 — «Мусоргский»
Клуб «Выборгская сторона»
- 2 июня, 12:25 — «Старик Хоттабыч»
- 9 июня, 12:00 — «Золушка»
- 16 июня, 12:00 — «Старая, старая сказка»
Библиотека «Азарт»
- 21 июня, 17:00 — «Старик Хоттабыч»
- 28 июня, 17:00 — «Золушка»
ЦБ им. М.М. Зощенко
- 11 июня, 16:00 — «Михаил Ломоносов»
- 25 июня, 16:00 — «Мусоргский»
Филиал № 1 (пр. Ленина, 25)
- 7 июня, 15:00 — «Старик Хоттабыч»
- 14 июня, 15:00 — «Золушка»
- 28 июня, 15:00 — «Человек-амфибия»
Филиал № 5 (пр. Ленина, 26)
- 3 июня, 14:00 — «Старик Хоттабыч»
- 7 июня, 14:00 — «Золушка»
- 13 июня, 14:00 — «Человек-амфибия»
- 24 июня, 14:00 — «Старая, старая сказка»
- 27 июня, 14:00 — «Хроники пикирующего бомбардировщика»
- 28 июня, 14:00 — «Женя, Женечка и “Катюша”»
"Снежная королева"
Библиотека «Лиговская»
- 2 июня, 11:00 — «Снежная королева»
- 16 июня, 11:00 — «Старик Хоттабыч»
Библиотека «Есенина»
- 3 июня, 18:00 — «Мусоргский»
- 13 июня, 16:00 — «Пётр Первый»
- 23 июня, 18:00 — «Старик Хоттабыч»
Библиотека «Семеновская»
- 5 июня, 18:00 — «Ксения, любимая жена Фёдора»
- 12 июня, 16:00 — «Пётр Первый»
Центральная библиотека Лермонтова
- 5 июня, 11:00 — «Человек-амфибия»
- 20 июня, 11:00 — «Снежная королева»
Библиотека Горького
- 24 июня, 18:00 — «Человек-амфибия»
Библиотека Тимирязева
- 26 июня, 18:15 — «Человек-амфибия»
Вход на все показы свободный.
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