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Фестиваль «Ленфильм-клуб» впервые пройдет летом! Бесплатно покажут более 100 фильмов: отечественную классику и премьеры

Ежегодный фестиваль (с 2017 года!) актуального кино впервые стартует летом. Покажут более сотни картин на разных площадках города — от кинозала «Ленфильма» до Елагина острова. В афише — любимая классика и премьеры. Публикуем подробности программы на июнь.

"Мусоргский"
Ленфильм

"Мусоргский"

Показы «Ленфильм-клуб» стартуют 1 июня и пройдут все лето в пространстве киностудии, на Елагином острове, а также в городских библиотеках Центрального, Петроградского, Василеостровского, Кировского, Курортного и Выборгского районов Петербурга.

Бутик-отель, арт-парк, музей кино или все-таки киностудия: какое будущее ждет «Ленфильм»?

Параллельно фестивалю в киностудии 23 мая открылась выставка «Герои Ленфильма» — о жизни сотрудников во время Великой Отечественной войны. В экспозиции — архивные документы, реквизит, костюмы из военных фильмов и искусство.

"Человек-амфибия"
Госкино / Ленфильм

"Человек-амфибия"

Расписание показов на июнь

Киноцентр «Ленфильм»:

  • 2 июня, 15:00 — «Небесный тапер» и «Мусоргский»
  • 9 июня, 15:00 — «Сергей Курехин — человек, который изменил мир» и «Римский — Корсаков»
  • 16 июня, 15:00 — «Наука и жизнь» и «Александр Попов»
  • 23 июня, 15:00 — «Академические хроники» и «Иван Павлов»

T2 Art Space&Co:

  • 1 июня, 18:00 — «Развод по собственному желанию» (Илья Северный)
  • 7 июня, 18:00 — «Папу мне заверни» (Иван Архипов)
  • 8 июня, 18:00 — «Лебединая верность» (Юрий Фетинг)
  • 15 июня, 18:00 — «Ключ времени» (Алексей Телешов)
  • 21 июня, 18:00 — «Человек-амфибия»
  • 28 июня, 18:00 — «Лапландцы»

Центральная районная библиотека Пушкина

  • 11 июня, 15:00 — «Зеленые цепочки»
  • 21 июня, 15:00 — «На войне как на войне»

Библиотека Ленина

  • 22 июня, 16:00 — «Женя, Женечка и “Катюша”»
  • 29 июня, 15:00 — «Мусоргский»

3-я районная библиотека

  • 22 июня, 15:00 — «Старик Хоттабыч»
  • 28 июня, 15:00 — «Зеленые цепочки»

Юношеская библиотека № 3

  • 3 июня, 18:00 — «Хроники пикирующего бомбардировщика»
  • 10 июня, 18:00 — «Женя, Женечка и “Катюша”»
  • 17 июня, 18:00 — «Ксения, любимая жена Федора»
  • 24 июня, 18:00 — «Старая, старая сказка»

Библиотека «На Морской»

  • 4 июня, 18:00 — «Человек-амфибия»
  • 18 июня, 18:00 — «Чапаев»
  • 25 июня, 18:00 — «На войне как на войне»

Центральная районная библиотека Шолохова

  • 4 июня, 16:00 — «Старая, старая сказка»
  • 25 июня, 16:00 — «Зеленые цепочки»

Библиотека № 1

  • 19 июня, 09:30 — «Золушка»
"Старая, старая сказка"
Ленфильм

"Старая, старая сказка"

ДК «Созвездие»

  • 2 июня, 12:30 — «Сергей Курехин»
  • 9 июня, 18:30 — «Лебединая верность»
  • 16 июня, 18:30 — «Мусоргский»

Клуб «Выборгская сторона»

  • 2 июня, 12:25 — «Старик Хоттабыч»
  • 9 июня, 12:00 — «Золушка»
  • 16 июня, 12:00 — «Старая, старая сказка»

Библиотека «Азарт»

  • 21 июня, 17:00 — «Старик Хоттабыч»
  • 28 июня, 17:00 — «Золушка»

ЦБ им. М.М. Зощенко

  • 11 июня, 16:00 — «Михаил Ломоносов»
  • 25 июня, 16:00 — «Мусоргский»

Филиал № 1 (пр. Ленина, 25)

  • 7 июня, 15:00 — «Старик Хоттабыч»
  • 14 июня, 15:00 — «Золушка»
  • 28 июня, 15:00 — «Человек-амфибия»

Филиал № 5 (пр. Ленина, 26)

  • 3 июня, 14:00 — «Старик Хоттабыч»
  • 7 июня, 14:00 — «Золушка»
  • 13 июня, 14:00 — «Человек-амфибия»
  • 24 июня, 14:00 — «Старая, старая сказка»
  • 27 июня, 14:00 — «Хроники пикирующего бомбардировщика»
  • 28 июня, 14:00 — «Женя, Женечка и “Катюша”»
"Снежная королева"
Ленфильм

"Снежная королева"

Библиотека «Лиговская» 

  • 2 июня, 11:00 — «Снежная королева»
  • 16 июня, 11:00 — «Старик Хоттабыч»

Библиотека «Есенина»

  • 3 июня, 18:00 — «Мусоргский»
  • 13 июня, 16:00 — «Пётр Первый»
  • 23 июня, 18:00 — «Старик Хоттабыч»

Библиотека «Семеновская» 

  • 5 июня, 18:00 — «Ксения, любимая жена Фёдора»
  • 12 июня, 16:00 — «Пётр Первый»

Центральная библиотека Лермонтова 

  • 5 июня, 11:00 — «Человек-амфибия»
  • 20 июня, 11:00 — «Снежная королева»

Библиотека Горького 

  • 24 июня, 18:00 — «Человек-амфибия»

Библиотека Тимирязева 

  • 26 июня, 18:15 — «Человек-амфибия»

Вход на все показы свободный.

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