Фестиваль «Ленфильм-клуб» впервые пройдет летом! Бесплатно покажут более 100 фильмов: отечественную классику и премьеры

Показы «Ленфильм-клуб» стартуют 1 июня и пройдут все лето в пространстве киностудии, на Елагином острове, а также в городских библиотеках Центрального, Петроградского, Василеостровского, Кировского, Курортного и Выборгского районов Петербурга.

Параллельно фестивалю в киностудии 23 мая открылась выставка «Герои Ленфильма» — о жизни сотрудников во время Великой Отечественной войны. В экспозиции — архивные документы, реквизит, костюмы из военных фильмов и искусство.