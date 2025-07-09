Джармуша, Миядзаки и Уэса Андерсона покажут в летнем кинотеатре Новой Голландии

Каждый вторник, среду и четверг со следующей недели смотрим актуальное и любимое кино совершенно бесплатно и на открытом воздухе.
15 июля в Новой Голландии откроют традиционный летний опен-эйр кинотеатр, который расположится в парковой зоне. Увидеть культовые российские и зарубежные фильмы можно на языке оригинала с субтитрами. Старт смотра — в 20:00. Показы могут перенести из-за погодных условий. Следить за обновлениями можно здесь.
Расписание первых показов:
- 15 июля — «Королевство полной луны» Уэса Андерсона. По сюжету, летом 1965 года два двенадцатилетних подростка, Сузи и Сэм, влюбляются и таинственно исчезают с острова Новая Пенсанс — и вся местная община объединяется, чтобы их найти. Фильм посвящен жене режиссера — художнице Джуман Малуф. Она создала обложки книг, которые читает Сьюзи. Из-за творческого кризиса Андерсон искал места для съемок через Google Earth. Романтическая трагикомедия открывала Каннский кинофестиваль в 2012 году и номинировалась на «Оскар» за лучший сценарий. Каст звездный: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей и Фрэнсис Макдорманд.
- 16 июля — «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки. Жизнь двух девочек, Сатсуки и Мэй, в новой загородной квартире меняется, когда они встречают лесных духов, включая большого пушистого Тоторо. Миядзаки создал почти автобиографическую историю: болезнь матери героинь — отсылка к туберкулезу матери режиссера, а деревня и лес списаны с пейзажей городка Токородзава, где он вырос. Вначале анимационный фильм считался большим инвестиционным риском. Никто не верил, что дети пойдут в кинотеатр на историю о двух детях и сельском лесном духе. Теперь это — классика анимации.
- 17 июля — «Кофе и сигареты» Джима Джармуша. Антология из 11 черно-белых короткометражек, снятых режиссером за 17 лет — в период с 1986 по 2003 год. Все они объединены сценами за чашкой кофе и сигаретой. Режиссер не прямо следовал сценарию: Джармуш обычно делал всего 2–3 дубля одной сцены, позволяя актерам импровизировать диалоги.
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