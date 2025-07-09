Джармуша, Миядзаки и Уэса Андерсона покажут в летнем кинотеатре Новой Голландии

15 июля в Новой Голландии откроют традиционный летний опен-эйр кинотеатр, который расположится в парковой зоне. Увидеть культовые российские и зарубежные фильмы можно на языке оригинала с субтитрами. Старт смотра — в 20:00. Показы могут перенести из-за погодных условий. Следить за обновлениями можно здесь.