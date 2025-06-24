Анфан терибль российского кино Сергей Горошко и Анна Завтур повезут ромком «Походу любовь» Яны Климовой-Юсуповой на фестиваль в Северную Каролину

Лиза впервые в Петербурге и готова воплощать мечты в реальность. Однако, у города свой план на героиню. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати. Походу это любовь…

Режиссером и автором сценария выступила Яна Климова-Юсупова. В касте «Походу любовь» актриса (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Анна Завтур, кавер-бой Собака.ru (и еще один лауреат премии 2025), выпускник Вениамина Фильштинского и музыкант группы Chili Cheese Сергей Горошко, Кузьма Котрелев, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина и Анар Халилов. Романтическая комедия была снята летом в Петербурге. За картинку отвечает оператор-постановщик Иван Бурлаков.

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