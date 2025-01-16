Кот всего сердца: Чем получивший «Золотой глобус» мультфильм «Поток» так понравился зрителям и критикам?

С точки зрения нарратива «Поток» не блещет какой-то фантастической глубиной. Да, библейский сюжет про всемирный потоп очевидно просматривается, но вопросов в этом плане больше, чем ответов. Какой была погибшая цивилизация? Уничтожили люди себя сами или прогневили высшие силы? Почему там был такой культ котов — раз их статуи от маленьких до исполинских стоят на каждом шагу?

Скорее все это лишь красивая декорация, в которой, конечно, интересно искать скрытые смыслы, но главная метафора тут более-менее одна. История котика и его друзей — это про взросление. Теперь ты один, вокруг огромный мир, нужно стать самостоятельным. Чем герой, собственно, и занимается: учится плавать, налаживать отношения, заботиться о других и не бояться.

Животные в «Потоке» и в целом ведут себя как меняющиеся дети (пусть и без антропоморфности): капибара побеждает флегматичность и проявляет все больше эмпатии, коллекционирующий оставшиеся от людей вещи лемур понимает, что не так уж это все и ценно, птица-секретарь буквально идет против своих и готова на самопожертвование, лабрадор узнает, что общество гораздо шире и многообразнее кружка друзей-хулиганов. Даже периодически появляющегося огромного кита можно при желании включить в семейный контекст: вполне себе родительская фигура, что косвенно подтверждается в финале.

Осознание себя и принятие других в конечном итоге и дает результат: вода как пришла, так и уйдет, а вот умение жить и быть настоящим — останется.