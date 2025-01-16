Кот всего сердца: Чем получивший «Золотой глобус» мультфильм «Поток» так понравился зрителям и критикам?

В сети набирает популярность победитель «Золотого глобуса» — анимационная картина «Поток» Гинтса Зильбалодиса оставила теплые чувства, кажется, вообще у всех, кто ее посмотрел. Разбираемся, чем хорош зоомультфильм латвийского режиссера, где не произносят ни единого слова, но за отношения кота и его друзей переживаешь больше, чем за свои.
Проснувшись однажды утром после долгого спокойного сна, симпатичный черный котик обнаружил, что в мире больше нет людей — и его это вполне устроило. Одному вполне комфортно: вокруг солнечно и тепло, есть красивый заброшенный дом с большой кроватью, какой-нибудь подножный корм всегда найдется, а самый большой минус — стая породистых бродячих собак, которые воспринимают тебя скорее как игрушку, а не обед.
Идиллия нарушается внезапным наводнением: чуть не утонув в первые секунды, кот обнаруживает, что вода все прибывает и прибывает и переждать катаклизм не получится. Когда ситуация становится совсем грустной, на горизонте появляется лодка — в ней спасается флегматичная капибара. Начинается их совместное медитативное путешествие, которое оборачивается новыми знакомствами: то прилетит птица-секретарь, то на борт запрыгнет лемур, то в компанию попросится дружелюбный лабрадор (тоже не от хорошей жизни). Нужно как-то придумывать все заново, но как — совершенно непонятно. Ясно одно — придется делать это вместе.
Тридцатилетний латвийский режиссер Гинтс Зильбалодис заинтересовал публику и критиков еще в 2019 году: он буквально в одиночку снял самобытный мультфильм «Таинственный остров» про путешествие выжившего в авиакатастрофе мальчика с птичкой в рюкзаке через удивительную выдуманную страну. Спустя пять лет талантливый автор добрался до настоящего признания — на последнем «Золотом глобусе» в борьбе за звание лучшего анимационного фильма он обошел сильных конкурентов в лице сиквела «Головоломки», «Уоллеса и Громита», «Мемуаров улитки» и «Дикого робота». Тем ценнее, что победитель обошелся ограниченным бюджетом, минимальной командой помощников и в нем вообще нет диалогов — животные в кадре не разговаривают и выглядят как настоящие без излишней антропоморфности.
В «Потоке» сошлись все звезды — и анимация, и простая цепляющая история. К рисовке, конечно, можно придраться с технической точки зрения из-за простоватой с виду компьютерной графики. Однако минимализм здесь только на пользу: картинка берет совершенно другим — сложными динамическими пролетами камеры, легкой размытостью, теплыми цветами и естественным обаянием персонажей (Зильбалодис очень ответственно подошел к реалистичности: котик должен вести себя как котик, а капибара — как капибара). Ближе всего по ощущениям к «Потоку» располагается инди-видеоигра Stray, ставшая хитом несколько лет назад: главным героем там тоже был кот в постапокалиптических, но максимально уютных локациях.
С точки зрения нарратива «Поток» не блещет какой-то фантастической глубиной. Да, библейский сюжет про всемирный потоп очевидно просматривается, но вопросов в этом плане больше, чем ответов. Какой была погибшая цивилизация? Уничтожили люди себя сами или прогневили высшие силы? Почему там был такой культ котов — раз их статуи от маленьких до исполинских стоят на каждом шагу?
Скорее все это лишь красивая декорация, в которой, конечно, интересно искать скрытые смыслы, но главная метафора тут более-менее одна. История котика и его друзей — это про взросление. Теперь ты один, вокруг огромный мир, нужно стать самостоятельным. Чем герой, собственно, и занимается: учится плавать, налаживать отношения, заботиться о других и не бояться.
Животные в «Потоке» и в целом ведут себя как меняющиеся дети (пусть и без антропоморфности): капибара побеждает флегматичность и проявляет все больше эмпатии, коллекционирующий оставшиеся от людей вещи лемур понимает, что не так уж это все и ценно, птица-секретарь буквально идет против своих и готова на самопожертвование, лабрадор узнает, что общество гораздо шире и многообразнее кружка друзей-хулиганов. Даже периодически появляющегося огромного кита можно при желании включить в семейный контекст: вполне себе родительская фигура, что косвенно подтверждается в финале.
Осознание себя и принятие других в конечном итоге и дает результат: вода как пришла, так и уйдет, а вот умение жить и быть настоящим — останется.
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