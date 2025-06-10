«Июльский дождь», «Иди и смотри» и еще три знаковых советских фильма о войне покажут в «Росфото»

Серию смотров проведут совместно с киноконцерном «Мосфильм» к 80-летию завершения Великой Отечественной войны.
С 12 июня по 16 июля в «Росфото» пройдет серия кинопоказов «Память Победы в кино». В программе — must-see советской классики: военные драмы «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Иди и смотри» Элема Климова и символ периода «оттепели» «Июльский дождь» Марлена Хуциева. Показы — часть выставочного проекта «Память Победы». Вход — по билету в музей.
Расписание кинопоказов:
- 12 июня, 15:00 — «Летят журавли» (1957). Драма по мотивам пьесы Виктора Розова рассказывает о любви молодой девушки Вероники к Борису, разлученной войной. Единственный советский фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Повтор: 28 июня в 15:00.
- 12 июня, 17:00 — «Баллада о солдате» (1959). Картина о пехотинце Алеше, который за героический подвиг получает отпуск на шесть дней, чтобы увидеть мать. Фильм был номинирован на «Оскар». Повтор: 28 июня в 17:00.
- 13 июня, 15:00 — «Июльский дождь» (1966). Лена и Володя, молодая пара, в летнюю московскую пору сталкиваются с личными сомнениями и распадающимися отношениями. Повторы: 5 июля и 13 июля в 15:00.
- 14 июня, 17:00 — «Восхождение» (1976). Психологический триллер рассказывает о партизанах Сотникове и Рыбаке, которые во время оккупации укрываются у крестьянки, но попадают в плен. Картина получила «Золотой медведя» на Берлинском кинофестивале. Повторы: 26 июня в 19:00 и 5 июля в 17:00.
- 22 июня в 17:00 — «Иди и смотри» (1985). Действие разворачивается на территории Беларуси в 1943 году. Подросток Флера присоединяется к партизанам, переживает ужасы оккупации и теряет ребенка в себе. Повторы: 29 июня в 17:00 и 6 июля в 15:00.
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