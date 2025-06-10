«Июльский дождь», «Иди и смотри» и еще три знаковых советских фильма о войне покажут в «Росфото»

С 12 июня по 16 июля в «Росфото» пройдет серия кинопоказов «Память Победы в кино». В программе — must-see советской классики: военные драмы «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Иди и смотри» Элема Климова и символ периода «оттепели» «Июльский дождь» Марлена Хуциева. Показы — часть выставочного проекта «Память Победы». Вход — по билету в музей.