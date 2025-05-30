Новый сезон спин-оффа «Секса в большом городе», «Фишер. Затмение» и «Царь царей»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Фишер. Затмение», 2 сезон (18+)

Продолжение беспощадного детектива о ростовском следователе Евгении Бокове (Иван Янковский, «Аутсорс») — спустя несколько лет после событий первой части на юге России в городке Курортный объявляется очередной маньяк. Коллегу главного героя Валерия Козырева по-прежнему играет Александр Яценко, а среди новых лиц каста — Ирина Старшенбаум (кавер-герл нашего майского номера!), Александра Ребенок, Алексей Агранович и Степан Девонин.

Сценарий шоураннеров Сергея Кальварского и Натальи Капустиной вновь основан на реальных уголовных делах. Режиссером на этот раз выступил Александр Цой, известный по сериалам «Смычок» и «Жвачка», оператором — Максим Осадчий («Сталинград», «Кококо»).

С 29 мая, Wink