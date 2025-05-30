Новый сезон спин-оффа «Секса в большом городе», «Фишер. Затмение» и «Царь царей»: что смотреть дома на этой неделе

А также — детектив «Лучшая сестра», разговорная драма «На вершине горы» сценариста «Наследников» и продолжение «Двух холмов». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Сериал «И просто так» / And Just Like That..., 3 сезон (18+)
Третий сезон продолжения «Секса в большом городе»: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) собирается заняться большой литературой, Шарлотта (Кристин Дэвис) мучается с детьми-тинейджерами, а Миранда (Синтия Никсон) устраивает личную жизнь. Также в проекте появятся Логан Маршалл-Грин («Апгрейд»), Кристен Шаал («Мой шпион») и Пэтти ЛюПон («Все страхи Бо»).
С 29 мая, Max
Фильм «Царь царей» / The King of Kings (6+)
Южнокорейский мультфильм на библейскую тематику по рассказу Чарльза Диккенса — по сюжету писатель рассказывает своему маленькому сыну историю жизни Христа. Картина дебютанта Чан Сон-хо буквально сокрушила американский прокат, при заявленном бюджете 5 миллионов долларов собрав почти 60, и стала самым кассовым фильмом из Кореи в истории США.
В англоязычной озвучке приняли участие голливудские звезды: Оскар Айзек, Пирс Броснан, Ума Турман, Марк Хэммил, Форест Уитакер и Бен Кингсли.
С 27 мая, Fandango
Сериал «Фишер. Затмение», 2 сезон (18+)
Продолжение беспощадного детектива о ростовском следователе Евгении Бокове (Иван Янковский, «Аутсорс») — спустя несколько лет после событий первой части на юге России в городке Курортный объявляется очередной маньяк. Коллегу главного героя Валерия Козырева по-прежнему играет Александр Яценко, а среди новых лиц каста — Ирина Старшенбаум (кавер-герл нашего майского номера!), Александра Ребенок, Алексей Агранович и Степан Девонин.
Сценарий шоураннеров Сергея Кальварского и Натальи Капустиной вновь основан на реальных уголовных делах. Режиссером на этот раз выступил Александр Цой, известный по сериалам «Смычок» и «Жвачка», оператором — Максим Осадчий («Сталинград», «Кококо»).
С 29 мая, Wink
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Взрослые» / Adults, премьера (18+)
Комедия в духе сериала «Друзья» о пятерых молодых людях, пытающихся найти себя в жизни и встроиться во взрослую нью-йоркскую жизнь (разумеется, с переменным успехом). В актерском составе сплошь дебютанты, а режиссерами выступили Бен Кроненгольд и Ребекка Шоу.
С 31 мая, Hulu
Сериал «Два холма», 3 сезон (18+)
Продолжение сай-фай комедии про мир без мужчин, которые практически вымерли из-за биологической войны. В касте по-прежнему Владимир Епифанцев, Анна Снаткина, Жанна Эппле, Пелагея Невзорова и Филипп Бледный, к которым добавились Илья Лыков и Владислав Ветров.
Режиссер — Сергей Малюгов («Самогон»).
С 27 мая, Start, «Амедиатека»
Сериал «Лучшая сестра» / The Better Sister, премьера (18+)
Детективный мини-сериал, действие которого разворачивается вокруг убийства нью-йорского юриста. Его вдова Хлоя (Элизабет Бэнкс, «Миссис Америка») просит помочь в расследовании сестру Никки (Джессика Бил, «Легкое поведение») — однако последняя сама оказывается под подозрением вместе со своим сыном.
Режиссерами выступили Крэйг Гиллеспи («Круэлла») и Лесли Хоуп («Сквозь снег»).
С 29 мая, Prime Video
Фильм «На вершине горы» / Mountainhead, премьера (18+)
Новый проект сценариста «Наследников» Джесси Армстронга — автор развивает любимую им тему в формате полнометражки. Четверка очень богатых людей решает отдохнуть в горном шале в то время, как мир сотрясает масштабный финансовый кризис: в итоге это выливается в тяжелое и вязкое выяснение отношений. В касте — Стив Карелл из «Офиса», а также Джейсон Шварцман («Мегалополис»), Рами Юссеф («Бедные-несчастные») и Кори Майкл Смит («1985»).
С 31 мая, HBO
Сериал «Отдел Q» / Dept. Q, премьера (18+)
Британский детектив основан на серии скандинавских бестселлеров Юсси Адлера-Ольсена. Собственно, отдел Q — полицейское подразделение, состоящее из сотрудников, которые в свое время совершили крупные ошибки на службе (но от этого не перестали быть ценными). Его руководитель по имени Карл (Мэттью Гуд, «Предложение») берется за дело об исчезновении политика.
Шоураннером стал Скотт Фрэнк, известный по «Ходу королевы».
С 29 мая, Netflix
Фильм «Мастер» / A Working Man (18+)
Джейсон Стэйтем берется за старое: боевик Дэвида Эйра продолжает линию их предыдущего совместного фильма «Пчеловод» — немногословный мужчина безобидной профессии не стесняется использовать навыки из прошлой жизни на появившихся на горизонте злодеях. В «Мастере» Стэйтем работает на стройке. Когда дочь его шефа похищают работорговцы, быстро становится понятно — бывшему спецназовцу гораздо интереснее стрелять и драться, чем заливать фундамент.
В классическом попкорновом развлечении (по сценарию Сильвестра Сталлоне!) также снялись Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Майкл Пенья («Ярость») и Эммет Джей Скэнлэн («Острые козырьки»).
С 27 мая, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Bono: История примирения» / Bono: Stories of Surrender, премьера (18+)
Режиссер «Ограбления казино», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и клипов Ника Кейва Эндрю Доминик снял документальный фильм о другой музыкальной и культурной величине: Боно из группы U2. Ностальгическое монохромное кино, где семейные истории соседствуют с общественными, а статус мировой звезды коррелирует с желанием спасти мир.
С 30 мая, Apple TV+
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