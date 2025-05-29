Сценарий «Малхолланд Драйв», занавес и ковер из «Черного вигвама»: более 450 личных вещей Дэвида Линча уйдут с молотка

Торги «Коллекция Дэвида Линча», организованные аукционным домом Julien’s Auctions и Turner Classic Movies, пройдут онлайн 18 июня.
В каталоге аукциона представлено более 450 артефактов из дома мастера авторского кино Дэвида Линча: реквизит, музыкальные инструменты (на целый гараж-бэнд), изобразительное искусство, мебель, предметы декора, инструменты из его домашней столярной мастерской, художественные принадлежности из студии и многое другое. В собрании — памятные вещи из сериала «Твин Пикс», а также фильмов «Малхолланд Драйв», «Голова-ластик», «Человек-слон» и «Синий бархат».
В топе лотов: режиссерское кресло Дэвида Линча (золотое тиснение с именем мастера), «Голова-ластик» на пленке 35-мм, домашняя эспрессо-машина La Marzocco GS/3, пара чучел оленьих голов, бутафорские меню и сценарии из «Малхолланд Драйв», оригинальная концепт-карта города Твин Пикса, нарисованная и подписанная самим режиссером.
«Эти исторические и дорогие сердцу предметы отражают уникальное художественное видение Дэвида Линча, а также его увлечения и интересы — от режиссерского кресла и эспрессо-машины до его гитары, коллекции пластинок и предметов интерьера в стиле "Твин Пикс". Все они происходят непосредственно из дома визионера, чьи загадочные фильмы будоражили наши самые смелые сюрреалистические фантазии», — заявила в пресс-релизе Кэтрин Уильямсон, управляющий директор отдела развлечений Julien’s Auctions.
Напомним, Дэвида Линча не стало 16 января на 79 году жизни. Летом 2024 года режиссер признался, что страдает от эмфиземы — заболевания легких, при котором разрушаются альвеолы, что приводит к затруднению дыхания. Поэтому он больше не мог лично руководить проектами на съемочных площадках, однако не собирался уходить на пенсию.
Комментарии (0)