18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Сценарий «Малхолланд Драйв», занавес и ковер из «Черного вигвама»: более 450 личных вещей Дэвида Линча уйдут с молотка

Торги «Коллекция Дэвида Линча», организованные аукционным домом Julien’s Auctions и Turner Classic Movies, пройдут онлайн 18 июня.

В каталоге аукциона представлено более 450 артефактов из дома мастера авторского кино Дэвида Линча: реквизит, музыкальные инструменты (на целый гараж-бэнд), изобразительное искусство, мебель, предметы декора, инструменты из его домашней столярной мастерской, художественные принадлежности из студии и многое другое. В собрании — памятные вещи из сериала «Твин Пикс», а также фильмов «Малхолланд Драйв», «Голова-ластик», «Человек-слон» и «Синий бархат». 

В топе лотов: режиссерское кресло Дэвида Линча (золотое тиснение с именем мастера), «Голова-ластик» на пленке 35-мм, домашняя эспрессо-машина La Marzocco GS/3, пара чучел оленьих голов, бутафорские меню и сценарии из «Малхолланд Драйв», оригинальная концепт-карта города Твин Пикса, нарисованная и подписанная самим режиссером. 

Gennaro Leonardi / Shutterstock

«Эти исторические и дорогие сердцу предметы отражают уникальное художественное видение Дэвида Линча, а также его увлечения и интересы — от режиссерского кресла и эспрессо-машины до его гитары, коллекции пластинок и предметов интерьера в стиле "Твин Пикс". Все они происходят непосредственно из дома визионера, чьи загадочные фильмы будоражили наши самые смелые сюрреалистические фантазии», — заявила в пресс-релизе Кэтрин Уильямсон, управляющий директор отдела развлечений Julien’s Auctions.

«Спасибо магу, волхву и художнику Дэвиду Линчу за нашу внутреннюю империю». Редакция Собака.ru — о том, как (и за что!) мы полюбили режиссера

Напомним, Дэвида Линча не стало 16 января на 79 году жизни. Летом 2024 года режиссер признался, что страдает от эмфиземы — заболевания легких, при котором разрушаются альвеолы, что приводит к затруднению дыхания. Поэтому он больше не мог лично руководить проектами на съемочных площадках, однако не собирался уходить на пенсию.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: