Сценарий «Малхолланд Драйв», занавес и ковер из «Черного вигвама»: более 450 личных вещей Дэвида Линча уйдут с молотка

В каталоге аукциона представлено более 450 артефактов из дома мастера авторского кино Дэвида Линча: реквизит, музыкальные инструменты (на целый гараж-бэнд), изобразительное искусство, мебель, предметы декора, инструменты из его домашней столярной мастерской, художественные принадлежности из студии и многое другое. В собрании — памятные вещи из сериала «Твин Пикс», а также фильмов «Малхолланд Драйв», «Голова-ластик», «Человек-слон» и «Синий бархат».

В топе лотов: режиссерское кресло Дэвида Линча (золотое тиснение с именем мастера), «Голова-ластик» на пленке 35-мм, домашняя эспрессо-машина La Marzocco GS/3, пара чучел оленьих голов, бутафорские меню и сценарии из «Малхолланд Драйв», оригинальная концепт-карта города Твин Пикса, нарисованная и подписанная самим режиссером.