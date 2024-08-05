Режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

«Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду. Я не могу выходить на улицу. Я могу пройти лишь небольшое расстояние, прежде чем у меня закончится кислород», — рассказал 78-летний режиссер в эксклюзивном интервью изданию Sight & Sound. По словам Линча, он заработал эмфизему из-за продолжительного курения: «Курение было чем-то, что я абсолютно любил, но в итоге оно меня настигло. Это было частью моей творческой жизни: табак, его запах, подкуривание и курение, возвращение назад и наслаждение сигаретой, глядя на свою работу или размышляя о вещах; ничего подобного в этом мире нет, это так прекрасно. Тем временем, это убивает меня. Поэтому мне пришлось бросить». Режиссер также отметил, что перенесенный ранее Covid повышает риски возможных осложнений, даже если режиссер просто неудачно простудится.

Эмфизема — это заболевание легких, при котором альвеолы (маленькие воздушные мешочки в легких) разрушаются, что приводит к уменьшению их поверхности и, как следствие, к затруднению дыхания.