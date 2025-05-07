Где граница между литературой и кино? Разберут в театре «Узел» на примере классики французской новой волны

В афише программы «Узел Ретроспекции» — экранизации режиссеров-классиков французской новой волны: «Столь долгое прощание» Кольпи, «Зази в метро» Маля и «Презрение» Годара.
"Столь долгое отсутствие"
Киноплощадка на базе театра «Узел» в «АТС» на Некрасова запускает ретроспективную программу — с мировой классикой. В основе цикла сеансов мая и июня — воплощение литературного образа в кино на примере трех знаковых картин прошлого. В каждой из них — разные подходы к экранизации. Куратор программы, Артем Макоян, расскажет подробнее про киноадаптации, работу с текстом, цитирование и вдохновение, а также прочертит грань между литературой и кинематографом.
«Зази в метро»
Расписание сеансов:
- 10 мая — «Столь долгое отсутствие» режиссера Анри Кольпи (1961). Драматический детектив и режиссерский дебют монтажера Анри Кольпи получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Соавтором выступила Маргерит Дюрас — писательница, сценаристка и кинорежиссер, уже написавшая сценарий к картине «Хиросима, моя любовь». Фильм рассказывает о женщине, которая после амнезии возвращается в родной город и пытается восстановить свое прошлое и понять, почему ее покинул муж.
- 21 мая — «Зази в метро» режиссера Луи Маля (1960). Комедийное фэнтези на основе экспериментального романа Раймона Кено рассказывает о 10-летней Зази. Героиня приезжает в Париж и мечтает покататься на метро, но сталкивается с забастовкой. Она вовлекается в серию абсурдных приключений: она сбегает от тети, знакомится с эксцентричными парижанами и смотрит на город глазами ребенка.
- 3 июня — «Презрение» режиссера Жана-Люка Годара (1963). Метафильм-размышление о судьбе кинематографа снят по мотивам романа Альберто Моравиа и под влиянием Антониони. В основе сюжета — отношения между сценаристом Полом, нанятом Голливудом для пересъемок «Одиссея», и его женой Камилле. В ее роли — Бриджит Бардо.
«Презрение»
Кинодраматург и композитор Артем Макоян, куратор и архивист (и модник!) Руслан Симаков и кинокуратор («ГЭС-2», экс-«Кино&Театр» в «Англетере») и эксперт The Blueprint 100 Слава Шутов запустили «Форум актуального кино» на базе новой театральной площадки «Узел» в «АТС» на Некрасова. В афише три направления: кино молодых режиссеров и многообещающие дебюты вне широкого проката и институциональности «Узел Нового», «Узел Ретроспекции» — о режиссерах и феноменах мирового и отечественного кино и «Узел Неосмысленного» с архивными редкостями и неконвенциональным кино.
«В 1971 Ульрихом и Эрикой Грэгорами в качестве параллельной программы к основному конкурсу Берлинале был создан "Форум нового кино", продолжающий действовать и сегодня. Создание подобной программы дало возможность показа самых разных форм кинематографа и не только открыло имена многих режиссеров, впоследствии признанных мировыми классиками кино, но и позволило зрителю увидеть раннее неизвестные фильмы. Мы в рамках этого проекта, наследуя духу берлинского "Форума", намерены показывать актуальное кино во всей его разнородности», — рассказывает куратор Артем Макоян.
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