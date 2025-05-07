Где граница между литературой и кино? Разберут в театре «Узел» на примере классики французской новой волны

Кинодраматург и композитор Артем Макоян, куратор и архивист (и модник!) Руслан Симаков и кинокуратор («ГЭС-2», экс-«Кино&Театр» в «Англетере») и эксперт The Blueprint 100 Слава Шутов запустили «Форум актуального кино» на базе новой театральной площадки «Узел» в «АТС» на Некрасова. В афише три направления: кино молодых режиссеров и многообещающие дебюты вне широкого проката и институциональности «Узел Нового», «Узел Ретроспекции» — о режиссерах и феноменах мирового и отечественного кино и «Узел Неосмысленного» с архивными редкостями и неконвенциональным кино.

«В 1971 Ульрихом и Эрикой Грэгорами в качестве параллельной программы к основному конкурсу Берлинале был создан "Форум нового кино", продолжающий действовать и сегодня. Создание подобной программы дало возможность показа самых разных форм кинематографа и не только открыло имена многих режиссеров, впоследствии признанных мировыми классиками кино, но и позволило зрителю увидеть раннее неизвестные фильмы. Мы в рамках этого проекта, наследуя духу берлинского "Форума", намерены показывать актуальное кино во всей его разнородности», — рассказывает куратор Артем Макоян.

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