В Петербурге открывается новая театральная площадка — «Узел» в «АТС» на Некрасова

Театральная площадка «Узел» войдет в состав культурного кластера «АТС» и откроется 18 марта моноспектаклем Дмитрия Волкострелова «Горький / Толстой. Воспоминания». Постановка в жанре предметного театра впервые была создана в рамках творческой лаборатории летом 2023 года и впервые показана на фестивале «Горький+». В основе экспериментального спектакля, поставленного по мемуарам Горького и Толстого, — рассказ о двух литераторах через призму вещей, их окружавших.

Далее — больше! После открытия в «Узле» готовят «лабораторию по французским абсурдистским пьесам и, конечно, минималистичные гастрольные проекты из других городов». Новая площадка поддерживает «междисциплинарные практики и неконвенциональный театр, проекты на стыке форм и жанров» и позиционирует себя как «мультижанровый black box в центре Петербурга, место для спектаклей, концертов, читок, лекций, кинопоказов и ридингов». «Узел» намерен показывать не только признанных в культ-среде авторов, но и давать слово начинающим режиссерам в рамках «открытых понедельников». Основатели «Узла» — театровед, худрук «Маршрута “Старухи”» и ведущая «Хармс-Елки» Юлия Клейман (программный директор) и режиссер Андрей Юрченко (исполнительный продюсер).