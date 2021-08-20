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Брюки Versace, пиджак Rick Owens, платье из Кении: во что одеваются петербуржцы? Даешь народный стритстайл!

На прошлой неделе мы анонсировали возвращение рубрики, посвященной героям петербургского стритстайла. Окрестили ее «Куда Макар смотрит» и обещание сдержали — наш стритстайл-следопыт Макар Санжаров охотился всю неделю и вернулся в редакцию с фотоаппаратом, под завязку набитым снимками модников, наперевес. Смотрим и вновь убеждаемся, что Петербург — это стиль!

Юрий Дормидошин

«В 50 лет я проколол ухо, чтобы люди понимали, что я мудак»

Чем занимаетесь?

Основатель салона красоты «Частный клуб», бывший светский хроникер «Собака.ru».

Во что одеты?

Пиджак Rick Owens, джинсы Hood by Air, рубашка RIBO, ботинки Christian Poell, оправа — японский бренд Factory900.

За что вы любите моду?

Я раб своих эстетический рецепторов и стараюсь их всячески удовлетворять.

Как одеваются петербуржцы?

В черное.

Вещь, от которой не можешь избавиться?

Ненавижу что-то хранить. Избавляюсь от всех артефактов прошлого, кроме винтажной одежды.

Мой гардероб — это?

Отсутствие случайных вещей. Вещи либо любимые, либо я отношу их в «Пиф-Паф Supershop».

Ёлли 

Пеппи длинный чулок Петербурга, которая любит простые мелочи, напрмиер, носки в гусиную лапку

Во что одета?

Топ no name, брюки белорусского бренда LOH apparel, анорак SHU, очки Made in China, обычные туфли, сумка Fasten spb.

Какая коллекция и какого дизайнера запала тебе в душу?

Мне в душу достаточно сложно попасть. Даже не уверена, есть ли там отдел «коллекция дизайнера». Мне по нраву коллекция чулок музея Виктории и Альберта — абсолютно потрясающие и прелестные экземпляры.

Какая у тебя привычка?

Пить горячий шоколад по средам в 15:30 за любовь.

Артем Байбуз 

Модник, живущий на три города: Нью-Йорк, Москву и, конечно же, Петербург, в который приехал за субпродуктами из TarTarBar

Чем занимаешься?

В Нью-Йорке веду программу про рестораны под названием Вуди Аллен, в Москве основал Moscow Restaurant Week.

Во что одет?

Французская шапка-докер Béton Ciré, кеды Polo R.L, лонгслив из бара «Вода», брюки Uniqlo и оправа Prada.

В каких ты отношениях с модой?

Все сложно. Обожаю шапки-докеры, у меня их целая коллекция. Еще люблю фриковатые очки, ношу супер странные вещи Vivienne Westwood. Любимые украшения от подруги Ани Масловской.

Твой гардероб — это?

Смесь H&M и Vivienne Westwood.

Самая ценная вещь?

Первые, купленные на первую же зарплату в 2005 году, туфли Vivienne Westwood. Все время их восстанавливаю и продолжаю носить.

Как одеваются города?

Петербуржцы стараются выделить себя. Иногда получается нелепо, но всегда очень душевно. Нью-Йорк — самобытно, странно, эклектично, вызывающе, Москва — на острие тенденций.

Александр Сергеенко

Пропагандист моды в нечеловеческих условиях снега и холода: сам взошел на высоту 5 642 м.

Чем занимаешься?

Руковожу финансовой компанией, арт-диллер, скульптор-анималист (гений, миллиардер, плейбой, филантроп). Еще иногда участвую в рабочем процессе сестры — Ульяны Сергеенко.

Во что одет?

Лоферы Loro Piana, винтажные брюки Versace, кастомизированная рубашка Marc Jacobs, редкий ремень Prada.

Что для тебя мода?

Меня возбуждает винтаж: старые вещи, машины, антиквариат — это все мое.

Что для тебя одежда?

Главный способ самовыражения. Даже на пробежке я стараюсь не изменять моде.

Твоя мечта?

Давно хотел найти Mercedes W124 купе. Искал три года и нашел.

Даша Багрецова

Стилист, влюбленный в винтаж

Во что одета?

Кожанка Jupsy, топ и брюки Zara, босоножки ASOS, аксессуары: винтажная сумка Dior, найденная через инстаграм, и раритетные очки.

Если потребуется оставить только одну вещь в гардеробе — что это будет?

Косуха Gupsy. В ней можно с корабля на бал.

Самая ценная вещь?

Винтажный кожаный пиджак Escada, в котором и в пир, и в мир, мужская косуха Gypsy, которую можно надеть как с платьем, босоножками и аксессами, так и с джинсами, казаками, например. Любимый аксессуар — очки Chanel — тоже винтаж, из нулевых.

Наташа Бастракова 

«People say nothing is impossible, but I do nothing every day», — Winnie the Pooh.

Во что одета?

Платье из ткани в цветах саванны (раскрашена вручную!) сделано в Найроби и куплено там же после моего первого сафари — вместо картины или фотоальбома. Башмаки из Цюриха из последней доковидной осени.

Где что покупаешь?

Люблю делать покупки в поездках. Поиски чего-то европейского наиболее удачны в Берлине, Хельсинки и Цюрихе. Еще обожаю покупать почти этническую одежду в экзотических местах.

Предмет твоей фэшн-гордости?

«Горжусь» — неподходящее слово, скорее радуюсь своей коллекции курток из Пакистана. Невероятное разнообразие стилей, красок, рисунков. Они уместны везде — на прогулке по городу, в опере, на вернисаже, на пикнике и консульском приеме.

Как одеваются петербуржцы?

В центре города довольно стильно и естественно, часто просто глаз радуется.

Вита Осипова и Руслан Симаков

Вита: «Когда играли спектакль и не хватало мальчиков, я играла гусара. Так что знаю и женскую и мужскую партии»

Вита

Чем занимаешься?

Работаю ассистентом продюсера в продакшене, открыла секунд-хенд Kind Store.

Во что одета?

Платье Zara и кеды CDG. Шопер — Agreed.

Вещь, от которой не можешь избавиться?

Я вообще стараюсь вещи долго не хранить, периодически подчищаю шкаф. Собственно, поэтому я открыла секонд-хенд.

Руслан

Чем занимаешься?

Ассистент кинооператора.

Во что одет?

Футболка Uniqlo, брюки моей дамы сердца, побитые жизнью конверсы.

Что тебя вдохновляет?

Последний год принципиально не ношу свои вещи, в основном вещи Виты — они мне подходят больше. Вита вообще мое главное вдохновение, мой маленький белый ангелочек.

Вещь, от которой не можешь избавиться?

Куртка-харингтон Ralph Lauren. Мне подарил ее друг, когда мы учились в школе. Потом друг разбился в авиакатастрофе. Я почти не ношу эту куртку, но избавиться от нее не могу.

Соня Труман и Даша Пашина

Модница-полиглот, которая знает иврит, английский и немецкий, и стилист, чья  карьера началась со знакомства в метро

Соня

Чем занимаешься?

Продюсированием съемок, визуальным брендингом малых бизнесов и блогов, а также сейчас начала развиваться в стилизации. Долго работала на стилистку Марианну Елисееву, в прошлом году выпустила зин «ВЕСТОЧКА», который продавался в «Подписных Изданиях».

Во что одета?

Кожаный пиджак и шелковая блуза с garage sale, юбка Pull & Bear, великие Dr. Martens, украшения бабушки, а кольца получила по бартеру.

Самая ценная вещь в гардеробе?

Тренч Burberry, купленный в ЦУМе.

Какая у тебя привычка?

Выпить стакан воды с утра и смыть вчерашний макияж.

Даша

Чем занимаешься?

Работаю стилистом и арт-директором.

Во что одета?

Кеды Converse, шорты Gate 31, кожаный пиджак Zara, папина жилетка, берет H&M и сумка 9 west. Колье с Уделки, подвеска Tiffany&Co, кольца Poison Drop.

Твой гардероб — это?

Готика, преппи и классика.

Вещь, от которой не можешь избавиться?

Папина рубашка

Как одеваются петербуржцы?

Петербург одевается очень стильно, очень по-разному, органично с архитектурой и очень самобытно.

В подборке на следующей неделе можете оказаться и вы. Так что, как говорится, страйк э поуз!

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