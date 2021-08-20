Брюки Versace, пиджак Rick Owens, платье из Кении: во что одеваются петербуржцы? Даешь народный стритстайл!

Во что одета?

Топ no name, брюки белорусского бренда LOH apparel, анорак SHU, очки Made in China, обычные туфли, сумка Fasten spb.

Какая коллекция и какого дизайнера запала тебе в душу?

Мне в душу достаточно сложно попасть. Даже не уверена, есть ли там отдел «коллекция дизайнера». Мне по нраву коллекция чулок музея Виктории и Альберта — абсолютно потрясающие и прелестные экземпляры.

Какая у тебя привычка?

Пить горячий шоколад по средам в 15:30 за любовь.