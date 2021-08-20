Брюки Versace, пиджак Rick Owens, платье из Кении: во что одеваются петербуржцы? Даешь народный стритстайл!

На прошлой неделе мы анонсировали возвращение рубрики, посвященной героям петербургского стритстайла. Окрестили ее «Куда Макар смотрит» и обещание сдержали — наш стритстайл-следопыт Макар Санжаров охотился всю неделю и вернулся в редакцию с фотоаппаратом, под завязку набитым снимками модников, наперевес. Смотрим и вновь убеждаемся, что Петербург — это стиль!
Юрий Дормидошин
«В 50 лет я проколол ухо, чтобы люди понимали, что я мудак»
Чем занимаетесь?
Основатель салона красоты «Частный клуб», бывший светский хроникер «Собака.ru».
Во что одеты?
Пиджак Rick Owens, джинсы Hood by Air, рубашка RIBO, ботинки Christian Poell, оправа — японский бренд Factory900.
За что вы любите моду?
Я раб своих эстетический рецепторов и стараюсь их всячески удовлетворять.
Как одеваются петербуржцы?
В черное.
Вещь, от которой не можешь избавиться?
Ненавижу что-то хранить. Избавляюсь от всех артефактов прошлого, кроме винтажной одежды.
Мой гардероб — это?
Отсутствие случайных вещей. Вещи либо любимые, либо я отношу их в «Пиф-Паф Supershop».
Пеппи длинный чулок Петербурга, которая любит простые мелочи, напрмиер, носки в гусиную лапку
Во что одета?
Топ no name, брюки белорусского бренда LOH apparel, анорак SHU, очки Made in China, обычные туфли, сумка Fasten spb.
Какая коллекция и какого дизайнера запала тебе в душу?
Мне в душу достаточно сложно попасть. Даже не уверена, есть ли там отдел «коллекция дизайнера». Мне по нраву коллекция чулок музея Виктории и Альберта — абсолютно потрясающие и прелестные экземпляры.
Какая у тебя привычка?
Пить горячий шоколад по средам в 15:30 за любовь.
Модник, живущий на три города: Нью-Йорк, Москву и, конечно же, Петербург, в который приехал за субпродуктами из TarTarBar
Чем занимаешься?
В Нью-Йорке веду программу про рестораны под названием Вуди Аллен, в Москве основал Moscow Restaurant Week.
Во что одет?
Французская шапка-докер Béton Ciré, кеды Polo R.L, лонгслив из бара «Вода», брюки Uniqlo и оправа Prada.
В каких ты отношениях с модой?
Все сложно. Обожаю шапки-докеры, у меня их целая коллекция. Еще люблю фриковатые очки, ношу супер странные вещи Vivienne Westwood. Любимые украшения от подруги Ани Масловской.
Твой гардероб — это?
Смесь H&M и Vivienne Westwood.
Самая ценная вещь?
Первые, купленные на первую же зарплату в 2005 году, туфли Vivienne Westwood. Все время их восстанавливаю и продолжаю носить.
Как одеваются города?
Петербуржцы стараются выделить себя. Иногда получается нелепо, но всегда очень душевно. Нью-Йорк — самобытно, странно, эклектично, вызывающе, Москва — на острие тенденций.
Александр Сергеенко
Пропагандист моды в нечеловеческих условиях снега и холода: сам взошел на высоту 5 642 м.
Чем занимаешься?
Руковожу финансовой компанией, арт-диллер, скульптор-анималист (гений, миллиардер, плейбой, филантроп). Еще иногда участвую в рабочем процессе сестры — Ульяны Сергеенко.
Во что одет?
Лоферы Loro Piana, винтажные брюки Versace, кастомизированная рубашка Marc Jacobs, редкий ремень Prada.
Что для тебя мода?
Меня возбуждает винтаж: старые вещи, машины, антиквариат — это все мое.
Что для тебя одежда?
Главный способ самовыражения. Даже на пробежке я стараюсь не изменять моде.
Твоя мечта?
Давно хотел найти Mercedes W124 купе. Искал три года и нашел.
Стилист, влюбленный в винтаж
Во что одета?
Кожанка Jupsy, топ и брюки Zara, босоножки ASOS, аксессуары: винтажная сумка Dior, найденная через инстаграм, и раритетные очки.
Если потребуется оставить только одну вещь в гардеробе — что это будет?
Косуха Gupsy. В ней можно с корабля на бал.
Самая ценная вещь?
Винтажный кожаный пиджак Escada, в котором и в пир, и в мир, мужская косуха Gypsy, которую можно надеть как с платьем, босоножками и аксессами, так и с джинсами, казаками, например. Любимый аксессуар — очки Chanel — тоже винтаж, из нулевых.
Наташа Бастракова
«People say nothing is impossible, but I do nothing every day», — Winnie the Pooh.
Во что одета?
Платье из ткани в цветах саванны (раскрашена вручную!) сделано в Найроби и куплено там же после моего первого сафари — вместо картины или фотоальбома. Башмаки из Цюриха из последней доковидной осени.
Где что покупаешь?
Люблю делать покупки в поездках. Поиски чего-то европейского наиболее удачны в Берлине, Хельсинки и Цюрихе. Еще обожаю покупать почти этническую одежду в экзотических местах.
Предмет твоей фэшн-гордости?
«Горжусь» — неподходящее слово, скорее радуюсь своей коллекции курток из Пакистана. Невероятное разнообразие стилей, красок, рисунков. Они уместны везде — на прогулке по городу, в опере, на вернисаже, на пикнике и консульском приеме.
Как одеваются петербуржцы?
В центре города довольно стильно и естественно, часто просто глаз радуется.
Вита Осипова и Руслан Симаков
Вита: «Когда играли спектакль и не хватало мальчиков, я играла гусара. Так что знаю и женскую и мужскую партии»
Вита
Чем занимаешься?
Работаю ассистентом продюсера в продакшене, открыла секунд-хенд Kind Store.
Во что одета?
Платье Zara и кеды CDG. Шопер — Agreed.
Вещь, от которой не можешь избавиться?
Я вообще стараюсь вещи долго не хранить, периодически подчищаю шкаф. Собственно, поэтому я открыла секонд-хенд.
Руслан
Чем занимаешься?
Ассистент кинооператора.
Во что одет?
Футболка Uniqlo, брюки моей дамы сердца, побитые жизнью конверсы.
Что тебя вдохновляет?
Последний год принципиально не ношу свои вещи, в основном вещи Виты — они мне подходят больше. Вита вообще мое главное вдохновение, мой маленький белый ангелочек.
Вещь, от которой не можешь избавиться?
Куртка-харингтон Ralph Lauren. Мне подарил ее друг, когда мы учились в школе. Потом друг разбился в авиакатастрофе. Я почти не ношу эту куртку, но избавиться от нее не могу.
Модница-полиглот, которая знает иврит, английский и немецкий, и стилист, чья карьера началась со знакомства в метро
Соня
Чем занимаешься?
Продюсированием съемок, визуальным брендингом малых бизнесов и блогов, а также сейчас начала развиваться в стилизации. Долго работала на стилистку Марианну Елисееву, в прошлом году выпустила зин «ВЕСТОЧКА», который продавался в «Подписных Изданиях».
Во что одета?
Кожаный пиджак и шелковая блуза с garage sale, юбка Pull & Bear, великие Dr. Martens, украшения бабушки, а кольца получила по бартеру.
Самая ценная вещь в гардеробе?
Тренч Burberry, купленный в ЦУМе.
Какая у тебя привычка?
Выпить стакан воды с утра и смыть вчерашний макияж.
Даша
Чем занимаешься?
Работаю стилистом и арт-директором.
Во что одета?
Кеды Converse, шорты Gate 31, кожаный пиджак Zara, папина жилетка, берет H&M и сумка 9 west. Колье с Уделки, подвеска Tiffany&Co, кольца Poison Drop.
Твой гардероб — это?
Готика, преппи и классика.
Вещь, от которой не можешь избавиться?
Папина рубашка
Как одеваются петербуржцы?
Петербург одевается очень стильно, очень по-разному, органично с архитектурой и очень самобытно.
В подборке на следующей неделе можете оказаться и вы. Так что, как говорится, страйк э поуз!
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