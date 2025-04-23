«Уэнсдэй» уже собрала свою сумку для пыток! Смотрим тизер второго сезона

Сюжет второго сезона сверхпопулярного сериала «Уэнсдэй» по словам одного из шоураннеров Майлза Миллара сосредоточен на отношениях главной героини и ее матери — культовой Мортиши Адамс. Исполнительница роли Уэнсдэй, Дженна Ортега, также рассказала, что новых эпизодах будет много отсылок к хоррор-классике. Среди них, например, олдовые «Кэрри», «Выпускной» и «Цельнометаллическая оболочка».

«У нас есть целый эпизод, основанный на слэшерах, и в целом в сезоне много отсылок к фильмам ужасов. Мы почувствовали, что можем создавать более масштабные и проработанные эпизоды, и это приятно», — комментирует актриса.