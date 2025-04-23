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«Уэнсдэй» уже собрала свою сумку для пыток! Смотрим тизер второго сезона

Новые серии будут разделены на две части: первая выйдет 6 августа, а вторая — 3 сентября.

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Сюжет второго сезона сверхпопулярного сериала «Уэнсдэй» по словам одного из шоураннеров Майлза Миллара сосредоточен на отношениях главной героини и ее матери — культовой Мортиши Адамс. Исполнительница роли Уэнсдэй, Дженна Ортега, также рассказала, что новых эпизодах будет много отсылок к хоррор-классике. Среди них, например, олдовые «Кэрри», «Выпускной» и «Цельнометаллическая оболочка».

«У нас есть целый эпизод, основанный на слэшерах, и в целом в сезоне много отсылок к фильмам ужасов. Мы почувствовали, что можем создавать более масштабные и проработанные эпизоды, и это приятно», — комментирует актриса.

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MGM Television /Millar Gough Ink /Tim Burton Productions /Toluca Pictures
MGM Television /Millar Gough Ink /Tim Burton Productions /Toluca Pictures

В касте второго сезона сериала Тима Бертона, помимо Дженны Ортеги, Кэтрин Зета-Джонс, Луиса Гусмана, Хантера Дуэна, Эммы Майерс, Джой Сандей, Стива Бушеми, заявлены Леди Гага, Кристофер Ллойд и Тэндиве Ньютон.

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