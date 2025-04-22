Ремейк «Носферату», «Обезьяна», «Ущелье» и еще 7 отличных новых хорроров, которые вы могли пропустить (и зря!)

Фильм «Улыбка 2» / Smile 2 (18+)

Продолжение хитового хоррора 2022 года, сверхмощно выстрелившего в прокате. На этот раз жертвой демона с жуткой улыбкой, который вселяется в людей и доводит их до безумия, становится поп-звезда Скай в исполнении Наоми Скотт (принцесса Жасмин из «Аладдина» Гая Ричи).

В режиссерском кресле остался Паркер Финн, в эпизодических ролях появляются Кайл Галлнер из первой части и (внезапно) Дрю Бэрримор.

Вышел на Prime Video, iTunes