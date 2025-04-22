Ремейк «Носферату», «Обезьяна», «Ущелье» и еще 7 отличных новых хорроров, которые вы могли пропустить (и зря!)

А еще — самый кассовый хоррор-2024 в России «Субстанция», «Присутствие» Стивена Содерберга, испанский «Вопль», «Еретик» с Хью Грантом и сиквел «Улыбки». Рассказываем об отличных недавних фильмах ужасов и триллерах, которые можно посмотреть на стримингах.
Фильм «Улыбка 2» / Smile 2 (18+)
Продолжение хитового хоррора 2022 года, сверхмощно выстрелившего в прокате. На этот раз жертвой демона с жуткой улыбкой, который вселяется в людей и доводит их до безумия, становится поп-звезда Скай в исполнении Наоми Скотт (принцесса Жасмин из «Аладдина» Гая Ричи).
В режиссерском кресле остался Паркер Финн, в эпизодических ролях появляются Кайл Галлнер из первой части и (внезапно) Дрю Бэрримор.
Вышел на Prime Video, iTunes
Фильм «Субстанция» / The Substance (18+)
Нашумевший феминистский боди-хоррор Корали Фаржа («Песочный человек») с Маргарет Куолли и Деми Мур получил в прошлом году в Каннах сценарный приз и стал самым обсуждаемым фильмом 2024-го. И если вы его все еще не посмотрели, стоит срочно это исправлять (хотя бы для того, что понимать мемы про лучшую версию себя).
Мечтая сохранить молодость, померкнувшая голливудская звезда Элизабет принимает препарат «Субстанция». Благодаря нему она перерождается в юную Сью, но есть и значительные побочные эффекты, если нарушить баланс. Подробнее о картине мы писали здесь.
Вышел на «Кинопоиск», «Иви», Okko, «Смотрим»
Фильм «Еретик» / Heretic (18+)
Премьера хоррора студии А24 с Хью Грантом была на фестивале в Торонто в 2024 году. Две мормонские миссионерки (Софи Тэтчер и Хлоя Ист) стучат в дверь безобидного, на первый взгляд, мистера Рида, одетого в уютный клетчатый кардиган. Попав внутрь дома, они оказываются в ловушке, цена выхода из которой не только их жизнь, но и твердость веры и религиозных убеждений.
Режиссерами картины выступили Брайан Вудс и Скотт Бек, авторы идеи и сценаристы дилогии «Тихое место».
Вышел на «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Фильм «Ночная сучка» / Nightbitch (18+)
Провокационная хоррор-комедия с Эми Адамс («Прибытие», «Острые предметы») о девушке, которая из-за бытовых неурядиц и скопившегося негатива по ночам превращается в собаку и устраивает непотребства.
За режиссуру отвечает Мариэль Хеллер ( «Прекрасный день по соседству», «Дневник девочки-подростка»).
Вышел на Hulu
Фильм «Носферату» / Nosferatu (18+)
Ремейк экспрессионисткой картины 1922 года — новое прочтение знаменитой истории Брэма Стокера в декорациях викторианской Англии про преследуемую призраками девушку и влюбленного в нее вампира.
Идея парафраза фильма Фридриха Мурнау «Носферату, симфония ужаса» появилась у режиссера и сценариста Роберта Эггерса (один из самых известных постановщиков новой хоррор-волны — «Ведьма», «Маяк») еще в 2015 году. Графа Орлока сыграл Билл Скарсгард, Томаса Хуттера — Николас Холт, его жену Элис — Лили Роуз-Депп. К звездному касту также присоединились Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Корин, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Уиллем Дефо.
Вышел на Prime Video, iTunes
Фильм «Вульфмен» / Wolf Man (18+)
Очередной ремейк классического американского хоррор-сюжета про человека-волка, на этот раз в исполнении Ли Уоннелла (сценарист «Пилы» и режиссер «Апгрейда»). По сюжету мальчик Блейк встречает в лесу оборотня — обходится без последствий, но спустя 30 лет (взрослого Блейка играет Кристофер Эббот из «Уловки 22», а его жену — Джулия Гарнер из «Озарка») ему предстоит вернуться в родной дом и вновь столкнуться с таинственным чудовищем.
Несмотря на разгромные отзывы, часть публики встретила фильм тепло: классический случай из разряда «так плохо, что даже хорошо».
Вышел на Apple TV+
Фильм «Ущелье» / The Gorge (18+)
Любопытный гибрид хоррора и ромкома о двух снайперах, разделенных ущельем, на дне которого обитает страшное древнее зло — но, как выясняется, перманентная опасность не преграда большим чувствам.
Главные роли сыграли Майлз Теллер из «Одержимости» и Анна-Тейлор Джой из «Хода королевы». Также в касте легенда франшизы «Чужой» Сигурни Уивер, а режиссером выступил Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»).
Вышел на Apple TV
Фильм «Присутствие» / Presence (18+)
Экспериментальный психологический хоррор Стивена Содерберга («Секс, ложь и видео», «Одиннадцать друзей Оушена», «Больница Никербокер»), снятый глазами призрака — таинственное существо наблюдает за въездом в дом новой семьи, хранящей свои печальные секреты.
В фильме снялись Люси Лью («Убить Билла»), Джулия Фокс («Неограненные алмазы») и Крис Салливан («Очень странные дела»). К слову, оператором выступил сам Содерберг — критики высоко оценили виртуозное владение камерой.
Вышел на «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Фильм «Вопль» / El llanto (18+)
Нестандартная ситуация в мире хорроров: фильм стал одним из главных открытий на престижном фестивале в Сан-Себастьяне и выиграл приз за лучшую режиссуру. Вязкая и неуютная картина режиссера Педро Мартина Калеро (до этого снимавшего только короткометражки) рассказывает о девушке, которая после смерти матери начинает слышать жуткие потусторонние крики и чувствовать присутствие таинственного существа. Более того, она узнает о других жертвах столкнувшихся с подобным — теперь им предстоит найти способ справиться с кошмаром наяву.
Вышел на «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink, «Кино1ТВ»
Фильм «Обезьяна» / The Monkey (18+)
Новая работа хоррормейкера Осгуда Перкинса («Гензель и Гретель», «Собиратель душ») — на этот раз по рассказу Стивена Кинга. Одновременная страшная и абсурдистски смешная история об игрушечной обезьянке, которую нашли на чердаке братья-близнецы: с этого момента демонический примат начинает терроризировать ни в чем не повинных людей.
В касте — Тео Джеймс, Элайджа Вуд и сам Перкинс.
Вышел на Okko
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