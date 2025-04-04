«Актерище» с Нагиевым, Мишель Уильямс в «Умираю, как хочу секса» и «Черный чемодан» с Фассбендером: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Актерище», премьера (18+)

Трогательная комедия о столкновении актера Славы и его максимально завышенных амбиций (Дмитрий Нагиев, герой нашей апрельской обложки!) с реальностью — ее здесь воплощает Антон Лапенко, сыгравший кинокритика с инвалидностью. Чтобы не уничтожить свою карьеру, первому приходится переосмыслить жизнь (и, само собой, стать лучшей версией себя!).

Шоу снял Дмитрий Невзоров, режиссер сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и один из авторов сценария народного сай-фая «Кибердеревня».

С 1 апреля, Kion