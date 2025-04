«Актерище» с Нагиевым, Мишель Уильямс в «Умираю, как хочу секса» и «Черный чемодан» с Фассбендером: что смотреть дома на этой неделе

«Все, что нам кажется светом» / All We Imagine As Light (18+)

Снятая в квазидокументальной манере (постановщица Паял Кападиа начинала как раз с документального кино, и это ее игровой дебют) зарисовка из жизни двух женщин в современном Мумбаи. Они обе работают медсестрами и вместе снимают квартиру. У той, что старше, есть муж, но он давно уехал на заработки в Германию и с тех пор пропал. Вторая —тайно встречается с юношей-мусульманином.

Фильм стал обладателем гран-при Каннского кинофестиваля в прошлом году.

Уже вышел, Okko, «Иви», «Кинопоиск»