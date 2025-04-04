«Актерище» с Нагиевым, Мишель Уильямс в «Умираю, как хочу секса» и «Черный чемодан» с Фассбендером: что смотреть дома на этой неделе

А также участники Каннского фестиваля «Самый ценный груз» Мишеля Хазанавичуса и «Все, что нам кажется светом» Паял Кападиа, британский ситком «Папа в отлете», документальная лента «Хаяо Миядзаки и птица», детектив «Шерлок и дочь» и мистический боевик с Кевином Бейконом «Охотник за головами» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Актерище», премьера (18+)
Трогательная комедия о столкновении актера Славы и его максимально завышенных амбиций (Дмитрий Нагиев, герой нашей апрельской обложки!) с реальностью — ее здесь воплощает Антон Лапенко, сыгравший кинокритика с инвалидностью. Чтобы не уничтожить свою карьеру, первому приходится переосмыслить жизнь (и, само собой, стать лучшей версией себя!).
Шоу снял Дмитрий Невзоров, режиссер сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и один из авторов сценария народного сай-фая «Кибердеревня».
С 1 апреля, Kion
«Все, что нам кажется светом» / All We Imagine As Light (18+)
Снятая в квазидокументальной манере (постановщица Паял Кападиа начинала как раз с документального кино, и это ее игровой дебют) зарисовка из жизни двух женщин в современном Мумбаи. Они обе работают медсестрами и вместе снимают квартиру. У той, что старше, есть муж, но он давно уехал на заработки в Германию и с тех пор пропал. Вторая —тайно встречается с юношей-мусульманином.
Фильм стал обладателем гран-при Каннского кинофестиваля в прошлом году.
Уже вышел, Okko, «Иви», «Кинопоиск»
Фильм «Черный чемодан — двойная игра» / Black Bag (16+)
Уже второй фильм Стивена Содерберга, выходящий в этом году. После драматического хоррора «Присутствие» режиссер снял шпионский триллер с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт. Они играют семейную пару британских разведчиков — муж должен найти «крота», похитившего сверхсекретный софт, но среди главных подозреваемых оказывается его любимая женщина.
В звездном касте — Пирс Броснан и Наоми Харрис (после бондианы идеально вписывающиеся в такие истории), а также Реге-Жан Пейдж из «Бриджертонов».
С 1 апреля, Apple TV+, Prime Video
Сериал «Умираю, как хочу секса» / Dying for Sex, премьера (18+)
Сериал шоураннера Элизабет Меривезер («Больше чем секс», «Выбывшая») с настолько говорящим названием, насколько это вообще возможно. У главной героини Молли (Мишель Уильямс, «Остров проклятых», «Манчестер у моря») обнаруживают рак в терминальной стадии. На исходе жизни она решает воплотить все свои нереализованные сексуальные фантазии. В этом ее поддерживает лучшая подруга (Дженни Слейт, «Парки и зоны отдыха»). Среди постановщиц проекта — Шеннон Мерфи («Молочные зубы»).
С 3 апреля, Fox
Фильм «Самый ценный груз» / La plus précieuse des marchandises (16+)
Оскаровский лауреат Мишель Хазанавичус («Артист») снял мультипликационный фильм о выброшенной из идущего в Освенцим поезда девочке. Грудного младенца приютила живущая в лесу семья, что не слишком обрадовало их соседей. Более чем прозрачное послание о сострадании и умении оставаться человеком — фильм участвовал в Каннском кинофестивале в прошлом году.
Co 2 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Афоня», премьера (16+)
Овдовевший пенсионер Семеныч (Виктор Бычков, «Особенности национальной охоты») живет в хрущевке с волшебным другом — домовым Афоней (Тимофей Зайцев, «Волшебный участок», «Инспектор Гаврилов»). Обстоятельства складываются так, что им приходится переехать в квартиру в новом ЖК: обоим это не особо нравится, и парочка решает установить там свои порядки. Режиссером комедии стал Василий Свиридов («Не одна дома»).
С 31 марта, Premier
Фильм «Злой город» (18+)
Масштабная историческая драма режиссера «Калашникова» и «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова об обороне Козельска весной 1238 года. Город тогда выдержал семь недель массированной осады войсками хана Батыя.
Главные роли сыграли Алексей Гуськов («Золотое дно»), Александр Метелкин («Летучий корабль») и Полина Чернышова («Русский крест»). К слову, к строительству декораций создатели подошли максимально серьезно: возвели около 40 аутентичных зданий, 12-метровую стену и огромный ров с водой.
С 31 марта, Okko, «Иви», «Кинопоиск»
Фильм «Хаяо Миядзаки и птица» / Hayao Miyazaki and the Heron (18+)
Документальное кино о легенде мировой анимации — Хаяо Миядзаки. Фильм охватывает семь лет его жизни, во время которых он создавал «Мальчика и птицу».
Режиссер Каку Аракава общается с самим мастером и командой художников: в частности, его другом и соавтором Тосио Судзуки.
С 1 апреля, Okko, «Кинопоиск»
Сериал «Папа в отлете» / Daddy Issues, премьера (18+)
Британский ситком разворачивает вокруг беременности легкомысленной Джеммы (Эйми Ли Вуд, «Сексуальное просвещение»). Ребенка девушка не планировала, но приходится как-то обустраивать жизнь — поэтому она съезжается с таким же непутевым отцом Малкольмом (Дэвид Моррисси из «Ходячих мертвецов»), чтобы через миллион бытовых нелепостей обрести наконец семейную гармонию.
Шоу сняли Дэймон Бисли («Отфутболенные») и Катрин Морсхэд («Агентство "Локвуд и компания"»).
С 1 апреля, «Амедиатека», BBC Three
Сериал «Гипнозис», премьера (18+)
История о трех друзьях со сверхспособностями: частный детектив (Даниил Страхов, «Мы из будущего») читает мысли, адвокат (Ростислав Бершауэр, «Золотое дно») видит будущее, а священник (Кирилл Кяро, «Эпидемия») наоборот знает прошлое. Однако все имеет свою цену — в их жизнь врывается человек, которому они основательно задолжали (Евгений Коряковский из «Немцев»).
Режиссер проекта — Тимофей Жалнин (его психологическая драма «Двое» участвовала в основном конкурсе «Кинотавра»).
C 3 апреля, Okko
Сериал «Дьявол может плакать» / Devil May Cry, премьера (18+)
Классический сюжет об охотнике на демонов в анимационном формате: молодой человек с характерным именем Данте удерживает равновесие между мирами, а параллельно пытается отомстить за гибель близких людей. Среди создателей — автор хитового сериала «Кастлвания» Ади Шанкар.
С 3 апреля, Netflix
Сериал «Мир Юрского периода: Теория хаоса» / Jurassic World: Chaos Theory, 3 сезон (18+)
Третий сезон мультипликационной эпопеи о динозаврах: на этот раз героям предстоит раскрыть глобальный заговор, который с легкостью мог бы уничтожить не только огромных рептилий, но и все человечество.
Режиссером выступил Дэн Форджоне, работавший над сериалом «Приключения Кота в сапогах».
С 3 апреля, Netflix
Сериал «Пульс» / Pulse, премьера (18+)
Медицинский процедурал Сары Бойд (до этого работавшей на «Пацанах» и «Джеке Райане») о реаниматологах в Майами. Помимо спасения жизней — на фоне риска самим погибнуть в приближающимся урагане — герои вынуждены решать массу личных проблем.
В касте — Джек Бэннон («Ярость»), Джесси Ашер («Мыслить как преступник») и Уилла Фицджералд («Маленькие женщины»).
C 3 апреля, Netflix
Сериал «Шерлок и дочь» / Sherlock & Daughter, премьера (18+)
Очередная интерпретация классического сюжета Артура Конан Дойла — на этот раз с внезапным появлением Шерлока (Дэвид Тьюлис из сериала «Фарго») на пороге дочери-американки (Блю Хант, «Стамптаун»). Им предстоит спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон от банды Мориарти: словом, основные персонажи на месте, но сюжетные ситуации далеко не очевидные.
За реализацию отвечает Брин Хиггинс, в послужном списке которого числятся эпизоды «Черного зеркала» и «Молодого Морса».
С 3 апреля, «Амедиатека», с 16 апреля — на The CW и Discovery+
Фильм «Королевские приключения» / Pysná princezna (6+)
Чешский сказочный мультфильм о капризной принцессе Красомиле и садовнике Мирославе, который решил помочь ей сбежать из золотой клетки навстречу увлекательным приключениям (и рассказать одну тайну).
Экранизация одного из самых популярных локальных сюжетов для самых маленьких, а также ремейк не менее успешного фильма 1952 года.
С 3 апреля, Wink, Start
Фильм «Баста. С самых низов», премьера (16+)
Документальная лента о том, как Баста помогает пробиться в большой шоу-бизнес молодому музыканту Сереже Аверину. Вместе они проходят путь от выбора демо, которые парень пишет в домашней студии в однушке, до полноценной записи и первого настоящего релиза.
Режиссеры проекта — Дмитрий Левин и Игорь Храмков («LAB с Антоном Беляевым»).
С 3 апреля, Kion
Сериал «Охотник за головами» / The Bondsman, премьера (18+)
Мистический боевик с Кевином Бейконом («Таинственная река», «Невидимка»). Занимавшийся поимкой преступников за деньги крутой парень погибает, но вскоре воскресает и получает шанс на рестарт — однако для этого ему теперь придется сражаться с потусторонними существами.
Среди режиссеров проекта — Санаа Хамри, снимавшая «Колесо времени», «Элементарно» и другие успешные шоу.
С 4 апреля, Prime Video
Сериал «Карма» / Akyeon, премьера (18+)
Корейская многофигурная драма Ли Иль-хена («Помнить») о шести людях, втянутых в различные морально сложные ситуации, из которых не выбраться без потерь — кармическое воздаяние за предыдущие ошибки и преступления настигнет каждого.
В числе локальных звезд в мини-сериале снялся Пак Хэ-су, один из главных персонажей местной адаптации «Бумажного дома».
С 4 апреля, Netflix
Сериал «Лазарь» / Lazarus, премьера (18+)
Аниме-сериал создателя «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ. По парадоксальной логике «Лазаря» герои должны найти противоядие от панацеи: в мире недалекого будущего у синтезированного лекарства от всех болезней находится побочный эффект — через три года после приема пациент гарантированно умрет. Помимо прочего, следить за реалистичностью и зрелищностью боевой хореографии проекта поручили режиссеру «Джона Уика» Чаду Стахелски.
C 5 апреля, Adult Swim
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