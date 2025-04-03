Константин Плотников сыграл злодея в фильме Андрея Богатырева «Красный призрак 1812»

«Когда я прочитал сценарий второго «Красного призрака», то не раздумывая согласился. Кураж мне интересен с точки зрения исследования. Он честолюбец, который претерпел лишения в звании офицера — его разжаловали в капитаны. Кураж не признаёт авторитетов, а понятие чести для него второстепенно. Он жесток и в то же самое время совершенно искренне изучает своего врага, местами даже им восхищается. Это антагонист, которого мне, как актеру, безумно интересно разбирать — искать мотивацию, находить в нем слабости и даже защищать, потому что это мой персонаж», — комментирует Константин Плотников.