Константин Плотников сыграл злодея в фильме Андрея Богатырева «Красный призрак 1812»

Звезда сериала «Король и Шут» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» исполнит роль капитана французской армии.
По сюжету приключенческого боевика «Красный призрак 1812» молодой дворянин Михаил Романовский (Олег Савостюк) хочет отомстить фуражирам, ответственным за гибель его семьи. Вместе с загадочным крестьянином Призраком (Алексей Шевченков) он отправляется по следам того, кто возглавлял группу французов, совершивших налет на родовое имение Романовских — капитана Эльифа Куража (Константин Плотников).
«Когда я прочитал сценарий второго «Красного призрака», то не раздумывая согласился. Кураж мне интересен с точки зрения исследования. Он честолюбец, который претерпел лишения в звании офицера — его разжаловали в капитаны. Кураж не признаёт авторитетов, а понятие чести для него второстепенно. Он жесток и в то же самое время совершенно искренне изучает своего врага, местами даже им восхищается. Это антагонист, которого мне, как актеру, безумно интересно разбирать — искать мотивацию, находить в нем слабости и даже защищать, потому что это мой персонаж», — комментирует Константин Плотников.
Константин Плотников
Автор идеи, сценарист и режиссер «Красного призрака 1812» Андрей Богатырев собрал в каст ленты Олега Савостюка, Алексея Шевченкова, Константина Плотникова, Владислава Тирона, Никиту Кологрива, Анну Уколову, Аскара Нигомедзянова, Ирину Купченко, Евгению Дмитриеву, Владислава Ветрова, Ивана Купреенко, Дмитрия Хасиса, Евгения Антропова, Георгия Перадзе, Стефана де Дюрфора, Полину Ватагу, Игоря Воробьева, Вольфганга Черни, Андрея Богатырева, Дмитрия Сергина, Константина Симонова, Вячеслава Шихалеева, Андрея Вешкурцева, Пауля Орлянского, Виталия Московоя, Михаила Мелина, Никиту Козлова, Дмитрия Шугайкина и других. Производством картины занимается киностудия «Хлеб» при поддержке Фонда Кино.
Фильм выйдет в прокат в 2025 году при поддержке Кинопоиска.
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