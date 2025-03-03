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Кино и сериалы

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Постановщик «Аноры» Шон Бэйкер получил «Оскар» как лучший режиссер

В копилке ленты уже три «Оскара».

Getty

Драма Шона Бэйкера («Проект "Флорида"», «Красная ракета») с российскими актерами Марком Эйдельштейном, Юрой Борисовым, Дарьей Екамасовой и Алексеем Серебряковым в касте победила в этом году на Каннском кинофестивале. Стриптизерша из Бруклина Анора, она же Эни (Майки Мэдисон), встречает сына русского олигарха Ивана, за которого после пары приватных танцев и ночи вместе спешно выходит замуж в Вегасе. Но его родителей не слишком устраивает невестка из секс-индустрии, поэтому они делают все, чтобы расстроить их брак. Например, просят разобраться с молодоженами Тороса (Карен Карагулян) вместе с подельниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Борисов).

Постер фильма

Сегодня ночью редакция Собака.ru следит за «Оскаром»: 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии проходит в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Все самое интересное мы публикуем в трансляции на сайте Собака.ru, а также в нашем телеграм-канале (в беззвучном режиме!). 

По числу номинаций в этом году лидируют «Эмилия Перес» (13 — рекорд среди неанглоязычных фильмов!), «Бруталист» и «Злая» (выдвинуты в 10 категориях), «Конклав» и «Боб Дилан: Никому не известный» (8), «Анора» (6), «Дюна: часть вторая» и «Субстанция» (5). В режиме реального времени мы публикуем лауреатов премии «Оскар»-2025

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