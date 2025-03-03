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Юра Борисов остался без «Оскара». Лучший актер второго плана — Киран Калкин

Сегодня ночью редакция Собака.ru следит за «Оскаром»: 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии проходит в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Все самое интересное мы публикуем в трансляции на сайте Собака.ru, а также в нашем телеграм-канале (в беззвучном режиме!).

Драма Шона Бэйкера («Проект "Флорида"», «Красная ракета») с российскими актерами Марком Эйдельштейном, Юрой Борисовым, Дарьей Екамасовой и Алексеем Серебряковым в касте победила в этом году на Каннском кинофестивале. Стриптизерша из Бруклина Анора, она же Эни (Майки Мэдисон), встречает сына русского олигарха Ивана, за которого после пары приватных танцев и ночи вместе спешно выходит замуж в Вегасе. Но его родителей не слишком устраивает невестка из секс-индустрии, поэтому они делают все, чтобы расстроить их брак. Например, просят разобраться с молодоженами Тороса (Карен Карагулян) вместе с подельниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Борисов).

Актер Юра Борисов: «Хрен его знает, что такое русский характер и существует ли он вообще»

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Юра Борисов

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