Сегодня ночью редакция Собака.ru следит за «Оскаром»: 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии проходит в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Все самое интересное мы публикуем в трансляции на сайте Собака.ru, а также в нашем телеграм-канале (в беззвучном режиме!).

По числу номинаций в этом году лидируют «Эмилия Перес» (13 — рекорд среди неанглоязычных фильмов!), «Бруталист» и «Злая» (выдвинуты в 10 категориях), «Конклав» и «Боб Дилан: Никому не известный» (8), «Анора» (6), «Дюна: часть вторая» и «Субстанция» (5). В режиме реального времени мы публикуем лауреатов премии «Оскар»-2025.