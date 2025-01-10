Обладатель «Золотого глобуса» «Поток», Юра Борисов в «Аноре» и «Больница Питт»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Поток» / Straume (16+)

Один из лучших мультфильмов минувшего года на «Золотом глобусе» обошел и сиквел «Головоломки», и новых «Уоллеса и Громита».

Молодой латвийский аниматор Гинтс Зильбалодис (несколько лет назад он заявил о себе картиной «Таинственный остров», которую сделал — буквально! — в одиночку) рассказывает медитативную постапокалиптическую сказку. В мире давно не осталось людей, обаятельные животные хозяйничают в свое удовольствие, но планета неуклонно погружается под воду. Из-за этого главному герою — черному котику — в компании капибары, лемура, пса-лабрадора и птицы-секретаря приходится отправиться в увлекательное путешествие.

С 7 января, Apple TV+, Prime Video