Обладатель «Золотого глобуса» «Поток», Юра Борисов в «Аноре» и «Больница Питт»: Что смотреть дома на этой неделе

Мультфильм «Поток» (на днях выиграл «Золотой глобус»!), прошлогодний победитель Канн «Анора» с мощным российским кастом, медицинский процедурал «Больница Питт» в лучших традициях «Скорой помощи», а еще мюзикл «Конец света» с Тильдой Суинтон и пронзительная драма об утрате «Вечная зима» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Поток» / Straume (16+)
Один из лучших мультфильмов минувшего года на «Золотом глобусе» обошел и сиквел «Головоломки», и новых «Уоллеса и Громита».
Молодой латвийский аниматор Гинтс Зильбалодис (несколько лет назад он заявил о себе картиной «Таинственный остров», которую сделал — буквально! — в одиночку) рассказывает медитативную постапокалиптическую сказку. В мире давно не осталось людей, обаятельные животные хозяйничают в свое удовольствие, но планета неуклонно погружается под воду. Из-за этого главному герою — черному котику — в компании капибары, лемура, пса-лабрадора и птицы-секретаря приходится отправиться в увлекательное путешествие.
С 7 января, Apple TV+, Prime Video
Фильм «Анора» / Anora (18+)
Драма Шона Бэйкера («Проект "Флорида"», «Красная ракета») с российскими актерами Марком Эйдельштейном, Юрой Борисовым, Дарьей Екамасовой и Алексеем Серебряковым в касте победила в прошлом году на Каннском кинофестивале.
Стриптизерша из Бруклина Анора, она же Эни (Майки Мэдисон), встречает сына русского олигарха Ивана, за которого после пары приватных танцев и ночей вместе спешно выходит замуж в Вегасе. Но его родителей не слишком устраивает невестка из секс-индустрии, поэтому они делают все, чтобы расстроить их брак. Например, просят разобраться с молодоженами Тороса (Карен Карагулян) вместе с подельниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Борисов).
С 7 января, «Кинопоиск», Okko, Wink, Start, Premier, «Иви»
Сериал «Больница Питт» / Pitt, премьера (18+)
Амбициозное воссоединение обеспечившей успех сериалу «Скорая помощь» команды из продюсера Джона Уэллса (также работал над «Бесстыжими», «Саутлендом» и десятками других проектов), шоураннера Р. Скотта Геммила («Гавайи 5.0») и актера Ноа Уайли (да, тот самый доктор Картер).
В этот раз создатели решили отойти от классического канона медицинской драмы и сняли историю врачей, по замыслу похожую на сериал «24 часа»: один эпизод — час их суточной смены в больнице Питтсбурга.
C 9 января, Max
Сериал «О женщинах и Асурах» / Ashura no Gotoku, премьера (16+)
Драматический мини-сериал лауреата Каннского фестиваля Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки», «Монстр», «Посредники»). Это экранизация романа Кунико Мукоды — по сюжету четыре сестры пытаются скрыть от матери измены отца, что приводит к многочисленным семейным недомолвкам и интригам.
С 9 января, Netflix
Фильм «Конец света» / The End (18+)
Режиссер Джошуа Оппенхаймер, известный по шокирующим документалкам «Акт убийства» и «Взгляд тишины», неожиданно дебютирует в игровом кино в жанре мюзикла. На Земле случился апокалипсис, но в одном из бункеров спаслось семейство богачей: отец (Майкл Шеннон), мать (Тильда Суинтон), сын (Джордж МакКей), а также их прислуга. Их идиллическая (насколько это возможно) жизнь резко меняется, когда они пускают к себе выжившую девушку (Моусес Ингрэм). Оператором на проекте выступил соавтор Андрея Звягинцева Михаил Кричман.
C 10 января, Prime Video, Apple TV+
Фильм «Вечная зима» (18+)
Дебют режиссера Николая Ларионова прошлой осенью показали на фестивале «Маяк». Это эмоциональная история об утрате, разыгрываемся Александром Робаком («Снегирь») и Юлией Марченко («Снег, сестра и росомаха»). Брутальный отец-металлург и интеллигентная мама по-разному пытаются справиться с травмой после нелепой гибели сына (Сергей Грузинов из «Мир! Дружба! Жвачка!»).
С 10 января, Kion, Okko, «Кинопоиск»
Сериал «М. Сын века» / M. Il figlio del secolo, премьера (18+)
Байопик диктатора Бенито Муссолини (его играет Лука Маринелли из «Мартина Идена»). Это обстоятельный рассказ о его характере и политической карьере: от восхождения в 1919 году до свержения, тюрьмы и казни в 1945-м.
Проект снимали на римской студии Cinecittа, которую сам дуче и основал. Спродюсировал сериал Паоло Соррентино, а режиссером выступил Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Искупление»).
С 10 января, Sky
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Док» / Doc, премьера (16+)
История доктора Эми (Молли Паркер, «Сумасшедшая любовь», «Дэдвуд»), потерявшей память в автокатастрофе — последние восемь лет жизни оказываются для нее сплошным белым пятном. Однако врачебные навыки сохранились: тогда она решает начать все сначала как интерн в надежде вернуть воспоминания.
Режиссером проекта выступила Ребекка Томас (сериалы «Очень странные дела» и «Архив 81»).
С 7 января, Fox
Сериал «Первозданная Америка» / American Primeval, премьера (18+)
Вестерн Питера Берга, режиссера «Хэнкока», «Уцелевшего» и «Глубоководного горизонта». Женщина с сыном спасается от непростого прошлого и прибивается к каравану мормонов — это приводит к тому, что жестокие нравы Дикого Запада довольно быстро вступают в свои права и влекут цепочку кровавых событий.
В касте — любимец Берга Тейлор Китч (все тот же «Уцелевший»), а также Джай Кортни («Калейдоскоп»), Шей Уигэм («Перри Мейсон») и Дэйн ДеХаан («Оппенгеймер»).
С 9 января, Netflix
Сериал «На вызове» / On Call, премьера (18+)
Бодрый полицейский экшн от создателей «Чикаго в огне» и «Полиции Чикаго». Классическая история о работе напарников в Лонг-Бич: опытной женщины-копа (Тройэн Эвери Беллисарио, «Куда ты пропала, Бернадетт?») и новичка (Брэндон Ларракуэнте, «Хороший доктор»).
С 9 января, Prime Video
Сериал «Смена передач» / Shifting Gears, премьера (18+)
Семейная комедия с Тимом Алленом — актером, который примерно всю карьеру озвучивает Базза Лайтера в «Истории игрушек» и играет Санта-Клауса. Здесь ему досталась роль реставратора классических авто, которому предстоит починить отношения с собственной дочерью (Кэт Деннингс, «Тор», «Куколка») и внуками.
C 9 января, ABC
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