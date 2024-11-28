Кинофорум «Сделано в Санкт-Петербурге» откроется фильмом Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви»

Картина будет предварять смотры топового игрового и документального метра от студентов петербургских киношкол.
Смотры конкурсной программы IV фестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге» пройдут с 6 по 14 декабря в Доме кино. Это молодежный кинофорум для петербургских кинематографистов и жителей города, он включает кинофестиваль, индустриальную программу, питчинг, книжную ярмарку и фотовыставку. В программе смотров — топовый короткий метр и полный от петербургских киношкол (в том числе КиТ, Институт культуры, Институт сценических искусств, Высшая школа режиссеров и сценаристов, Петербургская школа нового кино и Киношкола «Лендок») и независимые ленты, снятые на локациях города. Вход на показы киношкол свободный.
В полнометражный конкурс вошли семь картин, четыре из которых документальные, а остальные —игровые. Фильмом-открытия фестиваля станет мета-мелодрама «Надо снимать фильмы о любви» математика, брейк-дансера, писателя, инди-режиссера и нашего лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 Романа Михайлова с героями нашей октябрьской обложки, Марией Мацель и Марком Эйзенштейном, в главных ролях. Увидеть можно 6 декабря, зарегистрировавшись на показ.
Также в полнометражном конкурсе: документальные «Был у мамы дедушка» Александра Гринева, «Гнездо из бумаги» ученика Сокурова Сергея Кальварского, «Бюро» Пабло Рохаса и «Сделайте красиво» Виталия Афанасьева. Программа смотров игрового кино дополнится лентами «Последняя цена» Наур Гармелии и «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова.
В рамках конкурсной программы короткого метра Петербургский институт кино и телевидения представит семь фильмов в трех категориях: документальное, игровое и анимационное кино. Режиссер Юлия Макарова представит «Горький мед» — реальную историю преодоления скорби через семейное призвание. «Аня, смотри» в постановке Антона Агафонова расскажет о слабовидящей девушке с альбинизмом, которая решает стать оператором-документалистом. Серию игровых фильмов откроет «Черная трехцветная кошка» Жени Третьякова — о писателе Антоне, который внезапно теряет память. Режиссер Татьяна Дроздова покажет «Цирюльника Марко» — фильм о старике, который узнает о кончине своего единственного друга.
Киношкола открытой киностудии «Лендок» представит пять картин: фантастический триллер «История одного компромисса» Марии Рогожкиной, драма «Взрослые люди» режиссера Светланы Юрьевой, историческая драма о немом кино «Ровно в полночь» от Яны Гордеевой, Ксении Ефремовой, Романа Ильинского и Варвары Смирновой. Также в программе: «Эксперимент» Юшковой Натальи и документалка «Любовь во время чумы» в постановке Марии Педько.
В перечне короткометражных картин от независимых режиссеров заявлены только игровые ленты: «Гимн чуме» режиссера Атака51, «Мы есть» Ангелины Подчиненовой, «Остров» Артема Верхоглядова, «Спасение» Никиты Добрынина и «Тонкость наших стен» в постановке Владимира Митрофанова.
Программа будет дополняться.
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