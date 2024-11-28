Кинофорум «Сделано в Санкт-Петербурге» откроется фильмом Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви»

Смотры конкурсной программы IV фестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге» пройдут с 6 по 14 декабря в Доме кино. Это молодежный кинофорум для петербургских кинематографистов и жителей города, он включает кинофестиваль, индустриальную программу, питчинг, книжную ярмарку и фотовыставку. В программе смотров — топовый короткий метр и полный от петербургских киношкол (в том числе КиТ, Институт культуры, Институт сценических искусств, Высшая школа режиссеров и сценаристов, Петербургская школа нового кино и Киношкола «Лендок») и независимые ленты, снятые на локациях города. Вход на показы киношкол свободный.

В полнометражный конкурс вошли семь картин, четыре из которых документальные, а остальные —игровые. Фильмом-открытия фестиваля станет мета-мелодрама «Надо снимать фильмы о любви» математика, брейк-дансера, писателя, инди-режиссера и нашего лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 Романа Михайлова с героями нашей октябрьской обложки, Марией Мацель и Марком Эйзенштейном, в главных ролях. Увидеть можно 6 декабря, зарегистрировавшись на показ.

Также в полнометражном конкурсе: документальные «Был у мамы дедушка» Александра Гринева, «Гнездо из бумаги» ученика Сокурова Сергея Кальварского, «Бюро» Пабло Рохаса и «Сделайте красиво» Виталия Афанасьева. Программа смотров игрового кино дополнится лентами «Последняя цена» Наур Гармелии и «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова.