Драматический триллер «Фишер» получил продолжение — к главной роли вернулся Иван Янковский

По сюжету в триллере «Фишер. Продолжение» появится новый антагонист, с которым Евгений Боков и Валерий Козырев должны будут противостоять.

«Зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы»,‎ — рассказал автор сценария и шоураннер проекта Сергей Кальварский.

Съемки восьмисерийного проекта режиссера Александра Цоя («‎Трудные подростки»‎, «Смычок»‎, «Жвачка») проходят в Москве и области. К старейшинам остросюжетного триллера — Ивану Янковскому, Александру Яценко и Андрею Максимову — присоединятся Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.