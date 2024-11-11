Драматический триллер «Фишер» получил продолжение — к главной роли вернулся Иван Янковский

Как отметила сценарист и шоураннер проекта Наталья Капустина, сериал станет «историей про прощение».
По сюжету в триллере «Фишер. Продолжение» появится новый антагонист, с которым Евгений Боков и Валерий Козырев должны будут противостоять.
«Зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы», — рассказал автор сценария и шоураннер проекта Сергей Кальварский.
Съемки восьмисерийного проекта режиссера Александра Цоя («Трудные подростки», «Смычок», «Жвачка») проходят в Москве и области. К старейшинам остросюжетного триллера — Ивану Янковскому, Александру Яценко и Андрею Максимову — присоединятся Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.
Напомним, события первого сезона, который вышел в 2023 году, происходят в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Александра Бортич) начинают расследование. В течение года авторы сериала общались с реальными следователями по делу Фишера — именно так прозвали Сергея Головкина. Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото и видеоматериалам допросов. На их основе Сергей Кальварский и Наталья Капустина написали сценарий.
Продолжение выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
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