«Дюна: Пророчество», «Дети перемен» и «Агентство» с Гиром и Фассбендером: лучшие сериалы ноября

Приквел «Дюны», необарочная сага о 1990-х «Дети перемен» (с героиней нашей обложки ноября Викторией Исаковой!), триллер «Агентство» с Майлом Фассбендером и Ричардом Гиром в касте, а также экранизация шпионской классики «День Шакала» с Эдди Редмэйном и продолжение постапокалиптического сай-фая «Укрытие» — рассказываем о главных сериалах последнего месяца осени.
«Дайте шоу», премьера (18+)
Драматический сериал о внутреннем устройстве телешоу и культуре отмены в России. Известного поп-исполнителя Кирилла Артемьева (Милош Бикович) начинающая певица Вера (Анастасия Красовская) обвиняет в изнасиловании. Их ситуация «слово против слова» становится предметом разбора на ток-шоу «Правда», выходящем в прайм-тайм.
В спродюсированном Андреем Золоторевым (трилогия «Лед», «13 клиническая») сериале также снялись Игорь Верник, Виктория Толстоганова и Олег Савостюк («Снегирь»), а в камео появляются Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков, Алсу, Дима Билан и Анатолий Цой. Поставил «Дайте шоу» Дмитрий Литвиненко («Нина»).
С 1 ноября, «Иви», Kion
«Многогранники», премьера (18+)
Экранизация одноименного молодежного бестселлера Натальи Способиной — мелодрама о первых чувствах и их воспитании. В престижный столичный вуз, где учится золотая молодежь, поступает девушка из простой семьи Маша (Тина Стойилкович). Несмотря на дружбу с мажором Димой (Степан Белозеров), ей не удается стать своей среди однокурсников. Все запутывается еще больше, когда из Англии к ним переводится ее знакомый Роман (Данила Краснов). Поставила проект, напоминающий по духу испанскую «Элиту», Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул»), в касте также Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова.
С 1 ноября, Start
«Молот ведьм», премьера (16+)
Славянское фэнтези о чудесах и науке основано на книгах Олега Дивова. В секретном институте в Калязине изучают магию и всякого рода нечисть. Однажды Хозяйка стихий (Елизавета Юрьева) сбегает из НИИ и начинает без разбора превращать людей в леших и русалок. Противостоять ей и древнему волшебству решаются программист-инвалид Илья Муромцев (Антон Батырев), спортсмен Алеша Попов (Вадим Соснин) с дипломом физтеха и водитель скорой Никита Добрынин (Матвей Зубалевич), увлекающийся историческим фехтованием.
За режиссуру отвечал Евгений Бедарев («Домовой», «Пока цветет папортник»).
Со 2 ноября, Okko, Start
«Преступление и наказание», премьера (18+)
После нескольких переносов релиза сериал по хрестоматийному роману Достоевского все же выходит на «Кинопоиске». В адаптации Владимира Мирзоева («Топи») действие перенесено в современный Петербург. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) одержим идеей о сверчеловеке, которому позволено больше, чем другим. Чтобы проверить свою теорию, он, подстрекаемый Тенью (Борис Хвошнянский), задумывает убийство старухи, раздающей микрозаймы под высокие проценты.
В роли Дуни Раскольниковой в сериале снялась Любовь Аксенова, четой Свидригайловых стали Юлия Снигирь и Владислав Абашин, Тихон Жизневский сыграл Разумихина, Алена Михайлова — Соню Мармеладову, Владимир Мишуков — следователя Порфирия Петровича.
Со 2 ноября, «Кинопоиск»
«Столыпин», премьера (16+)
Историческая драма Алексея Андрианова («София», «Годунов») о последних годах жизни министра внутренних дел Российской империи Петра Столыпина. Действие стартует в 1906-м — за пять лет до его убийства. Столыпин приезжает в Петербург, где на него уже готовят нападение революционеры, придерживающиеся радикальных взглядов и методов.
Протагониста играет Александр Устюгов («Ментовские войны»), в сериале также снялись Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Дарья Коныжева и Юрий Насонов.
С 5 ноября, «Россия 1», «Смотрим»
«Молодежка. Новая смена», премьера (16+)
Сиквел хоккейного драмеди «Молодежка» как с новыми, так и уже знакомыми зрителям героями. По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев), став проректором, опять собирает команду Студенческой лиги «Акулы Политеха» — та должна помочь повысить рейтинг вуза. Тренером он зовет бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка), которому в поиске общего языка c поколением спортсменов-зумеров помогают старые друзья (герои Ивана Мулина, Игоря Огурцова, Ивана Жвакина, Матвея Зубалевича и Михаила Гаврилова-Третьякова).
С 5 ноября, СТС, Wink
«Мама будет против», 2 сезон (18+)
Ставшая хитом у телезрителей комедийная коллаборация СТС и «Уральских пельменей» возвращается со вторым сезоном. Николай (Роман Постовалов) переехал к Наталье (Ксения Корнева), что очень не нравится ее маме Тамаре Игоревне (Дмитрий Брекоткин). Чтобы наладить отношения с будущей тещей, он открывает пирожковую.
Среди новичков каста — Андрей Рожков, который сыграет бабушку Наташи Анну Федоровну. Проект снимали на родине «Пельменей» в Екатеринбурге — на Свердловской киностудии.
С 5 ноября, СТС, Wink
«День Шакала» / The Day of the Jackal, премьера (18+)
Сериальная адаптация одноименного шпионского триллера экс-агента МИ-6 Фредерика Форсайта, ставшего писателем. Роман уже экранизировали дважды — в 1972-м и 1997-м. Главного героя — киллера по прозвищу Шакал — в фильмах играли Эдвард Фокс и Брюс Уиллис , а в новой версии им стал Эдди Редмэйн («Фантастические твари»). По сюжету его, неуловимого преступника, не совершающего ошибок, пытается вычислить сотрудница британской разведки Бьянка (Лашана Линч из «Не время умирать»).
В режиссерской команде проекта — Брайан Кирк («Игра престолов») и Ану Менон («Убивая Еву»), среди сценаристов — Ронан Беннет («Джонни Д.»).
С 7 ноября, Peacock, Now TV, Sky Television
«Цитадель: Хани Банни» / Citadel: Honey Bunny, премьера (18+)
Всего месяц назад вышел первый международный спин-офф шпионского сай-фай-боевика братьев Руссо (франшиза «Мстители») «Цитадель: Диана», и вот уже готов еще один приквел — индийский. В нем речь идет о родителях спецагента Нади, которую в оригинале играла Приянка Чопра Джонас. Это каскадер Банни и актриса Хани, которые случайно оказываются вовлечены в игры спецагентов. Спустя годы они вынуждены вновь объединить усилия, чтобы спасти дочь. Героических папу и маму играют Варун Дхаван («Бэби Джон», «Влюбленные») и Саманта Рут Прабху («Кинжал»).
Поставили сериал Раджа и ДиКей, вместе работавшие над «Семьянином» (также для Amazon).
С 7 ноября, Prime Video
«Клиника святого Дениса» / St. Denis Medical, премьера (18+)
Медицинский ситком о буднях больницы в Орегоне, страдающей от недостатка персонала и финансирования. Местные врачи и медсестры, не смотря на тяжелые условия и постоянные переработки, сохраняют оптимизм и стараются помочь пациентами.
В касте комедии — Эллисон Толман («Почему женщины убивают»), Дэвид Алан Грир («Крутые ребята»), Калико Кауахи («Теория большого взрыва») и Венди Маклендон-Кови («Девичник в Вегасе»). Поставил сериал Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).
С 12 ноября, NBC
«Кросс» / Cross, премьера (18+)
Детектив основан на серии романов Джеймса Паттерсона о бравом афроамериканском полицейском Алексе Кроссе (это о нем были сняты триллеры «Целуя девушек» и «И пришел паук» с Морганом Фрименом). В сериальной версии специалиста, способного вычислить самых хитроумных маньяков, играет Элдис Ходж («Черный Адам»), в касте также Исайя Мустафа («Анатомия страсти») и Хуанита Дженнингс («Чего хотят женщины»).
Проект шоураннера Бена Уоткинса («Десница Божья») уже продлен на второй сезон.
С 14 ноября, Prime Video
«Ублюдские хроники» / The Creep Tapes, премьера (18+)
Сериальное продолжение дилогии инди-хорроров «Ублюдок», балансирующих на грани страшного и смешного. Как и оригинал, проект сделан в жанре «найденной пленки» (found footage). Каждый из шести эпизодов — как раз такие хоум-видео, якобы снятые жертвами маньяка.
За сценарий вновь отвечают Патрик Брайс и Марк Дюпласс. Серийного убийцу-бородача, который любит, чтобы его снимали, играет сам Дюпласс, а Брайс режиссирует шоу.
С 15 ноября, Shudder
«Укрытие» / Silo, 2 сезон (18+)
Продолжение сай-фай-триллера с Ребеккой Фергюсон о постапокалиптическом мире будущего (основано на романах Хью Хоуи). Напомним, по сюжету поверхность Земли становится токсичной, а человечество переселяется в бункер глубиной в 144 этажа. Выходить из него строго запрещено. Инженер Джульетта начинает сомневаться, что людям говорят правду, и выбирается наружу (на этом закончился первый сезон).
Подробности того, что будет происходить в истории дальше, пока не сообщаются, но, если судить по трейлеру, герой Тима Роббинса постарается внушить всем оставшимся, что Джульетта мертва.
С 15 ноября, Apple TV+
«Дюна: Пророчество» / Dune: Prophecy, премьера (18+)
Сериальный приквел «Дюны» (сделанный без участия Дени Вильнева) — история становления женского ордена Бене Гессерит. В основу сюжета лег роман Брайана Герберта (старший сын Фрэнка Герберта) и Кевина Андерсона «Дюна: Орден сестер». Действие шоу разворачивается за десять тысяч лет до событий дилогии с Тимоти Шаламе. Валя Харконнен (Эмили Уотсон) мечтает сделать Бене Гессерит great again. А еще — отомстить Дому Атрейдес, который винит во всех бедах своего рода.
В касте, помимо звезды «Чернобыля» и «Рассекая волны» Уотсон, Оливия Уильямс («Шестое чувство»), Трэвис Фиммел («Варкрафт»), Джоди Мэй («Ведьмак») и Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба»). Шоураннером выступила Элисон Шапкер («Видоизмененный углерод»), а среди постановщиков — Анна Ферстер («Мир Дикого Запада»).
С 17 ноября, Max
«Землевладелец» / Landman, премьера (18+)
Многофигурная драма автора «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки» Тейлора Шеридана — неовестерн о тяжелой жизни нефтяников в современном Техасе. Магнатов, простых рабочих и кризисных менеджеров здесь играют Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм, Эли Лартер, Майкл Пенья и Деми Мур.
С 17 ноября, Paramount+
«Мартин Скорсезе представляет: Святые» / Martin Scorsese Presents: The Saints, премьера (18+)
Спродюсированный Мартином Скорсезе и снятый Матти Лешемом («Моя собака — герой») и Элизабет Чомко («Что у них было») документальный мини-сериал о самых известных святых в истории. Среди героев проекта — Жанна д’Арк, Иоанн Креститель, Максимилиан Кольбе, Святой Себастьян, Франциск Ассизский, Томас Бекет, Мария Магдалина и Моисей Мурин.
С 17 ноября, Fox Nation
«Плевако», премьера (16+)
Сериал вдохновлен биографией одного из самых известных юристов в Российской империи — адвоката Федора Никифоровича Плевако. Но с фактами здесь обходятся достаточно вольно: например, по сюжету отомстить блестящему судебному оратору Плевако, которого тут зовут Николай, а не Федор, мечтает Сонька Золотая Ручка.
Протагониста играет Сергей Безруков, в проекте также снялись Николай Шрайбер, Даниил Воробьев, Ксения Трейстер, Мария Смольникова, Игорь Гордин и Ольга Лерман. Продюсером выступил глава студии «Рок» Алексей Учитель, а режиссером — Анна Матисон («Сатисфакция»).
С 18 ноября, Premier
«Шеф», премьера (18+)
Комедия с Денисом Прытковым («Капельник»), явно вдохновленная успехом «Медведя» с Джереми Аллен Уайтом. Талантливый и самоуверенный шеф успешного столичного ресторана Кай теряет работу после конфликта с посетителем. Он вынужден устроиться поваром в женскую колонию, но мечтает в будущем победить в престижном кулинарном конкурсе и открыть свое место.
Режиссерами сериала стали Евгений Пузыревский («Дурдом») и Михаил Расходников («Временные трудности»).
С 18 ноября, «Пятница!»
«Заговор сестер Гарви» / Bad Sisters, 2 сезон (18+)
Балансирующий между черной комедией и триллером сериал (в духе первого сезона «Почему женщины убивают») рассказывает историю сестер, которые сближаются после смерти родителей и клянутся во что бы то ни стало защищать друг друга. В касте проекта — Энн-Мэри Дафф, Шэрон Хорган, Ева Бертистл, Сара Грин, Ив Хьюсон, а также Клас Банг, Брин Глисон и Дэрил МакКормак.
Изначально у проекта не планировался второй сезон, но после успеха первого его решили продолжить. К касту присоединалась Фиона Шоу из «Гарри Поттера».
С 19 ноября, Apple TV+
«Уроки китайского», премьера (18+)
Актер Иван Макаревич («Русский бес», «Слово пацана. Кровь на асфальте») дебютирует в режиссуре, а стриминг «Амедиатека» — в производстве оригинального контента. Это история Никиты (Денис Никитин), который после смерти мамы вынужден переехать к отцу-фармокологу (Артем Ткаченко). За разработками его папы охотятся опасные люди, поэтому тот нанимает сыну телохранительницу — безупречно владеющую боевыми искусствами Мэйлин (Александра Немчинова) из могущественного китайского клана. Чтобы не вызывать подозрений, она притворяется студенткой по обмену
С 21 ноября, «Амедиатека»
«Основано на реальных событиях» / Based on a True Story, 2 сезон (18+)
Продолжение комедийного триллера с Кейли Куоко («Бортпроводница», «Теория большого взрыва») и Крисом Мессиной («Острые предметы»), высмеивающего увлечение Америки (и не только) жанром тру-крайма.
Напомним, по сюжету семейная пара — бывшая звезда тенниса, ставшая риелтором, и сантехник — пытаются монетизировать моду на подкасты о маньяках. Во втором сезоне они станут родителями и попытаются вести нормальную жизнь. Это будет им даже удаваться, пока не произойдет новая серия таинственных убийств.
С 21 ноября, Peacock
«Сексуальная жизнь студенток» / The Sex Lives of College Girls, 3 сезон (18+)
Продолжение комедия в духе «Девочек» и «Полового воспитания» с Полин Шаламе (сестрой Тимоти Шаламе), Амрит Каур, Рене Рэпп и Альей Скотт в главных ролях. Напомним, они играют студенток колледжа в Эссексе, вступающих во взрослую жизнь со всеми предсказуемыми инициациями вроде алкоголя, секса, ссор и трогательных примирений. Автор проекта — актриса и сценаристка Минди Калинг («Офис»).
С 21 ноября, Max
«Жестокие игры» / Cruel Intentions, премьера (18+)
Ремейк янг-эдалт-фильма 1999 года с Риз Уизерспун, Райаном Филиппом и Сарой Мишель Геллар, основанного на романе Шодерло де Лакло «Опасные связи». Сводные брат и сестра Люсьен (Зак Берджесс) и Кэролайн (Сара Кэтрин Хук) готовы на все, чтобы быть в числе элиты модного колледжа. После инцидента с буллингом, который грозит им отчислением, они решают соблазнить дочь вице-президента Соединенных Штатов, чтобы сохранить влияние.
С 21 ноября, Prime Video
«Императрица» / The Empress, 2 сезон (18+)
Продолжение исторической мелодрамы о приключениях императрицы Елизаветы «Сисси» Баварской (Деврим Лингнау). В новом сезоне она продолжит бороться за сохранение своей субъектности и индивидуальности при королевском дворе Габсбургов, в котором царят жестокие нравы.
С 22 ноября, Netflix
«Убрать Милли Блэк» / Get Millie Black, премьера (18+)
Британская детективная драма по сценарию Марлона Джеймса — лауреата Букера за роман «Краткая история семи убийств». Полицейская Милли Блэк возвращается на родину в Ямайку, так как ее карьера в Скотленд-Ярде не сложилась. Здесь она расследует вместе с напарником исчезновение людей. Вскоре выясняется, что те как-то пересекаются с делом, которое ведет ее бывший коллега, детектив Люк Холборн.
В касте сериала — Тамара Лоуренс («Голос перемен»), Джозеф Демпси («Игра престолов») и Гершвин Эсташ-мл. («Джентльмены»).
С 25 ноября, Max, Channel 4
«Агентство» / The Agency, премьера (18+)
Дебют Майкла Фассбендера в сериалах — американский триллер с яркой романтической линией, основанный на популярном французском шоу «Бюро». Он играет тайного агента ЦРУ по прозвищу Марсианин. Тот должен по приказу начальства вернуться в Лондон, но его миссия под прикрытием оказывается под угрозой срыва из-за любви.
Помимо Фассбендера, в шоу снялись Ричард Гир, Джеффри Райт, Джоди Тернер-Смит и Кэтрин Уотерстон, а поставил первые эпизоды Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Искупление»).
С 29 ноября, Paramount+
«Дети перемен», премьера (18+)
Необарочная и ироничная криминальная сага о жизни в 1990-е режиссерско-семейного дуэта Любови Львовой и Сергея Тарамаева («Черная весна», «Фишер»). Это история страны через рассказ о водительнице троллейбуса Флоре (наша героиня ноябрьской обложки Виктория Исакова!) и трех ее сыновьях: бандите Пете (Слава Копейкин), художнике Юре (Макар Хлебников) и юном коммерсанте Руслане (Хетаг Хинчагов). Как будто «Рокко и его братья» оказались во вселенной Балабанова, а «Бригаду» сняли в чуть театральной эстетике cinéma du look.
В сериале также снялись Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Сергей Гилев, Кузьма Котрелев, Петр Скворцов, Руслан Братов, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Лев Зулькарнаев, Артем Быстров и многие другие.
Ноябрь, Start, Wink
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