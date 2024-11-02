«Дюна: Пророчество», «Дети перемен» и «Агентство» с Гиром и Фассбендером: лучшие сериалы ноября

«Дайте шоу», премьера (18+)

Драматический сериал о внутреннем устройстве телешоу и культуре отмены в России. Известного поп-исполнителя Кирилла Артемьева (Милош Бикович) начинающая певица Вера (Анастасия Красовская) обвиняет в изнасиловании. Их ситуация «слово против слова» становится предметом разбора на ток-шоу «Правда», выходящем в прайм-тайм.

В спродюсированном Андреем Золоторевым (трилогия «Лед», «13 клиническая») сериале также снялись Игорь Верник, Виктория Толстоганова и Олег Савостюк («Снегирь»), а в камео появляются Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков, Алсу, Дима Билан и Анатолий Цой. Поставил «Дайте шоу» Дмитрий Литвиненко («Нина»).

С 1 ноября, «Иви», Kion