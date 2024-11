«Дюна: Пророчество», «Дети перемен» и «Агентство» с Гиром и Фассбендером: лучшие сериалы ноября

«День Шакала» / The Day of the Jackal, премьера (18+)

Сериальная адаптация одноименного шпионского триллера экс-агента МИ-6 Фредерика Форсайта, ставшего писателем. Роман уже экранизировали дважды — в 1972-м и 1997-м. Главного героя — киллера по прозвищу Шакал — в фильмах играли Эдвард Фокс и Брюс Уиллис , а в новой версии им стал Эдди Редмэйн («Фантастические твари»). По сюжету его, неуловимого преступника, не совершающего ошибок, пытается вычислить сотрудница британской разведки Бьянка (Лашана Линч из «Не время умирать»).

В режиссерской команде проекта — Брайан Кирк («Игра престолов») и Ану Менон («Убивая Еву»), среди сценаристов — Ронан Беннет («Джонни Д.»).

С 7 ноября, Peacock, Now TV, Sky Television