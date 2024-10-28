Хроники робоквадробинга: почему мультфильм «Дикий робот» — главный претендент на анимационный «Оскар»?

Неудача «Дикого робота» в кинотеатральном прокате — одна из главных несправедливостей этого года: при бюджете в 78 миллионов долларов мультфильм собрал по миру всего 232. Да, формально он окупился, но если учесть, что это новая работа DreamWorks и режиссера Криса Сандерса (автора «Как приручить дракона» и «Лило и Стич»), то можно предположить, что создатели рассчитывали на гораздо более солидные цифры. Намекает на это и звездный актерский состав: герои «Дикого робота» говорят голосами Лупиты Нионго, Педро Паскаля, Марка Хэмилла, Кэтрин О’Хары, Билла Найи и других.



«Дикому роботу» как будто не хватило рекламы и хайпа — многие узнали о существовании мультфильма лишь после новостей о его цифровом релизе. Зато теперь есть возможность сделать его хитом стримингов, тем более, что «Дикий робот» заслуживает этого не меньше, чем какие-нибудь «Одинокие волки». С той лишь разницей, что если похождения Питта и Клуни вызывали смешки, то здесь придется много плакать.

Сюжет прост и понятен: робот-помощник Роз попадает на необитаемый остров, покрытый лесом. Здесь живут дикие звери — лисы, медведи, олени, бобры и прочая живность. Поначалу железная леди сталкивается с непониманием со стороны пушистых аборигенов, но потом, став мамой для гусенка-сироты, превращается в настоящую стальную квадробершу и ярую защитницу природы.

«Дикий робот» — адаптация одноименной книги Питера Брауна. Сюжет повторяется более-менее достоверно: Роз учит своего приемного сына летать и плавать, но попутно героине придется столкнуться с гостями из высокотехнологичного мира, которым, разумеется, на природу глубоко наплевать. Это и станет поводом для конфликта в финальном акте мультфильма.