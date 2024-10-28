Хроники робоквадробинга: почему мультфильм «Дикий робот» — главный претендент на анимационный «Оскар»?

После скромных успехов в прокате в цифре вышел «Дикий робот» — новый мультфильм DreamWorks, который высоко оценили и зрители, и критики. Журналист Собака.ru Алексей Нимандов рассказывает, почему история о железном квадробере достойна не только «Оскара», но и вашего внимания. А еще — сколько платков, чтобы утирать слезы, вам понадобится при просмотре (спойлер: много!).
Неудача «Дикого робота» в кинотеатральном прокате — одна из главных несправедливостей этого года: при бюджете в 78 миллионов долларов мультфильм собрал по миру всего 232. Да, формально он окупился, но если учесть, что это новая работа DreamWorks и режиссера Криса Сандерса (автора «Как приручить дракона» и «Лило и Стич»), то можно предположить, что создатели рассчитывали на гораздо более солидные цифры. Намекает на это и звездный актерский состав: герои «Дикого робота» говорят голосами Лупиты Нионго, Педро Паскаля, Марка Хэмилла, Кэтрин О’Хары, Билла Найи и других.
«Дикому роботу» как будто не хватило рекламы и хайпа — многие узнали о существовании мультфильма лишь после новостей о его цифровом релизе. Зато теперь есть возможность сделать его хитом стримингов, тем более, что «Дикий робот» заслуживает этого не меньше, чем какие-нибудь «Одинокие волки». С той лишь разницей, что если похождения Питта и Клуни вызывали смешки, то здесь придется много плакать.
Сюжет прост и понятен: робот-помощник Роз попадает на необитаемый остров, покрытый лесом. Здесь живут дикие звери — лисы, медведи, олени, бобры и прочая живность. Поначалу железная леди сталкивается с непониманием со стороны пушистых аборигенов, но потом, став мамой для гусенка-сироты, превращается в настоящую стальную квадробершу и ярую защитницу природы.
«Дикий робот» — адаптация одноименной книги Питера Брауна. Сюжет повторяется более-менее достоверно: Роз учит своего приемного сына летать и плавать, но попутно героине придется столкнуться с гостями из высокотехнологичного мира, которым, разумеется, на природу глубоко наплевать. Это и станет поводом для конфликта в финальном акте мультфильма.
Как несложно понять по двум абзацам выше, «Дикий робот» — довольно наивная сказка для всей семьи, которая учит одновременно толерантности, уважению к природе и родителям, какими бы они ни были. Первая половина мультфильма, где выстраивается экспозиция, просто милая и смешная, но дальше начинают стрелять предсказуемо развешанные ружья. При этом — по сердцам зрителей: у робомамы и ее сына-гуся слишком мало времени, чтобы стать семьей — ему скоро нужно лететь в теплые края, ей — вернуться на завод для починки. Все это дает простор для обилия душевнейших сцен, во время которых глаза будут непроизвольно намокать. (Для надежности подготовьте по несколько сухих салфеток на каждого зрителя!)
Способствует этому и визуал. «Дикий робот» — фантастически красивая картина, которую стоит смотреть либо на очень хорошем мониторе, либо большом телевизоре. В моменты познания материнской любви Роз светится тысячами пестрых огней (так создатели визуализируют чувства), прочие герои и лесные пейзажи также нарисованы и анимированы с большой любовью, а отдельные сцены хочется скринить, чтобы поставить на рабочий стол. Визуально «Дикий робот» напоминает другую работу DreamWorks — «Кот в сапогах: Последнее желание». Здесь тоже есть стилизация под акварельную живопись, что, как и в случае с «Котом», значительно обогащает картинку и прекрасно сочетается с традиционной 3D-графикой.
Отдельно хочется поблагодарить Криса Сандерса и Питера Брауна — сочиняя сценарий, они не стали добивать особо эмпатичных зрителей сценами смертей. Если вы из тех, кому «Хатико» навсегда отбил желание смотреть слезовыжимательные фильмы, не волнуйтесь: в «Диком роботе» гибель второстепенных персонажей подается впроброс, а все главные герои и доживают до финальных титров, и получают хеппи-энд с заделом на сиквел (хотя он, учитывая кассовые сборы, вряд ли случится). Говоря о смерти, нельзя не упомянуть семейку опоссумов: ее многочисленные детишки не просто притворяются мертвыми, но и выдумывают причины своей кончины. Да, на письме звучит жутковато, но на деле это едва ли не самые уморительные моменты «Дикого робота».
В конце уместно вспомнить, что мировая история кинематографа знает великое множество примеров, когда тот или иной фильм становился классикой, несмотря на финансовые неудачи или даже неоднозначные отзывы. Есть впечатление, что за счет единодушно благостного мнения и критиков, и простых зрителей «Дикий робот» все-таки войдет в пантеон анимации и Роз займет свое место рядом с другими культовыми мультроботами: ВАЛЛ-И, Стальным Гигантом, Бэймаксом из «Города Героев» и т.д. Логичным итогом стала бы номинация на анимационный «Оскар» в конце этого года (и вполне вероятная победа уже в 2025-м), а там, быть может, в DreamWorks решатся на продолжение.
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