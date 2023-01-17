«Кот в сапогах 2» покорил всех. Чем так цепляет новый мультфильм от создателей «Шрека»?

«Кот в сапогах» — явление в какой-то степени уникальное. В фильмах о Шреке хвостатый Зорро был сугубо второстепенным персонажем, но полюбился зрителям не меньше, чем сам зеленый великан. Настолько, что в 2011 году у Кота вышел сольный мультфильм, который с лихвой окупил себя в прокате и собрал неплохие отзывы.

Спустя 11 лет внезапно нам подарили сиквел, который сейчас оценен на 93% на портале Rotten Tomatoes (и на 8.1 на «Кинопоиске», если вам это ближе). Такими цифрами не может похвастаться даже сам «Шрек», поэтому возникает вопрос — что же такого зрители нашли в «Последнем желании»?

Короткий ответ: этот мультфильм дает новый опыт, которого обычно не ждешь от картин DreamWorks. Успех складывается из двух слагаемых — довольно взрослого сюжета (насколько это возможно в рамках рейтинга PG) и следования актуальным трендам анимации. В «Последнем желании» нет поражающей воображение графики, но зато художники заимствовали идеи из «Человека-паука: Через вселенные» и мультсериала «Аркейн».



Оба этих анимационных проекта можно смело назвать законодателями стиля — «Человек-паук: Через вселенные» в 2019-м взял «Золотой глобус» и «Оскар» как лучший анимационный фильм. «Аркейн» в прошлом году урожайно шумел на различных фестивалях, собрав ворох наград на «Энни», «Эмми», а на премии «Сатурн» был номинирован в категории «Лучший анимационный сериал на телевидении» (но победа ушла «Звездным войнам: Бракованная партия»).