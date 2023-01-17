«Кот в сапогах 2» покорил всех. Чем так цепляет новый мультфильм от создателей «Шрека»?

Весь мир смотрит «Кота в сапогах 2: Последнее желание». Это сиквел спин-оффа 2011-го о Коте в сапогах из «Шрека» (надеюсь, вы не запутались). Мультфильм пока не может похвастаться бокс-офисом «Чебурашки», но собирает очень лестные отзывы и критиков, и простых зрителей. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов попытался разобраться, почему этот, казалось бы, необязательный мультфильм для кого-то уже стал лучшей анимацией года.
«Кот в сапогах» — явление в какой-то степени уникальное. В фильмах о Шреке хвостатый Зорро был сугубо второстепенным персонажем, но полюбился зрителям не меньше, чем сам зеленый великан. Настолько, что в 2011 году у Кота вышел сольный мультфильм, который с лихвой окупил себя в прокате и собрал неплохие отзывы.
Спустя 11 лет внезапно нам подарили сиквел, который сейчас оценен на 93% на портале Rotten Tomatoes (и на 8.1 на «Кинопоиске», если вам это ближе). Такими цифрами не может похвастаться даже сам «Шрек», поэтому возникает вопрос — что же такого зрители нашли в «Последнем желании»?
Короткий ответ: этот мультфильм дает новый опыт, которого обычно не ждешь от картин DreamWorks. Успех складывается из двух слагаемых — довольно взрослого сюжета (насколько это возможно в рамках рейтинга PG) и следования актуальным трендам анимации. В «Последнем желании» нет поражающей воображение графики, но зато художники заимствовали идеи из «Человека-паука: Через вселенные» и мультсериала «Аркейн».
Оба этих анимационных проекта можно смело назвать законодателями стиля — «Человек-паук: Через вселенные» в 2019-м взял «Золотой глобус» и «Оскар» как лучший анимационный фильм. «Аркейн» в прошлом году урожайно шумел на различных фестивалях, собрав ворох наград на «Энни», «Эмми», а на премии «Сатурн» был номинирован в категории «Лучший анимационный сериал на телевидении» (но победа ушла «Звездным войнам: Бракованная партия»).
В сиквеле «Кота в сапогах» взяли эти визуальные идеи на вооружение. В некоторых эпизодах художники сочетали 2D и трехмерные эффекты, а часть фонов нарисовали акварелью. Эти инновации органично сочетаются со стандартной, по меркам DreamWorks, картинкой, и мультфильм не разваливается при смене стилей. Даже наоборот — визуал стал богаче и смотреть экшен-сцены интереснее.
Что же касается повествования, то здесь все идет по давно обкатанным еще во времена первого «Шрека» рельсам: знакомые с детства сказки перекраивают, их героев переносят в более приземленные реалии, добавляют щепотку отсылок к современной поп-культуре и на выходе получаются совершенно новые персонажи. В первом «Коте в сапогах» так было с Джеком и Джилл из «Сказок матушки Гусыни», в сиквеле центральным злодеем стал Джек Хорнер из английского детского стихотворения. В первоисточнике мальчик ел пирог, а затем сунул в него палец, чтобы достать сливу. В версии DreamWorks Хорнер — владелец завода по производству пирогов, а попутно бандит с непроработанной детской травмой.
Еще есть Златовласка и три медведя, которых сюжет приведет к истинному пониманию понятия «семья» и, пожалуй, один из самых зловещих антагонистов современной мультипликации — Волк, который на самом деле сама Смерть.
Его предназначение — не только подарить вам несколько неспокойных мгновений при своем первом появлении, но и донести до зрителей хорошую мысль: не стесняйтесь просить о помощи, если сами не вывозите.
О том, как важно беречь рассудок, также напоминают еще два новых персонажа: милейший пес Перрито и сверчок, который одновременно является совестью и психотерапевтом Джека Хорнера. Первый успешно помогает Коту справиться с панической атакой, второй тщетно взывает к человеческим чувствам богача, который совершенно не ценит окружающих.
Все это уложено в форму роуд-муви о том, как герои идут из точки А в точку Б, чтобы найти нечто, что исполнит их желания. Здесь при некотором усердии можно увидеть параллели и с «Я тоже хочу» Балабанова или даже «Сталкером» Тарковского, ведь окружающий героев волшебный мир причудливым образом меняется, но дает не то, чего они хотят, а то, чего заслуживают.
Если вы смотрите фильмы в оригинальной озвучке, то и здесь будет повод порадоваться — Антонио Бандерас все также запредельно харизматичен в роли Кота, а Сальма Хайек вновь подарила свой голос Кисе Мягколапке. Бонусом идет Златовласка в озвучке Флоренс Пью, звезды «Солнцестояния», а также грядущих «Оппенгеймера» и второй «Дюны».
Если всего вышенаписанного вам недостаточно, чтобы посвятить вечер «Последнему желанию», то знайте: по информации инсайдеров, прямо сейчас в высоких кабинетах обсуждается запуск в работу пятого «Шрека». Если слухи правдивы, возможно это стало именно благодаря успеху «Кота в сапогах 2».
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