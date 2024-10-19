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Кино и сериалы

В Петербурге снимут сериал о Пушкине и его дуэли

Съемки должны начаться в следующем году. Производством займется киностудия «Рок». Проект расскажет о позднем этапе жизни знаменитого писателя.

Mistervlad / Shutterstock.com

«В следующем году мы затеваем огромный сериал о Пушкине. Это, скорее, такое расследование, почему эта дуэль случилась», — рассказал ТАСС Алексей Учитель. Проект планируется снять по сценарию Арифа Алиева. По словам режиссера, «это очень интересный, своеобразный, но очень точный взгляд на позднего Пушкина и что с ним происходило». Всего выйдет 12 серий.

Алексей Учитель рассказал также о ходе работ над кинопроектом о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Исполнитель роли молодого Шостаковича в фильме Алексея Учителя об этом выдающемся композиторе уже утвержден, но его имя будет названо после начала основной части съемок картины. «Я не называю не потому, что не хочу называть. А потому что Шостакович в этом фильме будет молодой и будет уже в преклонном возрасте, промежутка не будет. Поэтому для меня вопрос: это один актер или два актера? Я еще не решил. Молодой Шостакович выбран, но фамилию я сегодня не назову, потому что это зависит от того, будет ли это дуэт или мы будем пытаться его "состарить», — сказал Учитель.

В ожидании премьеры предлагаем прочесть нашу подборку новинок этой недели. Внутри — продолжение драмеди «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом, хоррор о столкновении с ксеноморфами «Чужой: Ромул», эксцентричный проект «Соперники» с Дэвидом Теннантом, а также комедийный роуд-муви «Братья» и мелодрама с Изабель Юппер «Сидони в Японии». 

Также недавно мы показывали трейлер байопика «Пророк. История Александра Пушкина» — с Юрой Борисовым в главной роли.

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