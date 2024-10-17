Вышел трейлер байопика «Пророк. История Александра Пушкина» — с Юрой Борисовым в главной роли

Мюзикл снимался в аутентичных исторических локациях Петербурга и пригородов, в некоторых из которых ранее не ступала нога кинематографистов. Так, на широких экранах зрители впервые увидят Дворцовые конюшни в Петергофе, Павильон Роз в Павловском парке, усадьбу Знаменку, Юсуповский дворец. Среди других true-петербургских локаций: Строгановский дворец, Мраморный дворец, Госархив ВМФ, двор Академической капеллы, Музей-квартира Леонтия Бенуа, Академия Художеств имени Репина, Дом архитектора, Библиотека Бестужевских курсов, Мемориальный музей-квартира Пушкина на Мойке, 12. И, конечно, «Михайловское».