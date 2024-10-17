Вышел трейлер байопика «Пророк. История Александра Пушкина» — с Юрой Борисовым в главной роли

В качестве референса создатели картины называют мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Для байопика было написано восемь оригинальных композиций.
В центре сюжета фильма рассказывается история взросления Александра Пушкина, которая должна подчеркнуть роль поэта в русской культуре.
Мюзикл снимался в аутентичных исторических локациях Петербурга и пригородов, в некоторых из которых ранее не ступала нога кинематографистов. Так, на широких экранах зрители впервые увидят Дворцовые конюшни в Петергофе, Павильон Роз в Павловском парке, усадьбу Знаменку, Юсуповский дворец. Среди других true-петербургских локаций: Строгановский дворец, Мраморный дворец, Госархив ВМФ, двор Академической капеллы, Музей-квартира Леонтия Бенуа, Академия Художеств имени Репина, Дом архитектора, Библиотека Бестужевских курсов, Мемориальный музей-квартира Пушкина на Мойке, 12. И, конечно, «Михайловское».
Заглавную роль сыграл Юра Борисов. К нему в каст ленты присоединились Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына) и другие актеры.
«Пророк. История Александра Пушкина» выйдет в российский прокат 14 февраля 2025 года.
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