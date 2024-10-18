«Терапия», «Чужой: Ромул» и «Соперники»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Терапия» / Shrinking, 2 сезон (18+)

Обаятельное драмеди с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли возвращается со вторым сезоном. Напомним, в центре сюжета — психотерапевт Джимми, который, забыв о профессиональной этике после смерти жены, начинает говорить пациентам, что он думает о них на самом деле. Такая стратегия привела к непоправимым последствиям — этот крючок авторы оставили в финале первого сезона.

Сигел стал одним из авторов сценария вместе с командой «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снимается Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.

С 16 октября, Apple TV+