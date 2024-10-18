«Терапия», «Чужой: Ромул» и «Соперники»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение драмеди «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом, хоррор о столкновении с ксеноморфами «Чужой: Ромул», эксцентричный проект «Соперники» с Дэвидом Теннантом, а также комедийный роуд-муви «Братья» и мелодрама с Изабель Юппер «Сидони в Японии» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Чужой: Ромул» / Alien: Romulus (18+)
Мидквел франшизы «Чужой» (права на которую теперь у Disney) — действие картины происходит где-то между фильмами Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. В центре сюжета — парочка простых и молодых ребят, которые решают сбежать от тяжелой работы с планеты Звезда Джексона, на которой никогда не восходит солнце. Среди них — девушка Рэйн (Кейли Спейни) и андроид Энди (Дэвид Джонссон), которого она называет братом. Мечтая улететь от проблем (буквально), они забираются на заброшенную космическую станцию, где, как выясняется, обитают ксеноморфы. Режиссуру доверили уругвайцу Феде Альваресу («Не дыши»).
С 14 октября, Amazon Prime Video, Apple TV+, Fandango At Home
Сериал «Наследники. Дар крови», премьера (16+)
Одна из дочерей могущественного мага Надя (Оксана Акиньшина) выходит замуж за обычного человека Павла (Антон Васильев). У них рождает трое детей (Маша Кошина, Полина Айнутдинова, Артем Кошман), но однажды после нападения на хранилище артефактов она просто исчезает. Муж воспитывает двух дочерей и сына в одиночку, а те внезапно обнаруживают у себя сверхспособности. Этому не рада их родная тетя-волшебница Вера (Екатерина Вилкова). Режиссером фэнтези стал Антон Федотов («Ивановы-Ивановы»).
С 14 октября, СТС, Wink
Сериал «жЫЫЫзнь», премьера (16+)
Сатирическая комедия получила на фестивале «Пилот» приз за лучший сценарий (Эмиля Никогосяна). Это история про два первобытных племени. Одно еле выживает на скудной земле со своим вождем (Михаил Галустян). В другом, расположенном через реку, правит вождиха (Светлана Ходченкова) и прекрасные условия. Однажды костровод Кривой (Петр Скворцов) из первого племени решается переплыть на другой берег за лучшей жизнью. Его побег скрывают, а вождь и шаман (Борис Дергачев) уверяют оставшихся, что они находятся в самом идеальном месте на свете.
С 14 октября, ТНТ, Premier
Сериал «Эти храбрые девочки» / Such Brave Girls, премьера (18+)
Новинка каталога «Амедиатеки» (хотя в Британии шоу вышло год назад). Спродюсированная в том числе студией А24 комедия рассказывает историю одной дисфункциональной семьи. Та состоит из матери-одиночки Деб (Луиза Брили) и двух дочерей-подростков со сложными характерами — Джози (Кэт Сэдлер) и Билли (Лиззи Дэвидсон). Шоу о принятии друг друга на премии BAFTA было отмечено призом за лучший сценарий (Кэт Сэдлер). Проект также продлен на второй сезон.
С 14 октября в «Амедиатеке», BBC Three
Сериал «Американские истории ужасов» / American Horror Stories, 4 сезон (18+)
Спин-офф «Американской истории ужасов» неизменного и неутомимого шоураннера проекта Райна Мерфи. В каждом эпизоде вновь сосредоточиваются на городских легендах, мифах и разного рода монстрах. В касте на этот раз — Джун Скуибб («Небраска»), Майкл Империоли («Белый лотос»), Виктор Гарбер («Титаник») и Генри Уинклер («Счастливые дни»).
С 15 октября, Hulu
Фильм «Дикий робот» / The Wild Robot (12+)
Кажется, главный претендент на анимационный полнометражный «Оскар»-2025 — трогательная история о дружбе робота и гусенка-сироты от студии DreamWorks Animation. Картина Криса Сандерса («Как приручить дракона», «Лило и Стич») с вайбами классического Disney и Хаяо Миядзаки на Rotten Tomatoes получила рейтинг в 98% свежести (в оставшиеся два, видимо, входят бездушные люди). Также ее показывали на фестивале в Торонто. Героев мультфильма озвучили Лупита Нионго, Педро Паскаль, Билл Найи, Кэтрин О’Хара и многие другие.
С 15 октября, Apple TV Store, Google Play Store, YouTube Store, Amazon
Сериал «Терапия» / Shrinking, 2 сезон (18+)
Обаятельное драмеди с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли возвращается со вторым сезоном. Напомним, в центре сюжета — психотерапевт Джимми, который, забыв о профессиональной этике после смерти жены, начинает говорить пациентам, что он думает о них на самом деле. Такая стратегия привела к непоправимым последствиям — этот крючок авторы оставили в финале первого сезона.
Сигел стал одним из авторов сценария вместе с командой «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снимается Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.
С 16 октября, Apple TV+
Фильм «Братья» / Brothers (18+)
Комедийный роуд-муви с Джошем Бролином и Питером Динклэйджем. Они играют братьев-близнецов (да!). Мок (Бролин) ведет тихую семейную жизнь, завязав с криминалом, но к нему обращается с просьбой оказать последнюю услугу вышедший из колонии Джейди (Динклэйдж). В касте картины также Брендан Фрейзер и Гленн Клоуз, а режиссером «Братьев» выступил автор «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макс Барбаков.
С 17 октября, Prime Video
Сериал «Первый брак Джорджи и Мэнди» / Georgie and Mandy's First Marriage, премьер (18+)
Спин-офф «Детства Шелдона», ответвления «Теории большого взрыва». В нем повествование сосредоточено на Джордже Купере (Монтана Джордан), старшем брате аутичного вундеркинда, и его жене Мэнди Маккаллистер (Эмили Осмент). Комедийный сериал содержит сюжетный спойлер не только в названии — фанаты «Теории» знают, что брак героев все же закончился разводом. Что не мешает создать множество ситкомных гэгов о сложностях совместного быта и родительства.
С 17 октября, CBS
Сериал «Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, 3 сезон (18+)
Продолжении экранизации детективных романов Майкла Коннелли про адвоката Микки Холлера. В сериале его играет Мануэль Рульфо. Главный герой разбирается с личной жизнью — двумя бывшими женами — и попутно решает юридические кейсы. Среди создателей проекта — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман. Третий сезон шоу основан на романе «Револьвер для адвоката», роль клиента у Уоли Паркса («Йеллоустоун», «Супермен и Лоис»).
С 17 октября, Netflix
Сериал «Призраки» / Ghosts, 4 сезон (18+)
Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую.
Напомним, журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель. После несчастного случая Сэм начинает видеть и слышать обитающих в доме призраков, и они даже становятся друзьями. В четвертом сезоне такой же дар появится и у Джея.
С 17 октября, CBS, «Амедиатека»
Сериал «Соперники» / Rivals, премьера (18+)
Экранизация одноименного романа британки Джилли Купер 1988 года. Действие происходит в вымышленном графстве Ратшир Соединенного королевства. Соседи Руперт Кэмпбелл-Блэк (Алекс Хэсселл), бывший олимпиец, и лорд Тони Бэддингем (Дэвид Теннант), босс в телекомпании, начинают враждовать между собой. Вскоре в их противостояние втягиваются все их близки. В касте шоу также Эйдан Тернер, Кэтрин Паркинсон, Лиза Макгриллис, Эмили Атак и Дэнни Дайер.
С 18 октября, Disney+
Сериал «Место счастливчиков» / Happy's Place, премьера (18+)
Ситком с Белиссой Эскобедо («Фокум-покус 2») и кантри-певицей Рибой Макинтайр («Дрожь земли», «Детство Шелдона») в главных ролях. Они играют сводных сестер, на знавших друг о друге до смерти отца. Выясняется, что он оставил им в наследство бар, которым они должны управлять вместе. Сценарий написал Кевин Эбботт («Выживание в пригороде»).
С 18 октября, NBC
Сериал «Семьи, подобные нашей» / Familier som vores, премьера (18+)
Товарищ Ларса фон Триера по «Догме» Томас Винтерберг («Еще по одной») дебютировал в сериальном формате. «Семьи, подобные нашей» — антиутопия, действие которой разворачивается в современной Дании, но находящейся на грани глобального наводнения из-за катастрофического подъема воды. Правительство принимает решение переселить жителей своей страны в другие государства. Так, юная Лаура переезжает с семьей в трущобы Будапешта. Премьера проекта была на Венецианском кинофестивале в этом году.
С 20 октября, TV 2
Фильм «Сидони в Японии» / Sidonie au Japon (16+)
Мелодрама с Изабель Юппер и Аугустом Дилем (Воланд из недавней экранизации «Мастера и Маргариты»). Популярная французская писательница Сидони тоскует по умершему мужу, чей призрак ее не оставляет (не только метафорически, а является в самое неподходящее время). Чтобы развеяться и научиться жить самостоятельно, она отправляется в Японию — там как раз планируется тур в поддержку ее новой книги. Но вместо желанного одиночества ее ожидает встреча с местным издателем Мидзогути (Цуеси Ихара), который из гостеприимства старается не оставлять европейку наедине с непонятной ей Азии.
С 20 октября, «Кинопоиск»
Фильм «Идеальный лжец» / Coup! (18+)
Сатирический триллер с Питером Сарсгаардом («Иллюзия полета», «Презумпция невиновности») и Билли Магнуссеном («Черное зеркало», «Предложение») в главных ролях. В центре сюжета — состоятельный американский журналист, изолировавшийся с семьей в поместье в разгар эпидемии «испанки» в начале прошлого века. Шеф-поваром к нему устраивается хитрый манипулятор, распространяющий вскоре влияние на весь дом.
Впервые фильм показывали на Венецианском фестивале в прошлом году.
Уже вышел, «Иви», «Кинопоиск», Kion, Okko, Wink
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