«Битлджус Билджус», «Все совпадения неслучайны» с Бланшетт и «Собиратель душ» с Кейджем: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Подай знак» / Blink Twice (18+)

Режиссерский дебют Зои Кравиц — феминистский триллер с ее женихом Ченнингом Татумом в главной роли. Он играет отмененного IT-миллионера и плейбоя Слейтера Кинга. На фешенебельной вечеринке с ним знакомятся Фрида (Наоми Аки) и ее подруга Джесс (Алиа Шокат). Обычно девушки подрабатывают на таких приемах официантками, но на этот раз решили пробраться как гостьи. Кинг приглашает их на свой частный остров, и они с радостью соглашаются.

В касте картины — Адриа Архона, Кристиан Слэйтер, Саймон Рекс, Хейли Джоэл Осмент, Левон Хоук, Лиз Карибель, Трю Маллен. А Татум выступил также одним из исполнительных продюсеров.

Уже вышел, Prime Video, Apple TV+