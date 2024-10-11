«Битлджус Билджус», «Все совпадения неслучайны» с Бланшетт и «Собиратель душ» с Кейджем: Что смотреть дома на этой неделе

Сиквел «Битлджуса» Тима Бертона, триллер Альфонса Куарона «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт, хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем, а также режиссерский дебют Зои Кравиц «Подай знак» и шпионский сай-фай «Цитадель: Диана» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Супермен и Лоис» / Superman & Lois, 4 сезон (18+)
Финальный сезон сериала про сложности в семейной жизни и воспитании детей, даже если папа — Супермена. Кларк Кент (Тайлер Хэклин из «Волчонка») и Лоис Лейн (Битси Таллок) вновь разрываются между домашними делами, отпрысками-подростками и делами государственной важности. Из-за сокращения финансирования в проекте будет меньше экшена.
С 7 октября, The CW, «Кинопоиск»
Фильм «Битлджус Битлджус» / Beetlejuice Beetlejuice (18+)
Возвращение Тима Бертона к корням — сиквел вышедшего 36 лет назад «Битлджуса», первого коммерческого успеха режиссера готических сказок с уникальным визуальным языком. В новой части Лидия Дитц (Вайнона Райдер) едет вместе с мачехой Делией (Кэтрин О’Хара) и дочерью Астрид (Дженна Ортега) в свой старый дом в городке Уинтер-Ривер, чтобы устроить поминки по отцу. Ей приходится рассказать юной Астрид про хамоватого призрака Битлджуса (Майкл Китон), который мечтал когда-то на ней жениться, и чьей имя нельзя произносить трижды. В касте картины также Моника Беллуччи (в роли мстительной жены Битлджуса). Фильм в этом году открывал Венецианский кинофестиваль.
С 8 октября, Max, Prime Video, iTunes
Фильм «Собиратель душ» / Longlegs (18+)
Триллер Осгуда Перкинса («Гретель и Гензель») с Майкой Монро, Николасом Кейджем и Блэром Андервудом. Агент ФБР Ли Хакер ищет маньяков, избежавших правосудия. Особенно ее интересует убийца по прозвищу Длинноногий, жертвами которого становились целые семьи. В ходе расследования она понимает, что как-то связана с преступником.
Кейдж также выступил одним из продюсеров картины.
С 8 октября, Kion, «Кинопоиск», Okko, Start, «Иви», Wink
Сериал «Начальная школа „Эбботт“» / Abbott Elementary, 4 сезон (18+)
Продолжение полюбившегося американским критикам мокьюментари-проекта режиссеров «Офиса» Рэндолла Айнхорна и Мэттью Сона. Место действия сериала — государственная школа в Филадельфии, которой вечно не хватает финансирования. Учителей тут играют придумавшая саму история Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»). В новом сезоне Брансон обещает кроссовер с другим шоу (каким — пока не сообщается).
С 9 октября, ABC
Сериал «Машина» / La Máquina, премьера (18+)
Драма с Гаэлем Гарсиа Берналем и Диего Луной — они играют боксера и менеджера (соответственно). Эстебан по прозвищу Машина готов уйти из большого спорта — успехи давно позади, а сил на бои все меньше. Тренер и друг Эрик уговаривает его принять участие в одном прощальном поединке. Среди сценаристов сериала — Фернанда Коппель («Как избежать наказания за убийство») и Марко Рамирез («Сыны анархии»). Режиссер — Гэбриел Рипштейн («Нарко»).
С 9 октября, Hulu, Disney+
Сериал «Проклятие» / The Curse, премьера (Showtime) (18+)
Вышедший на Showtime год назад проект теперь официально доступен и в «Амедиатеке» — комедия Нэйтана Филдера («Репетиция») с ним же и Эммой Стоун в главных ролях. Счастью молодоженов, работающих на ТВ, мешает проклятие. Его высказала рассерженная маленькая девочка, которой сначала дали сто долларов, чтобы она играла хорошо, а затем забрали обратно после снятого удачного дубля.
С 10 октября в «Амедиатеке», Showtime
Сериал «Чайная чашка» / Teacup, премьера (18+)
Хоррор-сериал, спродюсированный компанией Atomic Monster Джеймса Вана, вдохновлен бестселлером «Стрингер» Роберта Маккаммона (точнее его первые два эпизода).
На уединенном ранчо в южном штате Джорджия соседи с разными взглядами на жизнь вынуждены объединиться, чтобы противостоять смертельной угрозе. Шоураннером проекта стал Йен МакКаллок («Йеллоустоун»), главная роль у Ивонн Страховски («Рассказ служанки»).
С 10 октября, Peacock
Сериал «Внешние отмели» / Outer Banks, первая часть 4 сезона (18+)
Продолжение подросткового приключенческого сериала шоураннера Джонаса Пейт об искателях сокровищ. Идиллический отдых героев закончился в первом же эпизоде — а дальше началась борьба за выживание. Они уже переживали и атаку аллигаторов, и кораблекрушения, и взрывы. Тем интереснее, что ждет их в четвертом сезон: в финале третьего намекали, что путешествие будет касаться пирата Черная борода.
С 10 октября, Netflix
Сериал «Цитадель: Диана» / Citadel: Diana, премьера (18+)
Спин-офф шпионского сай-фай-боевика братьев Руссо (франшиза «Мстители»). Главной героиней на этот раз, как несложно догадаться по названию, стала агент уничтоженной организации «Цитадель» Диана (Матильда Де Анджелис из «Отыграть назад»). Ее внедрили в миланский преступный синдикат «Мантикора», и теперь она не знает, как выбраться из ловушки.
С 10 октября, Prime Video
Фильм «Подай знак» / Blink Twice (18+)
Режиссерский дебют Зои Кравиц — феминистский триллер с ее женихом Ченнингом Татумом в главной роли. Он играет отмененного IT-миллионера и плейбоя Слейтера Кинга. На фешенебельной вечеринке с ним знакомятся Фрида (Наоми Аки) и ее подруга Джесс (Алиа Шокат). Обычно девушки подрабатывают на таких приемах официантками, но на этот раз решили пробраться как гостьи. Кинг приглашает их на свой частный остров, и они с радостью соглашаются.
В касте картины — Адриа Архона, Кристиан Слэйтер, Саймон Рекс, Хейли Джоэл Осмент, Левон Хоук, Лиз Карибель, Трю Маллен. А Татум выступил также одним из исполнительных продюсеров.
Уже вышел, Prime Video, Apple TV+
Сериал «Дорогуша» / Sweetpea, премьера (18+)
Британская черная комедия-бенефис звезды Fallout Эллы Пернелл. Она играет милую тихоню Рианнон, которую не замечают ни коллеги, ни даже кассир в супермаркете. Устав заслуживать внимания окружающих, она решает привлечь его максимально радикально: убить тех, кто относился к ней, как к пустому месту.
Режиссером шоу, основанного на одноименном романе СиДжей Скьюз, выступила Элла Джонс («Малыш»), адаптированный сценарий писали в том числе Керсти Суэйн («Беги») и Крисси Даккер («Убивая Еву»).
С 10 октября, Sky, Starz
Сериал «Все совпадения неслучайны» / Disclaimer, премьера (18+)
Психологический триллер Альфонсо Куарона (он тут и режиссер, и сценарист) основан на одноименной книге Рени Найт. Известная тележурналистка Кэтрин (Кейт Бланшетт) узнает себя в героине романа, посвященного секретам, которые она всю жизнь тщательно скрывала.
В касте одного из главных сериалов осени также Кевин Клайн («Рыбка по имени Ванда»), Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл («Призрачная нить») и Луис Патридж («Энола Холмс»). Операторами выступили Эммануэль Любецки («Гравитация», «Дитя человеческое») и Бруно Дельбоннель («Амели», «Фауст», «Франкофония»). Премьера сериала была на Венецианском кинофестивале в этом году.
С 11 октября, Apple TV+
Фильм «Диван для мамы» / Mother, Couch (18+)
Драмеди о поколенческом разрыве и травмах детско-родительских отношений. В мебельный магазин заходит женщина (Эллен Берстин), садится на диван и отказывается с него вставать. Проблему местный менеджер пытается решить с помощью ее троих детей — сыновей Дэвида (Юэн Макгрегор) и Граффадда (Рис Иванс) и дочери Линды (Лара Флинн Бойл). Для шведского режиссера Никласа Ларссона картина стала дебютом .
С 11 октября, «Кинопоиск»
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