Победитель Канн «Анора», «Ежик в тумане» и «Огниво»: что смотреть в кинотеатрах в октябре 2024-го

Сказка «Огниво», победившая в Каннах картина «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в касте, спродюсированный Люком Бессоном комедийный боевик «Агент на уик-энд», а также байопик Трампа и «Ежик в тумане» впервые на большом экране — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный российский прокат во второй месяц осени.
«Другой человек» / A Different Man (18+)
Черную комедию дебютанта Аарона Шимберга показывали в основном конкурсе Берлинале в этом году. Карьера актера Эдварда не задалась: его не берут на работу в кино из-за опухолей на лице. Тогда он решается на экспериментальное лечение, но изменение внешности оказывается не равным перемене участи. Себастиан Стэн получил за эту роль «Серебряного медведя». Также в касте фильма, балансирующего между вайбами Дэвида Кроненберга и Вуди Аллена, Ренате Реинсве из «Худшего человека на свете» и артист с нейрофиброматозом Адам Пирсон («Побудь в моей шкуре»).
С 3 октября
«Агент на уик-энд» / Weekend in Taipei (18+)
Спродюсированный Люком Бессоном комедийный боевик с Люком Эвансом в главной роли. Он играет спецагента, рассекающего на авто по улицам Тайбэя с очередной невыполнимой миссией и пытающегося не влюбиться снова в бывшую — перевозчицу, работающую на преступный синдикат (Гвэй Лунь Мэй). Режиссером экшена и соавтором сценария выступил Джордж Хуан («Среди акул»).
С 3 октября
«Василиса и хранители времени» (6+)
Режиссер отмеченного в Каннах «Такси-блюза» и «Острова» Павел Лунгин дебютирует в детском кино. По сюжету волшебника из дальней вселенной хранители времени отправляют на Землю, где живет его внучка Василиса, также обладающая магическими способностями. Параллельно девочка-тинейджер знакомится с блогершей Дашей, которая, узнав о ее даре, хочет с его помощью заполучить вечную молодость. В касте фэнтези — Сергей Гармаш, Маша Кошина, Дарья Мороз, Антон Рогачев, Юрий Кузнецов, Дмитрий Куличков и многие другие.
С 3 октября
«Ужасающий 2» / Terrifier 2 (2022) (18+)
В России 10 октября выйдет третья — новая — часть «В»-франшизы про демонического клоуна-психопата. Поэтому параллельно зрителям решили напомнить, что же происходило в первых двух, и выпустили их в повторный прокат. А там были — жестокие убийства, фонтаны крови и девушки, каждая из которых надеется стать финальной. Как известно, по законам хорроров выжить должна только она — final girl.
С 3 октября
«Особенности национальной больницы» (18+)
Бодрое драмеди по сценарию Александра Рогожкина («Особенности национальной охоты», «Кукушка») показывали на кинофестивале в Выборге в этом году. Немец Вернер Мюллер (Карл Филлип Бенцшавель) устраивается волонтером в неврологическое отделение петербургской больницы. Как и обычно у Рогожкина, через многочисленные комические ситуации и страдания юного Вернера рассказывается об особенностях не столько национальной медицины, сколько русского характера.
Режиссером фильма стал Станислав Светлов («Ада»), в касте также Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Виктор Бычков и музыканты Олег Гаркуша и Аркадий Укупник.
С 3 октября
«Жизнь» / Sterben (18+)
Драма Маттиаса Гласнера («Подводная лодка») с Ларсом Айдингером и Лилит Штангенберг в главных ролях получила на Берлинале-2024 приз за лучший сценарий. Это история одной когда-то счастливой семьи: 70-летняя мама учится жить самостоятельно, когда ее муж из-за деменции оказывается в доме престарелых, сын-дирижер пытается сочинить композицию под названием «Смерть», а сестра с проблемами с алкоголем заводит роман со стоматологом.
С 3 октября
«Королевство» (18+)
Драма дебютантки Татьяны Рахмановой на фестивале «Маяк» в прошлом году получила приз за лучшую операторскую работу (Алишера Хамидходжаева). Это снятая полудокументальной камерой страшная и красивая сказка про никому ненужных принцесс и принцев — выпускников детских домов. На государственное пособие на покупку жилья они арендуют на один день коттедж с бассейном, из которого после вечеринки не хотят выезжать. Так их особняк превращается сначала в личное королевство, а затем — крепость, взять которую можно только штурмом. Вместе с профессиональным актерами (Иваном Решетняком и Дарьей Кашириной) в картине снялись артисты с опытом жизни в детдомах.
С 3 октября
«Говорит Земля!» (12+)
Комедия Евгения Корчагина («Война семей») с Ириной Горбачевой, Антоном Филипенко, Степаном Девониным, Еленой Подкаминской и Гошей Куценко в касте. Далекий от экоактивизма шахтер Стас (Филипенко) после несчастного случая начинает слышать, что говорит Земля. Выясняется, что до глобальной катастрофы, когда человечество постигнет участь динозавров, осталось совсем чуть-чуть. Но Стасу никто не верит, считая его сумасшедшим.
С 3 октября
«Досье "Черная канарейка"» / Canary Black (18+)
Боевик с Кейт Бекинсейл в главной роли поставил Пьер Морель, режиссер «Заложницы» и «Из Парижа с любовью». Агентша ЦРУ Эйвери Грейвс вынуждена вести переговоры с террористами, похитившими ее мужа. Поставив на кон репутацию, она соглашается добыть для них секретные сведения. После кинотеатрального проката у картины будет цифровой релиз на Amazon Prime (с 24 октября).
С 3 октября
«История двух сестер» / Janghwa, Hongryeon (2003) (18+)
Хоррор Ким Джи-уна, основанный на народной сказке, стал в 2003-м самым кассовым корейским фильмом в прокате США. (И породил ремейк «Незваные» с Эмили Браунинг в главной роли.) В России на большом экране картину показывают впервые. После продолжительного нахождения в психиатрической больнице сестры Су-ми (Лим Су-джон) и Су-ен (Мун Гын-ен) возвращаются в родной дом, где их папа теперь живет с нервной мачехой, а еще — творятся очень странные дела.
С 10 октября
«Ужасающий 3» / Terrifier 3 (18+)
Новая часть хоррор-франшизы, в которой все так плохо, что даже хорошо, выходит поближе к Хеллоуину, хотя действие в ней происходит под Рождество. Зловещий клоун-маньяк Арт (неизменный Дэвид Ховард Торнтон) будет охотиться за жителями мирно спящего в ожидании подарков округа Майлз.
С 10 октября
«Руки Вверх!» (12+)
Вслед за «Иванушками», «Королем и Шутом» и «Комбинацией» свой именной кинопроект появился и у группы «Руки Вверх!». Это история успеха Сергея Жукова — как он из живущего в небольшом Дмитровграде юноши, мечтавшего впечатлить понравившуюся девушку, превратился в поп-звезду. Главную роль в байопике играет Влад Прохоров («Исправление и наказание»), сам Жуков и Алексей Потехин (тот самый клавишник из первого состава) тоже появятся. Режиссером фильма стал Аскар Узабаев («Теща»).
С 10 октября
«Сидони в Японии» / Sidonie au Japon (16+)
Мелодрама с Изабель Юппер и Аугустом Дилем (тот самый Воланд из недавней экранизации «Мастера и Маргариты»). Популярная французская писательница Сидони тоскует по умершему мужу, чей призрак ее не оставляет (не только метафорически, а является в самое неподходящее время). Чтобы развеяться и научиться жить самостоятельно, она отправляется в Японию — там как раз планируется тур в поддержку ее новой книги. Но вместо желанного одиночества ее ожидает встреча с местным издателем Мидзогути (Цуеси Ихара), который из гостеприимства старается не оставлять европейку наедине с непонятной ей Азии.
С 10 октября
«Команда зачистки» / The Clean Up Crew (18+)
Боевик с Джонатоном Риз Майерсом («Матч поинт»), Мелиссой Мео («Боец») и Антонио Бандерасом. Шивон и Алекс зачищают места преступлений. Выполняя очередное задание, они обнаруживают чемодан с деньгами, который уже разыскивают и опасные гангстеры и коррумпированные силовики. Режиссером картины выступил Джон Кейес («Охота на киллера», «Месть банши»).
С 10 октября
«Малышарики. День рождения» (0+)
За детский контент взялся не только Павел Лунгин, но и режиссер «Питер FM» и «Еще одного года» Оксана Бычкова. Вместе с Катериной Савчук («Малышарики») она поставила игровую картину об антропоморфных зверятах из анимационного приквела «Смешариков», рассчитанного на самых юных зрителей. По сюжету Мама (Елизавета Боярская) и Папа (Константин Хабенский) готовятся к первому дню рождения своей дочери Малышки. Они покупают подарок в необычном магазине, даже не заглянув в коробку. Там оказываются ожившие игрушки — Малышарики.
С 10 октября
«Фантастическое путешествие» / Bookworm (12+)
Новозеландский приключенческий фильм для семейного просмотра с Элайджей Вудом и Нелл Фишер из «Очень странных дел». После долгих лет отсутствия несерьезный папа, работающий фокусником, возвращается в жизнь юной умницы и отличницы Милдред. Вместе они отправляются в путешествие на поиски исчезающего вида пантер, в котором научатся слышать и понимать друг друга. Режиссером картины стал Ант Тимпсон, уже работавший с Вудом над комедийным триллером «Иди к папочке».
С 10 октября
«Анора» / Anora (16+)
Драма Шона Бэйкера («Проект "Флорида"», «Красная ракета») с российскими актерами Марком Эйдельштейном, Юрой Борисовым, Дарьей Екамасовой и Алексеем Серебряковым в касте победила в этом году на Каннском кинофестивале. Стриптизерша из Бруклина Анора, она же Эни, (Майки Мэдисон) встречает сына русского олигарха Ивана, за которого после пары приватных танцев и ночи вместе спешно выходит замуж в Вегасе. Но его родителей не слишком устраивает невестка из секс-индустрии, поэтому они делают все, чтобы расстроить их брак. Например, просят разобраться Тороса (Карен Карагулян) вместе с подельниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Борисов).
С 17 октября
«Ежик в тумане» (1975) и «Сказка сказок» (1979) (0+)
Культовые мультфильмы Юрия Норштейна «Ежик в тумане» и «Сказка сказок», которыми восхищались Хаяо Миядзаки, Иосиф Бродский и Резо Габриадзе, можно будет увидеть на большом экране. Хотя многие зрители знают их буквально покадрово, ранее они в широкий прокат не выходили.
С 17 октября
«Спи» / Jam (18+)
Корейский комедийный хоррор дебютанта Ю Джэ-сона показывали на Каннском кинофестивале в прошлом году. Это история счастливых молодоженов Хен-су (Ли Сон-гюн) и Су-джин (Чон Ю-ми), чья жизнь меняется в ожидании ребенка. Будущий отец начинает страдать от лунатизма, как будто по ночам превращаясь в кого-то другого.
С 17 октября
«Кореша» (18+)
Комедия с Никитой Кологривым — спин-офф из киновселенной «Земы» и основана на сериале «Макс и Гусь». По сюжету Макс (как раз Кологривый) угоняет коллекционный кадиллак местного авторитета Германа Эдуардовича (Михаил Горевой). Разбираться с проблемами, которые в связи с этим появились у его друга, помогает Гусь (Владимир Карпук). В касте также Георгий Дронов, Глеб Калюжный, Надежда Самбурская, Микита Воронов и многие другие.
С 17 октября
«Черный чай» / Black Tea (18+)
Чувственную и завораживающую драму Абдеррахман Сиссако («Тимбукту», «Бамаку») показывали в этом году в основном конкурсе Берлинале. Это история африканки Айи (Нина Мелу), которая сбегает прямо из-под венца в родном Кот-д’Ивуаре. В поисках себя она едет в Китай, где находит призвание в проведении чайных церемоний в местном магазине. А еще — настоящую любовь, которой не страшны национальные и расовые предрассудки.
С 17 октября
«Свидание с монстром» / Woman of the Hour (18+)
Режиссерский дебют актрисы Анны Кендрик основан на реальных событиях — истории серийного убийцы Родни Алькала. По сюжету Шерил Брэдшоу (сама Кедрик) участвует в ТВ-шоу по поиску пары «Игра в свидание». За ее сердце в программе борется в том числе остроумный холостяк Родни (Дэниэл Дзоватто). Вскоре женщине начинает казаться, что с ее новым знакомым что-то не так. Премьера триллера была на фестивале в Торонто в прошлом году.
С 17 октября
«Огниво» (6+)
Блокбастер Александра Войтинского («По щучьему велению») основан на сказке Андерсена, но обходится с сюжетом достаточно вольно. В этой версии главной герой Ваня (Роман Евдокимов) — трикстер и авантюрист, который легко может обвести любого вокруг пальца. Однажды он находит волшебное огниво, из которого появляется юная принцесса Даша (Антонина Бойко) и просит его о помощи. В касте картины — Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин, Ирина Горбачева и другие. За костюмы, как и в «По щучьему велению», отвечает в том числе Надежда Васильева.
С 24 октября
«Пришелец» (12+)
Сай-фай Ивана Соснина («Юг», «Далекие близкие») показывали в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля (единственным из российских картин) в этом году. Это история про слабослышащего деревенского дурачка Лешу (Максим Стоянов). Он живет в доме из мусора, рисует круги на полях и пытается ловить радиоволны в надежде вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Однажды его отчаянный зов вдруг оказывается услышан.
С 24 октября
«Встретимся вчера» (16+)
Ромком с вайбами «Дня сурка», а также Аглаей Тарасовой и Артемом Ткаченко в касте. За несколько лет брака Аня и Сергей успели сильно надоесть друг другу. Когда они все же решаются развестись, добраться до ЗАГСА оказывается не так просто. Каждый раз они почему-то возвращаются в свою квартиру, а время как будто застыло. Снял фильм Александр Богуславский («За гранью реальности»), а спродюсировали его — братья Андреасян.
С 24 октября
«Время жить» / We Live in Time (18+)
Образцовая мелодрама Джона Кроули («Щегол», «Бруклин») с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Это история любви амбициозной Альмут, мечтающей стать шеф-поваром, и романтика Тобиаса: от первой встречи и счастливого брака до серьезных испытаний, когда у нее вдруг обнаруживают неизлечимую болезнь. Сценарий картины написал Ник Пэйн, известный по работе над сериалом «Корона».
С 31 октября
«Ученик. Восхождение Трампа» / The Apprentice (18+)
Байопик Дональда Трампа в режиссуре Али Аббаси («На границе миров») вошел в основную программу Каннского кинофестиваля в этом году. Экс-президента США в нем играет Себастиан Стэн. В центре сюжета, впрочем, не политическая, а бизнес-карьера Трампа. В картине также снялись Джереми Стронг и Мария Бакалова.
С 31 октября
«Возвращение попугая Кеши» (6+)
Комедия Олега Асадулина («Тест на беременность 2») для семейного просмотра. От школьного учителя географии Митяя (Никита Кологривый) уходит невеста Лера (Оксана Акиньшина). В расстроенных чувствах он находит говорящего попугая из древнего рода Иннокентия. Кеша обещает помочь новому знакомому вернуть возлюбленную и превратиться в лучшую версию себя.
С 31 октября
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