Победитель Канн «Анора», «Ежик в тумане» и «Огниво»: что смотреть в кинотеатрах в октябре 2024-го

«Особенности национальной больницы» (18+)

Бодрое драмеди по сценарию Александра Рогожкина («Особенности национальной охоты», «Кукушка») показывали на кинофестивале в Выборге в этом году. Немец Вернер Мюллер (Карл Филлип Бенцшавель) устраивается волонтером в неврологическое отделение петербургской больницы. Как и обычно у Рогожкина, через многочисленные комические ситуации и страдания юного Вернера рассказывается об особенностях не столько национальной медицины, сколько русского характера.

Режиссером фильма стал Станислав Светлов («Ада»), в касте также Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Виктор Бычков и музыканты Олег Гаркуша и Аркадий Укупник.

С 3 октября