«Пингвин», «Комбинация» и «Идеальная пара»: главные сериалы сентября 2024-го

Спин-офф «Бэтмена» «Пингвин» с неузнаваемым Колином Фареллом, приключения ведьмы из вселенной Marvel «Это все Агата», байопик герлз-бэнда из 1990-х «Комбинация», детектив с Николь Кидман «Идеальная пара», а также мрачный триллер «Трасса», третий сезон «Триггера» и кэмп-хоррор Райана Мерфи «Гротеск» с бойфрендом Тейлор Свифт Трэвисом Келси в касте — рассказываем о главных сериалах первого месяца осени.
«Любопытная Варвара», премьера (6+)
Наивный, но обаятельный детский детектив о юной сыщице (в духе Уэса Андерсона!) стал лучшим сериалом на фестивале «Пилот». 10-летняя Варя (Полина Айнутдинова) — вундеркинд, она интересуется криминалистикой и мечтает раскрывать преступления. На лето девочка приезжает погостить к бабушке с дедушкой в поселок Верховой, в котором, как вскоре выясняется, творятся очень странные дела.
Шоу основано на серии книг Георгия Ланского. Экранизировать их взялся Юрий Коробейников — оператор «Слова пацана».
С 1 сентября, Wink
«Жизнь по вызову», 3 сезон (18+)
Сериал Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли продолжает показывать (с позиций male gaze), как якобы устроена секс-работа. В касте, помимо Прилучного, Лиза Моряк, Виктория Маслова, Александр Дьяченко, Янина Студилина, Михаил Горевой, Александр Яцко и другие. Авторами сценария выступили Алексей Гравицкий и Анна Кулаева.
С 1 сентября, Kion
«Третье сентября», премьера (18+)
Комедия с вайбами «Дня сурка» и «Горько!» вдохновлена мемами про песню Михаила Шуфутинского. На мальчишнике накануне назначенной на 3 сентября свадьбы Витя (Павел Рассомахин) напивается с друзьями Вовой (Александр Колесников) и Валерой (Максим Белбородов) так, что не помнит происходившее с ними. На следующий день на регистрации кто-то присылает его невесте Маше (Арина Постникова) какое-то сообщение, после чего она спешно убегает и уезжает из города. А Витя с друзьями застревает в 3 сентября, пытаясь спасти свой будущий брак и понять, что же случилось. В касте также Максим Лагашкин, Юлия Топольницкая, Алика Смехова, Павел Деревянко, Ольга Дибцева. Режиссером проекта стал Феликс Герчиков («Трейдер»).
Со 2 сентября, ТНТ, «Кинопоиск»
«Медленные лошади» / Slow Horses, 4 сезон (18+)
Продолжение шпионского триллера о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Четвертый сезон вновь основан на книге Мика Геррона — на этот раз это рассказывающая о расследовании терактов в Лондоне «Spook Street» (всего в серии о Лэмбе 11 романов, но проект пока продлен лишь до пятого сезона).
С 4 сентября, Apple TV+
«Соври мне» / Tell Me Lies, 2 сезон (18+)
Продолжение молодежной мелодрамы про созависимость. Напомним, по сюжету красавица Люси (Грэйс Ван Паттен) завела роман с типичным «плохим парнем» Стивеном (Джексон Уайт). Но выйти из этих токсичных отношений оказалось не так просто. Во втором сезоне Стивен вернется в жизнь Люси. Сериал основан на одноименном бестселлере Каролы Лаверинг, а спродюсировала его среди прочих Эмма Робертс («Американская история ужасов»).
С 4 сентября, Hulu
«Идеальная пара» / The Perfect Couple, премьера (18+)
Детективный мини-сериал с Николь Кидман в главной роли — экранизация популярного романа Элин Хильдебранд. Действие происходит на курортном острове Нантакет в разгар свадебного сезона (кстати, туда после одного из отпусков переехала сама Хильдебранд). К матримониальному торжеству готовится одна из самых богатых местных семей, но за несколько часов до церемонии на берегу океана находят труп, и ее гости и участники автоматически становятся подозреваемыми. Среди них — автор детективов Грир, ее муж Тэг (Лив Шрайбер), сын Бенджи (Билли Хоул), невестки Амелия (Ив Хьюсон) и Эбби (Дакота Фаннинг) и другие. Поставила проект Сюзанна Бир, уже работавшая с Кидман в сериале «Отыграть назад».
С 5 сентября, Netflix
«Трасса», премьера (18+)
Мрачный триллер Душана Глигорова в видении оператора Батыра Моргачева и по сценарию Олега Маловичко — все вместе они уже работали над детективом «Хрустальный». У судьи Светланы (Карина Разумовская) пропадает приемная дочь Кира (Елизавета Ищенко), следы ведут в тихий курортный город, где и она сама когда-то жила. Прибыв туда, она узнает, что здесь уже исчезали девушки типажа Киры, а еще — маленькая девочка расстреляла свою семью. Разбираться в случившемся и тайнах прошлого ей помогает местная следовательница Эльвира (Анна Михалков). В касте сериала также Александр Ильин, Семен Серзин, Геннадий Смирнов, Сергей Уманов и многие другие.
С 5 сентября, Okko
«Комбинация», премьера (16+)
Байопик- оммаж первого российского герлз-бэнда, в своих поп-частушках иронично осмыслившего коллективное бессознательное ранних 1990-х с их дефицитом, денежной профессией бухгалтера и мечтой о заграничных принцах. Продюсера-мечтателя Александра Шишинина, создавшего «Комбинацию», играет Никита Кологривый, солистку Татьяну Иванову — наша кавер-герл Елизавета Базыкина, вторую вокалистку Алену Апину — Анастасия Уколова. Режиссером ностальгического проекта о времени больших ожиданий стал Никита Власов («Лада Голд»), написавший сценарий вместе с Егором Чичкановым (тоже «Лада Голд» и «И снова здравствуйте!»). В касте также Полина Гухман, Павел Прилучный, Даниил Воробьев и Аскар Ильясов (в роли Бари Алибасова!).
С 6 сентября, Wink
«Зорро» / Zorro, премьера (18+)
В приключенческом сериале маску мстителя Зорро примерил Жан Дюжарден, звезда «Артиста». По сюжету Диего де ла Вега остепенился, женился на Габриэле (Одри Дана), стал мэром Лос-Анджелеса и забыл о своем героическом альтер эго. Все меняется, когда беспринципный бизнесмен (Эрик Эльмоснино) начинает устанавливать в городе свои порядки. Диего вновь берет в руки рапиру. Авторами сценария выступили Ноэ Дебре («Дипан») и Бенжамин Шарби («Предчувствие»).
С 6 сентября, Paramount +, «Амедиатека»
«Великий Север» / The Great North, 5 сезон (18+)
Продолжение комедийного мультсериала, спродюсированного автором «Закусочной Боба» Лореном Бушаром. Это история отца-одиночки, воспитывающего троих сыновей и одну дочь на ледяных просторах Аляски. В новом сезоне анимационная семья опять будет попадать во всевозможные нелепые ситуации.
С 8 сентября, Fox
«Моя гениальная подруга» / L'amica geniale, 4 сезон (18+)
Продолжение истории про токсичную дружбу — экранизация серии отчасти автобиографичных неаполитанских бестселлеров Элены Ферранте. В четвертом и финальном сезоне главные героини — Лену и Лила — уже взрослые женщины, которые все также не могут разобраться в своих запутанных отношениях друг с другом, основанных на травмах из детства и юности. Протагонисток теперь играют Альба Рорвахер и Ирен Майорино.
С 9 сентября, HBO
«Костя — Вера», премьера (16+)
В спин-оффе «Ворониных» на первый план выходят Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова). Например, он будет пытаться избавиться от переехавшего к ним будущего зятя Сережи (Николай Новоселов), хотя сам когда был на его месте и не нравился Галине Ивановне (Анна Фроловцева). К своим ролям в сериале вернулись также Станислав Дужников и Юлия Куварзина, а среди новичков — Елена Бирюкова и Карина Орлова, которая теперь играет дочь Кости и Веры Машу (в оригинале это была Мария Ильюхина).
С 9 сентября, СТС
«Жить жизнь», 2 сезон (18+)
Продолжение психологического триллера с элементами детектива от команды «Содержанок». Во втором сезоне Аня (Любовь Аксенова) попытается привлечь к уголовной ответственности организаторов закрытого клуба, в котором учат манипулировать девушками. А еще — построить здоровые отношения с Матвеем (Роман Васильев). В новых сериях к своим ролям вернулись Юрий Чурсин, Владислав Ценев и Дарья Мороз (она же — шоураннер проекта!), также к касту присоединились Кристина Кучеренко и Павел Попов. В основе сценария — вновь книга Анны Богинской (уже вторая).
С 12 сентября, Start
«Старик» / The Old Man, 2 сезон (18+)
Экранизация бестселлера Томаса Перри с Джеффом Бриджесом, доказывающим, что старикам тут место. Бывший агент ЦРУ Дэн Чейз однажды просто дезертировал, устав от службы. Спустя много лет его вдруг находят наемные убийцы. Помимо Бриджеса, в экшене снялись Джон Литгоу, Эми Бреннеман и Алиа Шокат. Во втором сезоне главные герои отправятся на поиски похищенной дочери Чейза (как раз Шокат).
С 12 сентября, FX
«Три женщины» / Three Women, премьера (18+)
Драма основана на реальной истории и одноименном документальном романе Лизы Таддео. Журналистка Джиа (Шейлин Вудли) пребывает в глубоком экзистенциальном кризисе. Чтобы прийти в себя, она отправляется в путешествие по родной Америке и находит трех героинь, о которых хочет рассказать миру. Это замужняя Лина (Бетти Гилпин), мечтающая завести любовника, чтобы снова почувствовать себя желанной. Слоун (ДеВанда Уайз), которую супруг заставляет спать с другими мужчинами. И Мэгги (Габриэль Криви), пережившая в юности сексуализированное насилие со стороны школьного учителя. Среди постановщиц проекта — Луиза Фридберг («Расскажи мне свои секреты», «Карточный домик») и Ким Со-ен («Хорошая борьба»).
С 13 сентября, Starz
«Как умереть в одиночестве» / How to Die Alone, премьера (18+)
Комедию о перемене участи придумала Наташа Ротуэлл («Белый лотос»), и она же сыграла в ней главную роль. Мэл настолько погрязла в рутине и одиночестве, что в списке контактов на случай экстренных ситуаций у нее указана она сама. Оказавшись именно в такой (получив травму на работе), женщина решает, что это знак: пора начинать действительно жить, а не просто существовать.
С 13 сентября, Hulu
«LEGO Звездные войны: Восстанови Галактику» / Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy, премьера (12+)
Анимационный мини-сериал из франшизы «Звездных войн» LEGO. Это история обычного мальчика Сига Гриблинга, который случайно активирует мощнейший артефакт — тот может переписывать реальность. А вот вернуть все обратно не так просто — для этого надо отыскать неуловимого джедая где-то на краю далекой Галактики. Сига озвучивает Гейтен Матараццо из «Очень странных дел».
С 13 сентября, Disney+
«Король Талсы» / Tulsa King, 2 сезон (18+)
Продолжение криминальной драмы от создателей «Озарка», «Йеллоустоуна» и «Подпольной империи» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Напомним, мафиози Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал вышел на свободу, отбыв срок в 25 лет. Босс отправляет его в город Талса штата Оклахома, чтобы здесь он основал новую преступную сеть. Во втором сезоне Дуайт продолжит пытаться устанавливать свои порядки и конфликтовать с местными бизнесменами, а еще — с мафией из Канзас-Сити.
С 15 сентября, Paramount+
«Исправление и наказание», 2 сезон (16+)
Первый сезон комедии с Анной Михалковой в роли простодушной надзирательницы колонии-поселения сняла Анна Пармас («Давай разведемся»). В нем главная героиня пыталась перевоспитать родственников, отбывающих здесь же наказание. В продолжении она пересмотрит свои наивные представления о людях и человеческой природе вообще. Из каста во втором сезоне выбыл Тимофей Трибунцев, а за режиссуру теперь отвечает Эдуард Парри («Ангелы района»).
С 16 сентября, ТНТ, Premier
«Это все Агата» / Agatha All Along, премьера (18+)
Спин-офф хитового сериала Marvel «Ванда/Вижн» о ведьме Агате Харкнесс (Кэтрин Хан). Ее освобождает из аномалии Уэствью подросток Билли (Джо Лок) и уговаривает пройти магическую полосу испытаний. Если у Агаты все получится, она вернет себе утраченные силы (а заодно узнает, что движет ее новым знакомым). В проекте также снялись Обри Плаза и Пэтти Люпон, а его шоураннером выступила Жаклин Шеффер, сценаристка «Ванды/Вижн». Она же поставила несколько эпизодов. Кроме нее в режиссерской команде также Ганджа Монтейру («Уэнсдэй», «Ведьмак») и Рэйчел Голдберг («Поколение «Ви“», «Американская история ужасов»).
С 18 сентября, Disney+
«Пингвин» / The Penguin, премьера (18+)
Вселенная DC ответит Marvel также спин-оффом — «Бэтмена» Мэтта Ривза. По сюжету Оз Кобблпот (почти неузнаваемый Колин Фаррелл) решает стать во главе преступного мира Готэма после смерти Кармайна Фальконе. Но он не единственный претендует на верховенство — и на мрачных улицах разворачивается настоящая битва. В касте проекта (с вайбом культового «Сопрано»!) Кристин Милиоти, Майкл Келли и Клэнси Браун, режиссуру доверили Крэйгу Зобелу («Мейр из Исттауна»), а Ривз выступает как исполнительный продюсер.
С 19 сентября, HBO
«Триггер», 3 сезон (18+)
Продолжение истории психолога Артема Стрелецкого (Максим Матвеев), использующего жесткие методы работы с пациентами. Действие третьего сезона разворачивается после событий полного метра «Триггер. Фильм». Попытавшись скрыться от прошлого в родном городе у моря, Стрелецкий все же возвращается в Москву и даже берет новых пациентов. В режиссерском кресле вновь Игорь Твердохлебов («Библиотекарь»), в касте — Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и теннисистка Светлана Кузнецова в роли спортсменки.
С 19 сентября, «Кинопоиск»
«Чрезвычайно королевский скандал» / A Very Royal Scandal, премьера (18+)
Сериал «Корона» закончился, а скандалы в британской королевской семье — нет. Проект посвящен знаменитому интервью журналистки Эмили Мейтлис (Рут Уилсон) с принцем Эндрю (Майкл Шин). В нем он высказался об обвинениях в сексуализированном насилии и дружбе с Джеффри Эпштейном. Постановщиком художественной истории по мотивам реальных событий стал Джулиан Джаррольд, работавший как раз над «Короной».
С 19 сентября, Prime Video
«Сумерки богов» / Twilight of the Gods, премьера (18+)
Анимационный сериал по сценарию Зака Снайдера, Джея Оливы («Темный рыцарь: Возрождение легенды. Часть 1») и Эрика Карраско («Основание») основан на скандинавской мифологии. И рассказывает о событиях, которые привели к разрушению Мидгарда и Асгарда. Музыку для проекта написал в том числе композитор Ханс Циммер.
С 19 сентября, Netflix
«Модный дом» / La Maison, премьера (18+)
Французская драма о буднях и интригах модного дома. Карьера дизайнера Винсента ЛеДю (Ламбер Вильсон) висит на волоске после того, как в сети завирусился скандальный ролик с его участием. Ситуацией пытается воспользоваться его бывшая муза Перл (Амира Касар), она объединяет усилия с другим дизайнером Паломой (Зита Анро), чтобы занять в компании высокий пост. Режиссерами проекта стали Дэниэл Гру («Люпен», «Викинги») и Фабрис Гобер («На зов скорби»).
С 20 сентября, Apple TV+
«Извне» / From, 3 сезон (18+)
Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса. В продолжении заложники странной локации продолжат пытаться выжить и сбежать. К звезде сериала Хэролду Перрино в третьем сезоне присоединились Роберт Джой и Саманта Браун.
С 22 сентября, MGM+
«Гротеск» / Grotesquerie, премьера (18+)
Шоураннер «Американской истории ужасов» Райан Мерфи запустил новый кэмп-хоррор. Его главные героини — детектив Лоис Трайон (Ниси Нэш) и ее сестра, монахиня и журналистка Меган (Микаэла Даймонд). Вместе они расследуют серию жестоких убийств, произошедших в маленьком городке. Среди козырей «Гротеска» — камео Трэвиса Келси, американского футболиста и бойфренда Тейлор Свифт.
С 25 сентября, FX
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon, 2 сезон (18+)
Спин-офф неубиваемых (сложно удержаться от этой метафоры) «Ходячих мертвецов». Первый сезон был посвящен мытарствам Диксона (Норман Ридус) во Франции, во втором на поиски друга в Европу отправится Кэрол (Мелисса Сюзанн МакБрайд). На этот раз основное действие будет происходить в Испании. Кстати, проект уже продлен на еще один сезон.
С 29 сентября, AMC
«Симпсоны» / The Simpsons, 36 сезон (18+)
Мультсериал, в котором уже было абсолютно все, возвращается с новым сезоном. В нем обещают празднование дня рождения Барта, пародию на «Белый лотос» («Желтый лотос») и оммаж Рэю Брэдбери.
С 29 сентября, Fox
«Закусочная Боба» / Bob's Burgers, 15 сезон (18+)
Еще один анимационный долгожитель Fox — ситком о семье, владеющей закусочной в небольшом городе — вернется с 15 сезоном. В новых сериях Боб будет бороться со своими внутренними страхами, а его дочь Тина станет анонимной колумнисткой в школьной газете.
С 29 сентября, Fox
«Крапополис» / Krapopolis, 2 сезон (18+)
Анимационный комедийный сериал придумал Дэн Хармон, создатель «Рика и Морти». В Древней Греции люди, боги и монстры живут, как одна большая дисфункциональная семья. А еще — пытаются управлять полисом. В озвучивании сериала приняли участие Ричард Айоади («Субмарина»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»), Бен Стиллер и многие другие. Проект уже продлен на третий сезон.
С 29 сентября, Fox
«Фарма», премьера (18+)
Сериал с Марком Эйдельштейном в главной роли критики называют российской версией «Во все тяжкие». Он играет 18-летнего Артема с редким генетическим заболеванием — миодистрофией. Помочь ему может только дорогостоящее лекарство, которое невозможно получить легально, хотя его старший брат Миха (Никита Павленко) и пытается. Тогда они решают изготовить его подпольно, открыв тайную фармакологическую лабораторию. В драмеди также снялись Сергей Гилев и Александр Головин, а поставила криминальную историю Мария Кравченко («Жена олигарха»). Проект должен был выйти в мае, но релиз перенесли на сентябрь.
Сентябрь, Premier
«Последний богатырь. Наследие», премьера (6+)
Сериальный сиквел популярной у зрителей кинофраншизы. В продолжении речь пойдет о поколении детей — богатырки Марьи (Арина Рожкова из «Лэйт Найт Скул») и колдуньи Софьи (Эвелина Мазурина из «Нулевого пациента»). Они будут бороться со злом, которое угрожает Белогорью: Марья — в настоящем времени, Софья — в прошлом, когда их пап Илья Муромец (Виктор Хориняк) был еще молодым. В касте проекта также Владислав Ветров, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Дмитрий Лысенков, Кирилл Зайцев, Александра Урсуляк, Татьяна Догилева и многие другие. Режиссером сериала стал Антон Маслов («Поехавшая», «Вампиры средней полосы»).
Сентябрь, Start
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