«Пингвин», «Комбинация» и «Идеальная пара»: главные сериалы сентября 2024-го

«Третье сентября», премьера (18+)

Комедия с вайбами «Дня сурка» и «Горько!» вдохновлена мемами про песню Михаила Шуфутинского. На мальчишнике накануне назначенной на 3 сентября свадьбы Витя (Павел Рассомахин) напивается с друзьями Вовой (Александр Колесников) и Валерой (Максим Белбородов) так, что не помнит происходившее с ними. На следующий день на регистрации кто-то присылает его невесте Маше (Арина Постникова) какое-то сообщение, после чего она спешно убегает и уезжает из города. А Витя с друзьями застревает в 3 сентября, пытаясь спасти свой будущий брак и понять, что же случилось. В касте также Максим Лагашкин, Юлия Топольницкая, Алика Смехова, Павел Деревянко, Ольга Дибцева. Режиссером проекта стал Феликс Герчиков («Трейдер»).

Со 2 сентября, ТНТ, «Кинопоиск»