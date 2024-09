«Пингвин», «Комбинация» и «Идеальная пара»: главные сериалы сентября 2024-го

«Как умереть в одиночестве» / How to Die Alone, премьера (18+)

Комедию о перемене участи придумала Наташа Ротуэлл («Белый лотос»), и она же сыграла в ней главную роль. Мэл настолько погрязла в рутине и одиночестве, что в списке контактов на случай экстренных ситуаций у нее указана она сама. Оказавшись именно в такой (получив травму на работе), женщина решает, что это знак: пора начинать действительно жить, а не просто существовать.

С 13 сентября, Hulu