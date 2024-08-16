Валерия Гай Германика снимает сериал о княгине Ольге с Софьей Эрнст в главной роли

Режиссер продолжит работать с оператором Геннадием Успангалиевым и художником-постановщиком Антоном Поликарповым, подарившим визуальный ряд для «Обоюдного согласия».
Режиссер Валерия Гай Германика анонсировала начало съемок исторической драмы «Княгиня Ольга» — активная работа над проектом стартовала в начале августа. Сериал для Первого канала будет состоять из 8 эпизодов, переосмысляющих реальные события X века и судьбу первой христианки, правившей на Руси. Первая часть съемок проходит во Владимирской области на живописном берегу реки Оки.
В интервью Федору Бондарчуку Германика поделилась, что поставила перед собой задачу: предложить авторскую версию на историческое кино, чтобы сделать фильм «моднее, впечатляюще, ближе к зрителю». Режиссер также рассказала в интервью с Ксенией Собчак как проходит подготовка актеров к ролям персонажей X века: «Я читала, анализировала и пришла к выводам, исходя из поступков людей того времени: что они делали и как жили русы со славянами, как они взаимодействовали. И я примерно поняла. Мы исключаем все, что есть у нас сейчас, всю эту современную психологию с родительскими травмами и проработками. И остается человек, который просто выживает. Одни выживают, другие грабят, забирают. Исходя из этой конструкции, я наращивала на них психофизику». Помимо этого, режиссер, вдохновившись романом «Лавр» Евгения Водолазкина, прибегает к словам и выражениям из старогреческого, старославянского, староисландского и современного русского языков, чтобы создать правдоподобные диалоги.
Режиссер в анонсе проекта:
Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моим ощущениям, могу снять только я. Сейчас я себе позволяю выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что копится творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться. И точку соприкосновения с продюсерами мы нашли именно на «Княгине Ольге». Я думаю, это мой проект, он меня выводит, как художника, на новый уровень. Я давно хотела снимать историческое кино и хотела пересмотреть взгляд на него. Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего.
К Софье Эрнст в каст сериала присоединились Антон Риваль, Ирина Леонова, Ольга Лапшина, Мария Голубкина, Ирина Пегова, Никита Джигурда, Олег Ягодин, Дмитрий Кудряшов и другие. Сценаристами выступили Марика Девич, Марианна Сокольская, Алексей Тагушев, Александра Стрижевская, Виктория Костюкевич и Дмитрий Романов.
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