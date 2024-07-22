В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Эмили в Париже»

Сюжет очередного сезона популярного сериала «Эмили в Париже» развернется вокруг дилеммы главной героини. Эмили продолжает испытывать романтические чувства как к обаятельному шеф-повару Габриэлю, так и к практичному бизнесмену из Лондона Алфи. «Эмили предстоит выяснить, действительно ли все, к чему она стремилась, ей нужно», — рассказывает Лили Коллинз, исполняющая главную роль в проекте. В промо-ролике от Netflix Коллинз также намекает на съемки в Италии, добавляя интриги к новому сезону.