В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Эмили в Париже»

В продолжении противоречивого проекта американка продолжает искать свою судьбу в городе любви.
Сюжет очередного сезона популярного сериала «Эмили в Париже» развернется вокруг дилеммы главной героини. Эмили продолжает испытывать романтические чувства как к обаятельному шеф-повару Габриэлю, так и к практичному бизнесмену из Лондона Алфи. «Эмили предстоит выяснить, действительно ли все, к чему она стремилась, ей нужно», — рассказывает Лили Коллинз, исполняющая главную роль в проекте. В промо-ролике от Netflix Коллинз также намекает на съемки в Италии, добавляя интриги к новому сезону.
К касту «Эмили в Париже» вернутся Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Парк, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри и Лукас Браво.
Первая часть сериала от создателя «Беверли-Хиллз, 90210» и «Секса в большом городе» Даррена Стара выйдет на Netflix 15 августа, а вторую ждем 12 сентября.
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