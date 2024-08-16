«Эмили в Париже»: за что мы любим (или ненавидим) стиль главной героини Эмили Купер

Эксцентричный образ Эмили Купер, приехавшей покорять Париж, а заодно — коллег-снобов из маркетингового агентства Savoir, — дело рук стайлинг-дуэта Мэрилин Фитусси и Патриции Филд (в портфолио — костюмы героев «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»). О выбранном художниками по костюмам векторе (все, везде и сразу) начали спорить уже с первой серии первого сезона, обвиняя в излишней декоративности, эклектичности, оторванности от реальности и даже банальности (мол Эмили пытается подражать выдуманным в голливудских фильмах образам француженок) — чего только стоит блуза с Эйфелевыми башнями. Но вот уже три сезона позади, а Эмили продолжает разгуливать по Парижу в эксцентричном total yellow (яичном жакете Possery, фантазийных сабо Sergio Rossi и c сумкой с бахромой в тон), а аккаунт с разбором образов Купер набрал больше 160 тысяч подписчиков. В ответ на нападки Патриция Филд объясняет: «Наша задача — сделать актеров счастливыми. И чтобы они выглядели интересно и оригинально, а не модно».