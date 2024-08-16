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«Эмили в Париже»: за что мы любим (или ненавидим) стиль главной героини Эмили Купер

Эмили Купер снова с нами (и снова в Париже)! Вчера стартовал новый, четвертый, сезон «Эмили в Париже». Радуемся продолжению и следим за приключениями амбициозной американки во французской столице. В придачу с образами от легендарного художника по костюмам Патриции Филд (сделала иконой стиля Кэрри Брэдшоу и Миранду Пристли!). 

Эксцентричный образ Эмили Купер, приехавшей покорять Париж, а заодно — коллег-снобов из маркетингового агентства Savoir, — дело рук стайлинг-дуэта Мэрилин Фитусси и Патриции Филд (в портфолио — костюмы героев «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»). О выбранном художниками по костюмам векторе (все, везде и сразу) начали спорить уже с первой серии первого сезона, обвиняя в излишней декоративности, эклектичности, оторванности от реальности и даже банальности (мол Эмили пытается подражать выдуманным в голливудских фильмах образам француженок) — чего только стоит блуза с Эйфелевыми башнями. Но вот уже три сезона позади, а Эмили продолжает разгуливать по Парижу в эксцентричном total yellow (яичном жакете Possery, фантазийных сабо Sergio Rossi и c сумкой с бахромой в тон), а аккаунт с разбором образов Купер набрал больше 160 тысяч подписчиков. В ответ на нападки Патриция Филд объясняет: «Наша задача — сделать актеров счастливыми. И чтобы они выглядели интересно и оригинально, а не модно».

Мэрилин и Патриция, кажется, вспомнили все, что знали о колорблокинге и сочетании принтов: фиолетовую рубашку в полоску они миксуют с granpa-жилетом, черно-белую клетку на блузе — с флористическим принтом на галстуке и бесстрашно смешивают бабл-гам джемпер с юбкой на манер кимоно гейш. Эта наивность и причудливость — только одна сторона стиля Эмили Купер. Разноцветная шуба Missoni и преппи-шорты с узорчатыми колготками чередуются с офискорными двойками в оттенке индиго, твидовыми пальто с эполетами в духе Chanel и оммажами на культовые образы Одри Хэпберн (внешнее сходство актрис только на руку) — полосатый черно-белый кэтсьют в тандеме с юбкой и шляпой Харриса Рида (вдохновлен образом Одри из фильма «Моя прекрасная леди») и сет из мехового свитера, шапки и массивных солнцезащитных очков (точь-в-точь как тот, что носила Хэпберн во время съемок «Шарады»).

Пальто Gucci, ДЛТ, 429 120 руб.

Пальто Gucci, ДЛТ, 429 120 руб.

Жакет Chanel, Oskelly, 238 100 руб.

Жакет Chanel, Oskelly, 238 100 руб.

Плащ Marni, TSUM Collect, 220 000 руб.

Плащ Marni, TSUM Collect, 220 000 руб.

Платье Meowshka, 165 000 руб.

Платье Meowshka, 165 000 руб.

Шуба Isabel Marant Etoile, ДЛТ, 99 500 руб.

Шуба Isabel Marant Etoile, ДЛТ, 99 500 руб.

Жилет Co, ДЛТ, 89 950 руб.

Жилет Co, ДЛТ, 89 950 руб.

Жакет J.Kim, 64 000 руб.

Жакет J.Kim, 64 000 руб.

Блуза Vivetta, ДЛТ, 61 900 руб.

Блуза Vivetta, ДЛТ, 61 900 руб.

Шуба Mate, Oskelly, 60 000 руб.

Шуба Mate, Oskelly, 60 000 руб.

Блуза Alberta Ferretti, ДЛТ, 51 850 руб.

Блуза Alberta Ferretti, ДЛТ, 51 850 руб.

Брюки Stella McCartney, TSUM Collect, 47 500 руб.

Брюки Stella McCartney, TSUM Collect, 47 500 руб.

Сумка Jenek, 48 000 руб.

Сумка Jenek, 48 000 руб.

Кардиган 12Storeez, 47 000 руб.

Кардиган 12Storeez, 47 000 руб.

Сумка Misa, 37 500 руб.

Сумка Misa, 37 500 руб.

Жакет Choux, 35 980 руб.

Жакет Choux, 35 980 руб.

Казаки Ekonika, 29 990 руб.

Казаки Ekonika, 29 990 руб.

Приручаем эклектику по фэшн-методичке Мэрилин Фитусси и Патриции Филд: стилизуем феминную блузу с бантом в оттенке баклажана Alberta Ferretti с коттеджкорным вязаным жилетом Co, а кожаный плащ Marni — с блузой в горох Vivetta, галстуком Tom Ford и сверкающим беретом Masterpeace. Берем на вооружение total yellow и женим пальто Gucci с мини-юбкой 2Mood, гольфами Walk of Shame и сумкой Jenek. Для (воображаемых) прогулок по Парижу утепляемся с чудаковатой шубой Mate и колготками (в цвете яйца дрозда!) RADVGA.

Юбка Kalmanovich, 29 750 руб.

Юбка Kalmanovich, 29 750 руб.

Блуза Zimmermann, TSUM Collect, 29 500 руб.

Блуза Zimmermann, TSUM Collect, 29 500 руб.

Галстук Tom Ford, ДЛТ, 25 950 руб.

Галстук Tom Ford, ДЛТ, 25 950 руб.

Брошь Namelazz, 20 900 руб.

Брошь Namelazz, 20 900 руб.

Перчатки Agnelle, ДЛТ, 16 450 руб.

Перчатки Agnelle, ДЛТ, 16 450 руб.

Топ Sorelle Era, 16 100 руб.

Топ Sorelle Era, 16 100 руб.

Пиджак Lesyanebo, 15 200 руб.

Пиджак Lesyanebo, 15 200 руб.

Рубашка Selfmade, 13 900 руб.

Рубашка Selfmade, 13 900 руб.

Юбка 2Mood, 8 980 руб.

Юбка 2Mood, 8 980 руб.

Туфли Evigi, 8 450 руб.

Туфли Evigi, 8 450 руб.

Берет Masterpeace, 9 300 руб.

Берет Masterpeace, 9 300 руб.

Гольфы Walk of Shame, 2 000 руб.

Гольфы Walk of Shame, 2 000 руб.

Юбка Befree, 1 999 руб.

Юбка Befree, 1 999 руб.

Колготки RADVGA, 1 900 руб.

Колготки RADVGA, 1 900 руб.

Повторяем ультрамариновый офискор с двойкой Lesyanebo и казаками Ekonika. Готовимся к важным совещаниям (не уступающим переговорам в авторитетном Savoir) и миксуем блузу с оборками Zimmermann с ярко-зелеными брюками Stella McCartney. А после — отправляемся на летние веранды (пока еще открыты!) в кокеткорной brat-green-юбке Kalmanovich, лиловом кардигане Sorelle Era и туфлях на массивном каблуке Evigi. 

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