«Эмили в Париже»: за что мы любим (или ненавидим) стиль главной героини Эмили Купер

Эмили Купер снова с нами (и снова в Париже)! Вчера стартовал новый, четвертый, сезон «Эмили в Париже». Радуемся продолжению и следим за приключениями амбициозной американки во французской столице. В придачу с образами от легендарного художника по костюмам Патриции Филд (сделала иконой стиля Кэрри Брэдшоу и Миранду Пристли!).
Эксцентричный образ Эмили Купер, приехавшей покорять Париж, а заодно — коллег-снобов из маркетингового агентства Savoir, — дело рук стайлинг-дуэта Мэрилин Фитусси и Патриции Филд (в портфолио — костюмы героев «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»). О выбранном художниками по костюмам векторе (все, везде и сразу) начали спорить уже с первой серии первого сезона, обвиняя в излишней декоративности, эклектичности, оторванности от реальности и даже банальности (мол Эмили пытается подражать выдуманным в голливудских фильмах образам француженок) — чего только стоит блуза с Эйфелевыми башнями. Но вот уже три сезона позади, а Эмили продолжает разгуливать по Парижу в эксцентричном total yellow (яичном жакете Possery, фантазийных сабо Sergio Rossi и c сумкой с бахромой в тон), а аккаунт с разбором образов Купер набрал больше 160 тысяч подписчиков. В ответ на нападки Патриция Филд объясняет: «Наша задача — сделать актеров счастливыми. И чтобы они выглядели интересно и оригинально, а не модно».
Мэрилин и Патриция, кажется, вспомнили все, что знали о колорблокинге и сочетании принтов: фиолетовую рубашку в полоску они миксуют с granpa-жилетом, черно-белую клетку на блузе — с флористическим принтом на галстуке и бесстрашно смешивают бабл-гам джемпер с юбкой на манер кимоно гейш. Эта наивность и причудливость — только одна сторона стиля Эмили Купер. Разноцветная шуба Missoni и преппи-шорты с узорчатыми колготками чередуются с офискорными двойками в оттенке индиго, твидовыми пальто с эполетами в духе Chanel и оммажами на культовые образы Одри Хэпберн (внешнее сходство актрис только на руку) — полосатый черно-белый кэтсьют в тандеме с юбкой и шляпой Харриса Рида (вдохновлен образом Одри из фильма «Моя прекрасная леди») и сет из мехового свитера, шапки и массивных солнцезащитных очков (точь-в-точь как тот, что носила Хэпберн во время съемок «Шарады»).
Приручаем эклектику по фэшн-методичке Мэрилин Фитусси и Патриции Филд: стилизуем феминную блузу с бантом в оттенке баклажана Alberta Ferretti с коттеджкорным вязаным жилетом Co, а кожаный плащ Marni — с блузой в горох Vivetta, галстуком Tom Ford и сверкающим беретом Masterpeace. Берем на вооружение total yellow и женим пальто Gucci с мини-юбкой 2Mood, гольфами Walk of Shame и сумкой Jenek. Для (воображаемых) прогулок по Парижу утепляемся с чудаковатой шубой Mate и колготками (в цвете яйца дрозда!) RADVGA.
Повторяем ультрамариновый офискор с двойкой Lesyanebo и казаками Ekonika. Готовимся к важным совещаниям (не уступающим переговорам в авторитетном Savoir) и миксуем блузу с оборками Zimmermann с ярко-зелеными брюками Stella McCartney. А после — отправляемся на летние веранды (пока еще открыты!) в кокеткорной brat-green-юбке Kalmanovich, лиловом кардигане Sorelle Era и туфлях на массивном каблуке Evigi.
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