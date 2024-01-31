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Съемки сериала «Эмили в Париже» возмутили жителей столицы Франции. И вот почему

Продолжение сериала было анонсировано в конце прошлого года, что особенно не понравилось парижанам — они требуют прекратить съемки проекта, а на запечатленных в ленте местах, где якобы живет героиня, появляются призывы отправить Эмили восвояси.

«Эмили в Париже»
кадр из сериала

«Эмили в Париже»

21 января стартовали съемки очередного сезона проекта «Эмили в Париже». Предполагается, что сюжет будет развиваться сразу в двух городах — в Париже и Риме. За всю историю шоу это впервые, когда героиня отправиться покорять новые высоты за пределами Франции, не беря в расчет пилотной серии. Продолжение сериала было анонсировано в конце прошлого года, что особенно не понравилось парижанам — они требуют прекратить съемки проекта, а на запечатленных в ленте местах, где якобы живет героиня, появляются призывы отправить Эмили восвояси. Так, граффити появились на зданиях и фонтане на площади Эстрапад и в других районах города.

Неприязнь обосновывается несколькими факторами. С первого сезона создателей шоу обвиняют в клишированности представления о французской жизни, а также идиллическом портрете главной героини — девушка спокойно работает в модной индустрии без знания языка, позиционируется в профессиональном плане выше своих парижских коллег и всячески ставит палки в колеса своим друзьям. Помимо очевидного неприглядного изображения культуры Франции, проект принес небывалую популярность городу у американских туристов. По заверению издания Daily Mail местные называют этот феномен «Эмили в Париже» «нашествием имбецилов».

«Для съемок перекрывали улицы целиком, там никому нельзя было пройти. Я чуть не пропустил экзамен из‑за них, что бы я сказал преподавателям? Что мне перегородила дорогу какая‑то маленькая женщина с толстыми бровями и гигантским эго?» — жалуется один из местных жителей в треде на Reddit.

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