Новая Голландия запускает летний кинотеатр

Старт циклу летних кинопоказов под открытым небом даст анимационный фильм «Принцесса Мононоке» 1997 года. Картину можно посмотреть уже 16 июля, а 17 июля готовимся к просмотру баллады о дружбе «Рыбка Поньо на утесе» 2008 года. Первая кино-неделя в Новой Голландии завершится 18 июля показом «Унесенных призраками» 2001 года. Все мультфильмы будут продемонстрированы на японском языке с русскими субтитрами. Вход на любой сеанс бесплатный, рассадка свободная. Сеансы будут проходить по вторникам, средам и четвергам.

Напомним, что посмотреть кино под открытым небом можно во дворе «Винного Склада» и бара «На Вина!» на Петроградской стороне, в «Севкабель Порту», на Василеостровском рынке и во «Дворе Гостинки».