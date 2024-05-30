В афише летнего кинотеатра, который будет работать ежедневно кроме понедельника и среды, будут представлены зарубежные и российские картины разных жанров для семейной аудитории. В первом блоке афиши покажут историческую драму «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и российский фильм-сказку «Летучий корабль». В «Хитмен. Последнее дело» на больших экранах покажут культового Майкла Китона в образе киллера с прогрессирующей деменцией. Среди фильмов также ремейк советской классики «Гостья из будущего». Помимо показов полнометражных фильмов в программе запланированы творческие мастер-классы и лекции от ведущих представителей российской киноиндустрии. Попасть на сеансы и на мероприятия параллельной программы возможно через регистрацию.