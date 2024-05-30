В киноафише российские и зарубежные картины, рассчитанные на все возраста: «Бременские музыканты» с Тимофеем Жизневским, «Хитмен. Последнее дело» с культовым Майклом Китоном. И это только начало!
Проект «Кинолето» с бесплатным кинотеатром под открытым небом стартует 1 июня и проведет на территории культурно-делового пространства «Севкабель Порт» на берегу Финского залива все лето, вплоть до сентября. Посетители первого показа смогут оценить художественный мюзикл Алексея Нужного «Бременские музыканты» по мотивам советского мультипликационного цикла — с Тихоном Жизневским, Валентиной Ляпиной и Ириной Горбачевой в главных ролях.
В афише летнего кинотеатра, который будет работать ежедневно кроме понедельника и среды, будут представлены зарубежные и российские картины разных жанров для семейной аудитории. В первом блоке афиши покажут историческую драму «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и российский фильм-сказку «Летучий корабль». В «Хитмен. Последнее дело» на больших экранах покажут культового Майкла Китона в образе киллера с прогрессирующей деменцией. Среди фильмов также ремейк советской классики «Гостья из будущего». Помимо показов полнометражных фильмов в программе запланированы творческие мастер-классы и лекции от ведущих представителей российской киноиндустрии. Попасть на сеансы и на мероприятия параллельной программы возможно через регистрацию.
Кинотеатр «Кинолето» открыт ежедневно в 21:00 кроме понедельника и среды в пространстве «Севкабель Порт» на Кожевенной линии, 40.
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