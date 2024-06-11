«Двор Гостинки» запускает летний кинотеатр

Для бесплатного посещения кинотеатра, сеансы которого будут идти до 19 июля, необходимы регистрация на сайте и подписка на онлайн-кинотеатр KION — ее можно бесплатно оформить на входе перед показом.

В киноафише проекта: первый сезон сериала-антологии от королевы новой драмы и cinéma vérité Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Смотреть первые две серии можно уже 11 июня. Второй сезон ждем 18 июня! (18+)

12 июня во дворе смотрим драмеди Ивана Соснина «Далекие близкие» 2022 года — о семейных отношениях, конфликтах между отцом и сыном и о новых горизонтах.