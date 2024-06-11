«Двор Гостинки» запускает летний кинотеатр

В открытом уличном пространстве покажут популярные русские сериалы, полнометражные игровые и документальные фильмы.
Для бесплатного посещения кинотеатра, сеансы которого будут идти до 19 июля, необходимы регистрация на сайте и подписка на онлайн-кинотеатр KION — ее можно бесплатно оформить на входе перед показом.
В киноафише проекта: первый сезон сериала-антологии от королевы новой драмы и cinéma vérité Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Смотреть первые две серии можно уже 11 июня. Второй сезон ждем 18 июня! (18+)
12 июня во дворе смотрим драмеди Ивана Соснина «Далекие близкие» 2022 года — о семейных отношениях, конфликтах между отцом и сыном и о новых горизонтах.
14 июня состоится показ картины «Нина» российско-грузинской мелодрамы с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым в роли старых возлюбленных, короткое путешествие которых оборачивается новым витком отношений. (18+)
19 июня смотрим документально-литературное исследование о самом загадочном современном российском писателе Викторе Пелевине и о том, как ему удается сохранить incognito на протяжении всей своей успешной карьеры. (18+)
Драматический триллер со звездой новых «Звездных войн» Дейзи Ридли «Дочь болотного царя» продолжит программу 21 июня. Сюжет картины Нил Бергера разворачивается вокруг Хелены и ее отца — опасного преступника-лесника, сбежавшего из тюрьмы. (18+)
25 июня смотрим на героиню нашей майской обложки Любовь Аксенову, которая на этот раз примеряет образ инспектора пожарной службы Натальи Кустовой в драмеди «Почка». А показ второго сезона пройдет 2 июля. (18+)
30 июня состоится показ первых двух серий недавнего хита Константина Богомолова «Кеша должен умереть». Иннокентий Мельников, или просто Кеша (Константин Богомолов) — успешный архитектор, за плечами которого три брака. Даже после разводов он поддерживает близкие отношения со своими женщинами — Леной (Александра Ребенок), Юлей (Юлия Александрова) и Варей (Юлия Снигирь). Однако привычный уклад нарушается, когда Кеша заводит еще одну любовницу — Аллу (Василиса Перелыгина) и решает развестись с Варей. Оскорбленные предательством, Лена, Варя и Юля то ли в шутку, то ли всерьез решают избавиться от Кеши — потому что «пока он будет жив, у нас жизни не будет».
Программа кинотеатра будет обновляться и дополняться.
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