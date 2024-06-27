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Кино и сериалы

Эксклюзив! Смотрим тизер-трейлер сериала «Амура» с Аленой Михайловой, Юрием Колокольниковым и Аскаром Ильясовым

Это международная экшн-драма, в которой Михайлова играет сразу две главные роли.

Главные герои сериала «Амура», сестры-близнецы Аня и Надя (в исполнении Алены Михайловой!), с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны.

Тогда Анна решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой, сбежавшим в свое время от проблем из Владивостока, ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.

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Помимо Михайловой, в проекте снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин, а также и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба. Режиссерами «Амуры» выступили Андрей Джунковский и Илья Овсенев, сценаристами — Кирилл Дышловой, Софья Шигина, Ольга Рябышева, Роман Владыкин при участии Ирины Аркадьевой.

Знакомьтесь, наш краш — актер Аскар Ильясов, звезда сенсационного сериала «Престиж» (это если бы «Отчаянные домохозяйки» встретили «Белый лотос»)

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Аскар Ильясов, Алена Михайлова, Юрий Колокольников

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