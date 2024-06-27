Главные герои сериала «Амура», сестры-близнецы Аня и Надя (в исполнении Алены Михайловой!), с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны.

Тогда Анна решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой, сбежавшим в свое время от проблем из Владивостока, ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.